Yeni Peugeot 308 fiyatı ve özellikleri

Lansmanından itibaren, yeni 308, verimli benzinli ve dizel motorların yanı sıra iki Plug-in Hibrit Elektrikli Araç (PHEV) güç aktarma organı ile sunuluyor ve alıcılara seçim gücü ve her gereksinime uygun bir güç aktarma organı sunuyor. Plug-in hibrit alıcıları, her iki araçta da 12,4 kWh elektrik pili ve 1,6 litre benzinle çalışan HYBRID 180 e-EAT8 (Allure’dan) veya daha güçlü HYBRID 225 e-EAT8 (GT’den) arasında seçim yapabilir.

Hem HYBRID 180 e-EAT8 hem de HYBRID 225 e-EAT8 modelleri 81kW’lık bir elektrik motoruna sahiptir ve her ikisi de WLTP testi kapsamında elektrik modunda 63 kilometreye kadar sürüş yapabilir. Sadece 25g/km’den başlayan CO2 emisyonlarıyla 308 HYBRID modelleri aynı zamanda sadece %13’lük bir Ayni Fayda oranına sahiptir ve bu da onları filo ve iş kullanıcıları için mükemmel kılar.

Tüm PHEV modellerinde standart olarak 3,7kW yerleşik şarj cihazı bulunur ve alıcılar isteğe bağlı olarak daha hızlı 7,4kW şarj cihazı ekleyebilir. Standart şarj cihazı kullanılarak tam şarj sadece 3 saat 50 dakika sürer, isteğe bağlı 7,4kW şarj cihazı ise bu süreyi 1 saat 55 dakikaya düşürür.

Yeni 308, gelişmiş ve verimli benzinli ve dizel motorlarla da mevcuttur. 1.2 litre PureTech 130 EAT8, 130hp ve 1.5 litre BlueHDi 130 EAT8 dizel, 130hp güç sunuyor. Tüm 308 modelleri, yalnızca PEUGEOT’nun 8 ileri Verimli Otomatik Şanzıman ile sunuluyor.

Peugeot İngiltere Genel Müdürü Julie David, “308, Peugeot’nun en çok satan araçlarından biri oldu ve en son sürümle birlikte, alıcılar artık ihtiyaçlarını en iyi karşılayan güç aktarma organını seçme gücüne sahip. Cesur yeni tasarımıyla, yeni görünümlü aslan logomuzu taşıyan ilk model ve yeni 308, 2025 yılına kadar tüm model yelpazemizde elektrikli varyantlar sağlama taahhüdümüzü sürdürürken PEUGEOT için heyecan verici bir zamanda geliyor.” diye açıklamalarda bulundu.

Keskin tasarım

Yeni 308, PEUGEOT’nun keskin ve ayırt edici tasarım taahhüdünü sürdürüyor ve daha iyi yolcu alanı için 55 mm daha uzun dingil mesafesi ve daha zarif bir siluet için 16 mm daha düşük yükseklik sunuyor. Ayrıca eski 308’den 105 mm daha uzun.

Önde, yeni PEUGEOT 308, yeni PEUGEOT amblemini, kükreyen bir aslan kafası ve kalkan şeklindeki logoyu taşıyan ilk modeldir ve aynı zamanda otonom sürüş yardımları tarafından kullanılan radar sensörlerini barındırır.

Yeni 308, Active Premium’dan standart olarak Eco LED’e sahip, markanın kendine özgü dikey LED gündüz farları ile geliştirilmiş, Allure’dan otomobilde ‘Yeni PEUGEOT’ imzalı LED gündüz farları bulunacak. GT & GT Premium modelleri, gelişmiş görünürlük sağlayan Full Matrix LED teknolojisine sahiptir ve arkadaki tam imzalı LED 3D PEUGEOT farları, aracın kilidini açtıktan sonra “hoş geldiniz dizisi” ile yeni bir “pençe efekti” sunar.

