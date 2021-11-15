Oppo’nun Katlanabilir Telefonu, Gelecek Ay Görücüye Çıkacak

Oppo bir süredir katlanır bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Ancak şirket henüz cihazı resmi olarak piyasaya sürmedi. Telefonun bu yıl piyasaya çıkacağı hakkında birkaç söylenti vardı ve şimdi yeni bir rapor; cihazın önümüzdeki ay resmiyet kazanabileceğini ima ediyor.

Bir kaynağa göre “Peacock” kod adlı Oppo katlanır akıllı telefon, önümüzdeki ay görücüye çıkacak. Ayrıca şirketin gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladığı; “Butterfly” kod adlı başka bir üst düzey cihaza sahip olduğunu da iddia ediyor.

Raporda, katlanır cihazın Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti tarafından destekleneceği; önümüzdeki yılın başlarında piyasaya çıkan ve Find X4 serisinden bir cihaz olacak “Butterfly” akıllı telefonun ise; yakında çıkacak olan Qualcomm Snapdragon 898 yonga seti tarafından destekleneceği belirtilmiş.

Çinli şirket, katlanır akıllı telefonun yanı sıra; yeni nesil Oppo Reno 7 serisi akıllı telefonları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Kesin lansman tarihi henüz onaylanmasa da; Oppo katlanır telefonu Aralık 2021‘in ortasında resmi hale gelecek.

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