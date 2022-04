Yüzüklerin Efendisi Benzeri Film ve Diziler

Yüzüklerin Efendisi serisi, gerek filmleri, oyunları gerekse kitaplarıyla birlikte hala efsane olmaya devam ediyor. Tolkien’in yarattığı evreni sevenlerden biriyseniz aşağıda listelediğimiz içerikleri de seveceğinizden eminiz.

Ayrıca bkz: Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi İzleme Sırası

Eragon

Alagaesia Krallığı, eski ejderha binicisi Kral Galbatorix tarafından yönetilmektedir. Kendisi arkadaşlarını aldatmış ve güç uğrunda sadakatsizce davranmıştır. Öksüz bir çiftlik çocuğu olan Eragon bir gün Prenses Arya tarafından gönderilmiş olan mavi bir taş bulur. Çok geçmeden bunun bir ejderha ymurtası olduğunu anlar. Ejderha Saphira doğduğunda Eragon, Brom adındaki ustasını ziyarete gider ve bir ejderha binicisi olup, tarihte efsane olarak geçtiği üzere insanlarını Galbatorix’in zalim hükümdarlığından korumaya soyunur.

Kartal

M.S. 2. yüzyıl da Roma İmparatorluğu sınırlarını Britanya’ya dek genişletmiştir. Romalı komutan Flavius Aquila, daha sonra ‘9. Lejyon’ olarak anılacak olan emrindeki 5000 askeri Kuzey Britanya topraklarına gönderir. Fakat askerler gizemli bir şekilde ortadan kaybolurlar… Bundan 20 yıl sonra da komutanın oğlu genç Marcus Flavius Aquila, talihsiz bir şekilde kaybolan lejyonun izini sürmek ve aile şerefini kurtarma umuduyla tekrar bu topraklara doğru yola çıkar. Ona bu yolda eşlik edecek kişi ise Esca adındaki bir köledir.

Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması

World of Warcraft oyununun sinema filmi olan yapım farklı ırkların karşı karşıya geldiği fantastik bir dünyayı beyazperdeye taşıyor. Ork savaşçılarının ülkeleri yok olmuştur ve hayatta kalanlar yeni bir koloni oluşturmak amacıyla, Azeroth krallığının eteklerine gelirler. Azeroth krallığı barışçıl ortamdan yana olsa da eşikteki bu savaş kaçınılmazdır. İki dünyayı birleştiren kapı açıldığında, bir ordu yıkım bekler, diğeri de yok olma ihtimaliyle karşı karşıyadır. Bu karşıt gruplardan iki kahraman, ailelerinin, halklarının ve ülkelerinin kaderini belirleyecek bir çatışma yoluna girerler.

Thor

Efsanevi Thor macerası, Marvel Evreni’nden, Asgard’ın mistik atmosferine kadar uzanıyor. “Thor” yalnız bir adamın destansı yolculuğunun, tahtın veliahdı hırçın bir prensken, tahta geçme hakkını kazanan bir süper kahramanın öyküsünü epik bir kurguyla anlatıyor.

Hobbit: Beklenmedik Yolculuk

Tolkien’in, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin öncül kitabı olarak da görülen Hobbit’ten uyarlanan üç filmlik Hobbit macerasının ilk bölümü olan Hobbit: Beklenmedik Yolculuk ile bu sefer Bilbo Baggins’in gençliğine gidiyoruz. Bilbo huzurlu Hobbit toprakları olan The Shire’da yaşarken bir gün büyücü Gandalf aniden ortaya çıkar ve baş kahramanımız Bilbo kendisini efsanevi savaşçı Thorin tarafından yönetilen 13 cücelik maceracı bir grupta buluverir. Ejder Smaug’dan Erebor’un kayıp Cüce Krallığı’nı geri almak için çıktıkları bu yolculukta çirkin Goblinler, Orklar, öldürücü Warglar, Dev Örümcekler ve Büyücülerle dolu yollardan geçeceklerdir.

