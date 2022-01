İzlenmesi Gereken Kore Filmleri 2022

Uzun zamandır hem Batı hem de Doğu dünyasını müzikleri, filmleri ve kültürüyle kasıp kavuran Kore; uzun bir süre daha bu başarısını devam ettirecek gibi gözüküyor. Geçen haftalarda Netflix’te dünya geneli rekorlara imza atan; Squid Game ile başarısını yeni bir çıtaya çıkaran; Kore film-dizi endüstrisi tabii ki sadece bu diziden oluşmuyor. Uzun zamandır hayatımızda olan Kore filmleri özellikle genç jenerasyona çok hitap ediyor. Güney Kore filmleri rüzgarının daha da esmesini bekliyoruz. Siz okuyucularımızın da izlenebilecek en güzel Kore filmleri arayışında olduğunuzu biliyoruz. Bunun için bu yazımızda en iyi Kore filmlerini derleyeceğiz.

Kore Aksiyon Filmleri

1) The Man From Nowhere

Kore sineması günümüzde en çok göz önünde olan sinemalardan biri elbette. Biz de bunun için ilk önereceğimiz filmin çarpıcı Kore aksiyon filmleri arasından olmasını istedik. Tae-sik adlı genç bir erkeği etkilemeye çalışan So Mi’nin annesi uyuşturucu ile iç içedir. Mafya üyeleri tarafından uyuşturucu çaldığı için öldürülür. So Mi ise organ mafyaları tarafından kaçırılır. Ayrıca bir zamanlar hapiste de yatmış olsan Tae-sik; organ mafyaları tarafından kaçırılan So Mi’yi kurtarmak için bir yola girer. Bu arada 2010 yılında Güney Kore’de en yüksek hasılat yapan film olmasının yanında; 1 Ekim 2010’da Kanada ve ABD’de de gösterime girdi.

2) Train To Busan

Yoğun iş temposundan dolayı sürekli kızını ihmal eden ana karakterimiz Sok-Woo; doğum gününde kızının ısrarları dolayısıyla Busan’a kızını bırakmak için gitmek üzere trene biner. Bu arada tren kalkmak üzereyken Kore’yi etkisine alan bir zombi virüsü, trendeki bir kadında ortaya çıkar. Kadın yüzünden trendeki insanlara da yavaş yavaş yayılmaya başlayan virüsün sebebi belirlenemez. Film; ana karakterin, kızın ve trendeki bir sürü diğer yolcunun hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.

3) Psychokinesis

Bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Seok-hun; bir meteorun etkilediği kaynak suyundan içince süper güçlere kavuşur. O artık bir süper kahramandır. Başlarda gücünü kontrol edemese de bir süre sonra nasıl kullanacağını öğrenir. Bu sırada Seok-hun’un bir süredir dalgın olduğu kızı Roo-mi’nin başında bir dert vardır. Yaşadığı yerde mafya tarafından denetlenen bir inşaat şirketi Roo-mi’ye ve mahalle sakinlerine tehlike oluşturmaktadır. Ayrıca Seok-hun, kızını korumak için süper güçlerini kullanır.

4) The Gangster, The Cop and the Devil

İzlenmesi gereken kore filmleri listemizde sonraki isim The Gangster, The Cop, The Devil. Nitekim tanık olduğu cinayetin suçlularının yakalanması için polisle iş birliği yapmak zorunda kalan; bir mafya babasının hikayesini konu ediyor. Ayrıca organize suçlar işleyen bir mafya babası, bir seri katili yakalamak için; polisle işbirliğine gitmek zorunda kalır. Seri katil o kadar dikkatli bir şekilde kurbanlarını öldürmüştür ki; ortada mafya babasından başka hiçbir tanık kalmamıştır. Bu durumda mafya babasının polisle daha yakından bir çalışma yürütmesi gerekmektedir.

5) Şeytanı Gördüm

Bir diğer kore filmi ise Şeytanı Gördüm.Kyung-chul sırf kişisel tatmin için insanların canını kıymaktan çekinmeyen; psikopat bir seri-katildir. O kadar vahşi ve acımasızdır kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden herkesi öldürebilir ve bu haliyle polis için daha da zor, bir sonraki adımı tahmin edilemez bir hedef haline gelmiştir. Fakat emekli bir komiserin kızı olan Joo-yeon’u kaçırınca Kyung-chul bütün hıncı da kendisine çekecektir. Yetenekli, gizli bir ajan olan Dae-hoon ise vahşi biçimde öldürülen genç kadının nişanlısıdır. Nitekim sevdiği kadının hunharca öldürülmesi Dae-hoon’u tek başına bu vahşi seri katile karşı harekete geçirecektir… Canavarı engellemek için kendisi bir canavara dönüşmeye hazırdır.

