Realme 9 Pro serisinin renk seçenekleri gün yüzüne çıktı

Realme, küresel pazarlar için yeni Realme 9 Pro serisinin lansmanına hazırlanıyor. Ancak piyasaya çıkmadan önce şirket, bazı renk çeşitlerini ortaya çıkaran resmi bir poster de paylaştı.

Realme Başkan Yardımcısı Madhav Sheth, bir Twitter gönderisinde; bize Realme 9 Pro ve 9 Pro Plus akıllı telefonların iki renk çeşidini gözler önüne serdi. Bu renk seçenekleri Sunrise Blue ve Glittery Red olarak adlandırılıyor.

Yönetici, bu renklerin Realme 9 Pro serisi için olduğunu açıkça belirtmese de; daha önce ortaya çıkan bir rapor Realme 9 Pro serisinin böyle bir renk seçeneğine sahip olduğunu söylemişti. Bu yüzden bu iki rengin de yeni akıllı telefon serisine ait olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bu arada Realme 9 Pro Plus’ın; Mali G68 GPU ve MediaTek Dimensity 920 işlemciye sahip olacağını da biliyoruz. Öte yandan, 9 Pro’nun bir Adreno 619 GPU ile Qualcomm Snapdragon 695 işlemciyle gelmesini bekliyoruz.

Ayrıca, her iki telefonun da daha yüksek yenileme hızlarına sahip AMOLED ekran panellerine sahip olacağını da ekleyelim. Yeni cihazlar 16 Şubat 2022‘de satışa çıkacak. Detayları sizlere aktaracağız.

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