Tüm modeller, yeni çok fonksiyonlu kompakt direksiyon simidi ve 10 inç HD kapasitif renkli dokunmatik ekran ile Peugeot’nun yenilikçi i-Cockpit konfigürasyonuna sahip. Sürücüler ayrıca bir sürüş modu seçici aracılığıyla benzinli ve dizel varyantlar için Eco, Normal ve Sport modları arasında seçim yapabilirken, HYBRID varyantları olan müşteriler Elektrikli, Hibrit ve Spor modları arasında seçim yapabilir.

İç tasarımda ayrıca, yeni özelleştirilebilir i-Toggles ile birlikte Peugeot’nun ticari markası “Piyano tuşu” kontrolleri bulunuyor. Dokunsal Parlak Siyah geçiş anahtarları, temel işlevlere ve özelliklere kolay erişim sağlar.

Yeni 308 modelleri aşağıdaki güvenlik ve sürücü yardım teknolojilerine sahiptir:

Programlanabilir hız sabitleyici ve hız sınırlayıcı

Şeritte Kalma Yardımı

Hız sınırı ve trafik işareti tanıma ve tavsiye

Sürücü dikkat uyarısı

Akıllı Hız Uyarlaması

Yaya ve bisikletçi algılamalı Aktif Güvenlik Freni

AVAS: Akustik Araç Uyarı Sistemi (yalnızca PHEV modelleri)

Yeni 308, yalnızca benzinli ve dizel motorlarla kullanılabilen Active Premium modelleri ile beş donanım seviyesinde mevcuttur. Allure donanım seviyesinden itibaren alıcılar benzinli, dizel ve plug-in hibrit güç aktarma organları arasında seçim yapma olanağına sahipler:

Active Premium

Allure

Allure Premium

GT

GT Premium

Aktif Premium

Active Premium modelleri standart olarak 16 inç “Auckland” alaşım jantlar, tanecikli siyah “difüzör efektli” arka kaplama ve arka lambalar arasında taneli siyah arka küme bağlantı şeridi ile birlikte gelir. Active Premium modellerinde ayrıca EcoLED otomatik farlar, PEUGEOT’nun üç pençe imzalı LED arka lambaları ve otomatik ön cam silecekleri bulunuyor.

İç kısımda müşteriler, Apple CarPlay ve Android Auto özellikli 10 inçlik dijital gösterge paneli ekranı, arka park sensörleri, elektro kromatik çerçevesiz dikiz aynası ile yeni çok fonksiyonlu bölünmüş deri ve parlak kompakt direksiyon simidi, PEUGEOT i-Cockpit’in keyfini çıkarıyor. Ve daha iyi bir sürüş için sürücü ve ön yolcu konfor koltukları.

Allure

Allure modelleri jantları 17 inçlik “Calgary” elmas kesimli alaşımlara yükseltiyor ve yatay krom damgalı bir ön ızgaraya sahipken, HYBRID modellerinde aracın çevresinde özel HYBRID amblemi bulunuyor.

İçerideki sürücü ve yolcu koltukları, ‘Isabella’ deri efektli ve kumaş koltuk döşemeli ‘Falgo’ Üçlü Malzeme ile kaplanır ve Nane dikiş detaylarına sahiptir, kapı panellerindeki iç ortam aydınlatması içerideki atmosfere katkıda bulunur.

Allure modelleri, canlı trafik güncellemeleri ile PEUGEOT’nun Connected 3D Navigation, Yeni PEUGEOT i-Connect sesle çalışan asistan ve yeni özelleştirilebilir i-Toggles özelliklerine sahiptir. Allure modellerinde ayrıca ön ve arka park sensörleri, 180 derece geri görüş kamerasına sahip Visio Park 1 ve ayrıca gündüz ve gece yayaları ve bisikletlileri tespit edebilen Peugeot’nun Aktif Güvenlik Freni teknolojisi bulunuyor.