Gerilim-Korku-Aksiyon Kore filmi olan Karanlık Sırlar’ın yönetmeni Güney Koreli sinemacı Ji-woon Kim’un son filmi, Kore’de yaş sınırlamasıyla neredeyse yasaklanma noktasına gelen bir yapım. Bu arada zevk için öldüren bir psikopatla bir gizli ajan arasındaki kedi-fare oyununu izleyen bir intikam filmi yurtdışında eleştirmenlerden ve seyirciden tam not alan bir Uzakdoğu gerilimi. En iyi kore filmleri listemizdeki en iddialı filmlerden biri.

Kore Dram Filmleri

1) Parasite

Listemize Kore dram filmleri ile devam edelim. Park Ailesi’yle tanışın: soyla gelen servetin klasik bir tablosu. Diğer yanda ise Kim Ailesi, sokak zekası bakımından zengin ama başka hiçbir zenginliğe sahip değil. Şans veya kader olsun, bu iki ev halkı bir şekilde bir araya gelir ve Kim ailesi altın bir fırsatın varlığını hemen sezer. Kolej çağındaki Ki-woo tarafından manipülasyon konusunda yetiştirilen Kim çocukları, öğretmen ve sanat terapisti görevleriyle kendilerini Park ailesinin arasına çabucak yerleştirir. Bu arada Kim’ler “vazgeçilmez” lüks hizmetler sunarken, Parklar ise habersizce evlerindeki her şeyi Kim ailesine kaybetmektedir. Ancak kısa sürede bu düzen bir tehditle karşılaşır. Asalak bir misafir Kim ailesinin yeni keşfettikleri konforu tehdit eder hale geldiğinde, vahşi ve zorlayıcı bir üstünlük mücadelesi patlak verir. Bu mücadele Kim ve Park aileleri arasındaki kırılgan ekosistemi yıkmakla tehdit etmektedir… Parasite kore filmleri arasında en çok sevilenlerden.

2) Oasis

Eski Kore filmleri arasında gösterebileceğimiz bir film olan Oasis’te sıra. Bu arada Jong-du, davranış bozuklukları nedeni ile ailesi ve toplum tarafından hep dışlanmış bir gençtir. Yıllar evvel bilinçsizce yapmış olduğu bir kaza sonucu bir adamın ölümüne sebep olmaktan hapis yatmıştır. Cezasını tamamlayıp dışarı çıktıktan sonra vicdan azabı ile ölümüne sebep olduğu adamın evine ziyarete gittiğinde, hiç beklemediği bir manzara ile karşılaşır.Öldürdüğü adamın sakat ve felçli bir kız kardeşi vardır. Jong-du, kontrol edemediği ihtiraslarının kurbanı olarak kıza tecavüz eder. Bu arada kız, maruz kaldığı bu şiddete rağmen ilk kez bir erkek tarafından arzu edilmiş olmanın tatminini yaşamaktadır. Kendisini ilk kez kadın gibi hissettiren bu adamın yolunu her gün izleyecek ve her ikisi de toplumun dışına atılmış bu iki genç arasında, duygu yüklü bir aşk başlayacaktır. Peki ya toplumu oluşturan dışarıdaki insanlar, böyle bir aşkı kabul etmeye razı mıdır?

3) Mother

Kore film önerilerimize Mother ile devam ediyoruz. Nitekim tüm dünyada rekorlar kıran canavar filmi Yaratık’ın Koreli yaratıcısının yeni yapıtı Ana, benzersiz bir cinayet filmi olmanın yanı sıra anne sevgisini ele alan duygusal bir hikâye. Kim Hye-ja filmde adını hiç öğrenmediğimiz aşırı korumacı anneyi canlandırıyor. Yirmi yedi yaşındaki utangaç, sessiz ve zihinsel engelli oğlu cinayetle suçlanıp hapse atılınca, kadın gerçek katilin peşine düşer. Ancak kasaba halkının sırları açığa çıktıkça, kimsenin masum olmadığı anlaşılır. Kore’nin Oscar adayı olan bu melodram, bir kadının çocuğunu korumak için neler yapabileceğini gözler önüne seriyor.

4) Fedakar Kız

Kore film önerileri deyip de Fedakar Kız’dan bahsetmemek olmaz. Jae Young, erkeklerle uyuyan amatör bir fahişedir ve en yakın kız arkadaşı Yeo-Jin ise onun işlerini yönetir, adam bulur, parayı alır, Jae-Young, bu adamlardan birine aşık olunca son derece kıskanç olan arkadaşından saklamak isteği ile duygularını bastırır. Ayrıca bir gün bir olay olur. Polis baskınından kurtulmak için uğraşan Jae Young camdan atlar ve ciddi şekilde yaralanır. Bu arada çok geçmeden de hastanede can verir. Bunun üzerine Yeo-Jin, onun yerine geçerek erkeklerle birlikte olmaya başlar. Bunun üzerine dedeltif babası, kızının nasıl bir işin içinde olduğunu öğrenince, bütün o müşteri adı altındaki adamlardan intikam almaya soyunacaktır.

Kore Korku Filmleri

1) The Divine Fury

Kore korku filmleri olarak verebileceğimiz ilk örnek The Divine Fury. Film, çocuk yaşta babasını kaybettikten sonra ruhsal bir çöküntü yaşayan genç bir adamın (Park Seo-Joon) etrafında dönmektedir. Bir gün, insanları ele geçiren şeytani ruhları kovan bir rahip (Ahn Sung-Ki) ile tanışır. Kendisini şeytani güçlere karşı savaşırken bulur.

