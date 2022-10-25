Samsung Galaxy telefonla QR kodu nasıl taranır

QR kodları, restorandaki masadan kartvizitlere ve afişlere kadar artık hayatımızın her yerindedir. Yeni olduklarını düşünebilirsiniz, ancak 1994’ten beri varlar ve barkodların yerini alacak şekilde geliştirildiler. Bu kodlar başlangıçta biniş kartlarında, sadakat kartlarında ve nakliye etiketlerinde kullanıldı. Zaman değişti ve QR kodları artık iletişim verileri, Wi-Fi kimlik bilgileri, bağlantılar ve daha fazlası gibi bilgileri içeriyor.

İster bir restoranda menüye erişmek ister bir otobüs durağındaki programı kontrol etmek isteyin, bu bilgilere erişmek için büyük olasılıkla bir QR kodunu tararsınız. Samsung Galaxy S22 serisi telefonlar ve diğer Samsung Galaxy cihazları, piyasadaki en iyi Android telefonlardan bazılarıdır ve QR kodunu taramayı çok kolaylaştırır.

Samsung Galaxy telefonunuzun kamera uygulamasını kullanarak QR kodunu nasıl tarayabilirsiniz?

Samsung telefonunuzun iyi yanı, QR kodunu taramak için bir uygulama yüklemenizi gerektirmemesidir. Tek yapmanız gereken, tıpkı düzenli olarak fotoğraf çekmek istediğinizde yaptığınız gibi, telefonunuzun yerleşik kamera uygulamasını açmak. Ardından, deklanşöre basmadan cihazınızın tetikçisini QR koduna doğrultun.

Telefonunuz kodu doğru okursa, ekranınızın altında QR kodunun içeriğiyle etkileşim kurmanıza olanak tanıyan bir kart görünür. Devam etmek için karta dokunmanız yeterlidir. Örneğin, QR kodu Wi-Fi kimlik bilgilerini içeriyorsa, telefonunuz otomatik olarak bir ağa bağlanır. Bu bir bağlantıysa, tarayıcınızda açılır.

Bazı durumlarda kart, içeriği hemen açmayı planlamıyorsanız ancak kaydetmeyi veya paylaşmayı tercih ediyorsanız kullanışlı olabilecek ek seçenekler gösterir. Örneğin, bir restoranda QR kodunu taramada sorun yaşayan bir arkadaşınıza göndermek için bir bağlantıyı kopyalayabilirsiniz.

Taranmayacak asi QR kodlarıyla nasıl başa çıkılır?

Telefonunuzu bir QR koduna doğrulttuğunuzda hiçbir şey olmuyorsa, telefonunuzu bundan daha uzak tutun. Telefonunuzun kamerasının buna odaklanmasına yardımcı olmak için ekranınızdaki QR koduna da dokunabilirsiniz. Son olarak, lensinizin temiz olduğundan emin olun, çünkü telefonunuz görüşünüzü engelleyen bir şey olursa kodu deşifre etmekte sorun yaşayabilir.

QR kodunun resmini çekmeyin, çünkü telefonunuz koda odaklanmakta sorun yaşıyor olsa bile, taramayı tetiklemez.

Samsung Galaxy telefonunuzun galerisindeki bir resimden QR kodu nasıl okunur

QR kodlarını taramak için fazladan bir uygulamaya ihtiyacınız olmasa da, Samsung‘un kamera ve galeri uygulamaları telefonunuzda yerel olarak kaydedilmiş görüntüleri işleyemez. Ancak, Google’ın Lens uygulaması bu konuda yardımcı olabilir. QR kodu içeren bir resmi açmak ve onunla etkileşim kurmak için daireye dokunmak kadar kolaydır.

Google Lens, yerel resimlerden QR kodlarını taramanın yanı sıra, canlı metin çevirme, yemek hakkında daha fazla bilgi alma ve ne gördüğünüzü size bildirme gibi kameranızın gördüğü şeylerle etkileşime geçmenize yardımcı olabilir; bir bitkinin türünü veya bir köpeğin cinsini merak ediyorsunuz.

QR kodlarını taramak için Google Lens’i indirmek gerekli değildir, ancak meraklı bir kişiyseniz uygulamanın telefonunuzda olması yararlı olabilir.

Google Lens Kullanıcı Puanı: 4.6 Play Store'dan indir

QR kodları işimizi kolaylaştırmak için varlar

QR kodları titiz olabilir, ancak kaybolmazlar. Size zaman kazandırabilecek faydalı araçlardır. COVID pandemisi onları daha popüler hale getirdi çünkü birçok ülke bunları aşı kartlarını doğrulamak için kullanıyor. İşletmeler, ister restoranlar ister ulaşım şirketleri olsun, basılı bilgileri dağıtmak yerine halka bilgi sağlamak için onlara güveniyor. Bir QR kodunun nasıl taranacağını bilmek, bilgi bulmayı ve iş yapmayı kolaylaştırır.