Allure Premium

Allure Premium modelleri, arka çapraz trafik uyarısı, Stop & Go işlevli uyarlanabilir hız sabitleyici, uzun menzilli Aktif Kör Nokta algılama ve Android Auto ve Apple Car Play için kablosuz bağlantı ile kablosuz akıllı telefon şarjı özelliklerine sahip Peugeot Drive Assist Pack’i ekler. Allure Premium modellerinde 17 inç “Halong” elmas kesimli alaşım jantlar bulunur.

GT

Dinamik GT modelleri, benzersiz 18 inçlik “Kamakura” elmas kesimli iki tonlu alaşım jantlara ve benzinli ve dizel modellerde özel GT armasına sahiptir. Yeni PEUGEOT aslan amblemi de ön kanatları süslerken, radyatör ızgarası koyu krom kareli tasarıma sahip ve gövde eşikleri öne ve yanlara doğru uzatılarak daha agresif bir duruş sağlanıyor. Tüm GT modelleri, Full Matrix LED farlara ve Peugeot’nun sıralı karşılama imzasıyla yeni tam LED 3D “pençe efektli” arka lambalarına sahiptir.

GT modelleri içeride, PEUGEOT’nun dışarıdan kabine giren kirletici miktarını azaltmaya yardımcı olan yeni Temiz Kabin Teknolojisi ve yapılandırılabilir bir 3D baş üstü gösterge paneline sahip PEUGEOT’nun 3D i-Cockpit®’i ile birlikte gelir. Tüm GT modellerinde ayrıca ısıtmalı direksiyon simidi ve dijital ekranda kişiselleştirilmiş renk şemaları ile Peugeot’nun Sürücü Spor Paketi bulunur. Sürücüler ayrıca direksiyon simidi ve gaz pedalının tepkisini sürüş tarzlarına göre ayarlayabilir.

Kompakt direksiyon simidi sırçalı deri ve Adamite yeşili dikişler ve GT arması ile güçlendirilirken, kumaş koltuklar ‘Fraxx örgü’ Tri-materyal Alcantara®’dan yapılmıştır ve bir ‘Isabella’ deri efekti ile donatılmıştır.

GT Premium

Sınıfının en iyisi GT Premium modelleri, 18 inçlik ‘Portland’ elmas kesimli iki tonlu siyah alaşım jantlar ekler ve eşit ses için dört tweeter, iki woofer ve subwoofer’lı bir merkezi hoparlör içeren Focal Premium HiFi 10HP sistemi ile birlikte gelir. daha iyi akustik deneyim.

GT Premium modellerinde ayrıca daha fazla destek ve konfor için AGR sertifikalı sürücü koltuğu ve masaj işlevi bulunurken, ısıtmalı sürücü ve ön yolcu koltukları dört yönlü elektrikli bel ayarı sağlar.

Tüm GT Premium modelleri, yarı otonom şerit konumlandırma destek teknolojisi dahil PEUGEOT Drive Assist Pack Plus’ın yanı sıra 360 derece HD kamera teknolojisi ve yarı otonom park yardımı ekleyen Visio Park 3 ile birlikte gelir.

Yukarıda tüm yeni çıkan modeller hakkında detaylı bilgi verdik fakat ülkemizde şimdilik sadece 3 adet benzinli model satışa sunuldu. Bu modeller hakkında fiyat bilgisi için okumaya devam edin.

Tamamen yeni fiyatlandırma

Yeni 308, şimdi PEUGEOT TR web sitesinde yapılandırılabilir. Müşteriler ayrıca fiyat ve özellik kılavuzunu indirebilir ve yeni 308’lerini nakit satın alma işlemini tamamlayabilir.

Yeni 308 Fiyatları

Benzin 2022 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı 2022 Model Yılı Lansmana Özel Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı Yeni 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 780.000 TL 775.000 TL Yeni 308 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 840.000 TL 830.000 TL Yeni 308 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 930.000 TL 915.000 TL

Yeni 308 Opsiyon Fiyatları