2) Rampant

Film, Qing Hanedanlığı tarafından rehin olarak tutulan Joseon Hanedanlığının Prensi Lee Chung’un (Hyun-Bin) etrafında dönmektedir. Nitekim Prens Lee Chung kumar oynamayı, kadınlarla içki içmeyi sevmektedir. Ancak, bütün bunlara rağmen iyi bir kılıç ustasıdır. Qing Hanedanlığında 10 yıl kaldıktan sonra ülkesine geri dönen Prens Lee Chung çok geçmeden kendini sadece geceleri ortaya çıkan zombilerle yüz yüze bulur.

3) The Piper

Kore Savaşı’nın ardından bir baba (Ryu Seung Ryong) ve oğlu şehrin dışında, dağdaki bir köye ulaşırlar. Orada kalmaya başlarlar. Köyün sakinleri ve ziyaretçiler arasında köy muhtarıyla (Lee Sung Min) alakalı tuhaf ve gizemli olaylar dönmektedir.

4) Acacia

Dr. Kim Do-il ile karısı çocuk sahibi olmak için uğraş verip de başarısız olduklarında, Doktor, babasının da desteği ile birlikte eşini, evlat edinmek konusunda ikna eder. Mi-sook, sanata düşkündür ve bu nedenle de altı yaşındaki Kim Jin-sung adındaki ağaç resimleri çizmeyi seven çocuğu seçer. Çocuk, komşuları olan sekiz yaşındaki Min-jee ile yakınlaşır. Hatta onların bahçesindeki Akasya ağacından çok etkilenir. Mi-sook bir gün umulmadık bir biçimde hamile kalınca, annesi, evlat edindikleri çocuğu geri vermeyi isteyip istemediğini sorar. Bebek doğduğunda Min-sook, Akasya ağacının, kendi öz annesi olduğuna inanan Jin-sung’a pek iyi davranmamaya başlar. Yağmurlu bir gecede Jin-sung ortadan kaybolur. Takip eden günlerde aile, Jin-sung ile ilgili gerçeği açığa çıkarttıkça çılgına dönmeye başlarlar. Suçluluk duygusu en baskın haliyle ortalığa çökmek üzere beklemektedir.

Romantik Kore Filmleri

1) My Sassy Girl

Kore film piyasasında romantik Kore filmler bulmak da mümkün. Kyun-woo sıradan bir akşam üstü evine dönmektedir Metroda güzeller güzeli bir kızla karşı karşıya gelir. Ancak kız çok sarhoştur ve kendi dengesini dahi sağlayamamaktadır. Kyun-woo kızı tren raylarına düşmekten kurtarır ve kızın trene binmesine yardım eder. Trenin diğer sakinleri ikilinin samimi pozları nedeniyle ikiliyi sevgili zannederler. Bu yanlış anlaşılma, ikilinin hayatındaki birçok şeyi değiştirecektir.

2) In The Mood For Love

En güzel Kore filmleri arasına giren Aşk Zamanı, komşu olan evli bir kadın ile evli bir erkeğin arasında oluşan bağı konu ediyor. Hong Kong, 1960’lı yılların başlarını yaşamaktadır. Chau lokal bir gazetenin yazı işleri müdürüdür. Karısıyla birlikte büyük oranda Şangaylıların hayatlarını sürdürdükleri bir apartmana taşınırlar. Chau bir gün kapı komşusu Li-Chun ile karşılaşır. İkisi de eşlerinden bağımsız bir şekilde eşya taşımaktadırlar. Günden güne birbirleriyle yakınlaşmaya başlayan ikili bir süre sonra tuhaf bir gerçekle karşı karşıya kalacaktır. Bu da eşlerinin de birlikte oldukları gerçeğidir. Artık onların da kendilerini ve ilişkilerini yeniden gözden geçirebilecekleri bir ortam oluşmuştur.

En İyi Kore Filmleri

1) Memories of Murder

Türkiye’de Cinayet Günlüğü ismiyle çevrilen filmin yönetmenliği Bong Joon Ho tarafından yapıldı. Gerçek bir hikayeyi perdeye taşıyan film; Güney Kore’de 1986 ile 1991 yılları arasında işlenen bir dizi cinayeti konu alır. Filmde Güney Kore sinemasının en büyük oyuncularından ikisi olan, Song Kang-Ho ve Kim Sang-kyung başrolü paylaşıyor.

2) Sympathy for Lady Vengeanca

Film Türkiye’de İntikam Meleği olarak biliniyor.. Dram ve suç türündeki film, işlemediği bir suç yüzünden; 13,5 sene hapiste yatan bir kadının öyküsünü konu alıyor. Filmde Lee Geum-ja ismindeki kadının intikamını almak için; içine girdiği macerayı izliyoruz Güney Kore sinemasının en başarılı suç filmlerinden biri.