Açlık Oyunları

Destansı aksiyon sahneleri ve oyunculukları ile Yüzüklerin Efendisine benzerlikleri bulunan Açlık Oyunları, ortaçağdan çok distopik bir geleceği anlatıyor. Frodo Baggins gibi mütevazi ve yaşadığı yerden başka bir yerde bulunma zorunluluğu olan Katniss’in hikayesini izlediğimiz bu filmde, karakterler hayatta kalmak ve yönetici sınıfın eğlencesi ve takdiri için savaşmak zorundalar.

Arcane

Ütopik bir bölgede baskı gören bir yeraltı şehri olan Zaun’da geçen Arcane, efsanevi iki League of Legends şampiyonunun hikayesini ve onların birbirinden ayrılmasına neden olan gücün hikayesini konu ediyor.

Cennetin Krallığı

Film, Ortaçağ’da Kudüs’te geçen bir tarihi aksiyon olarak nitelendirilmektedir. Balian adında genç bir adam aslen demircilik yapmaktadır. Ailesini kaybetmiştir ve kader onun için bambaşka bir plan hazırlamaktadır. O yakında şövalye olacaktır. Ardından aşk kapıyı çalacak ve yüreğine ateş düşecektir. Bir prensese gönül verecektir. Yüz yıl önce Kudüs’ü kuşatan Haçlılar’ın kaderini ise en baştan bu şövalye belirleyecektir. Kader kusursuz bir biçimde işlemektedir.

Oz Büyücüsü

Oz Büyücüsü, Dorothy Gale’in maceralarını konu ediyor. Kansas’ta kendi halinde bir çiftlikte hayatını sürdüren Dorothy Gale, yaşadığı hayattan mutludur. Bir gün koskoca bir evi beraberinde sürükleyecek bir hortum çiftliği vurur. Dorothy ve Toto, uyandıklarında kendilerini oldukça tuhaf, peri masalından çıkma bir köyün içerisinde bulurlar. Bu esnada ölen lanetli doğu cadısının intikamını almak isteyen lanetli batı cadısı Dorothy’nin peşine düşer. İyi cadı Glinda ise Dorothy’yi korur ve ona Oz Büyücüsü’nden yardım almasını tavsiye eder. Dorothy, beklenmedik bir yolculuğa çıkmak durumundadır.

Alice Harikalar Diyarında

Alice Kingsleigh babasının peşinden 3 sene denizlerde seyahat ettikten sonra Londra’ya dönmek üzere yola koyulur. Hayatının geri kalanında ne yapacağı konusunda bir fikri bulunmamaktadır. Bu esnada bulduğu bir sihirli ayna marifeyitle tekrar Harikalar Diyarı’na döner.

The Mandalorian

Galaksinin uç noktalarına seyahat eden unutulmuş bir halktan olan kelle avcısının hikâyeleri. Yeni Cumhuriyet’in hakim olduğu dönemde henüz İlk Düzen ortaya çıkmamışken, galaksinin dört bir yanında görevlere giden kelle avcısı Mando’nun hayatı bir görev sırasında beklenmedik şekilde değişir.

Efsane (1985)

Perilerin, goblinlerin, tek boynuzlu sihirli varlıkların ve insanların yaşadığı masalsı bir ormanda geçen hikaye, güzel Prenses Lili’yi kurtarmak için seçilen ve bunun için Karanlıklar Lordu’nu yenmek zorunda olan genç bir kahramanın yolculuğunu anlatıyor.

Terebithia Köprüsü

Yaşamın tatsız ve soğuk gerçekliklerine uzak, kendi dünyalarında yarattıkları enteresan gerçek üstü maceraları konu edinen bu filmde, okulun en farklı çocuklarından Jesse, aynı sınıfa düşen yeni öğrenci Leslie’nin de en az kendisi kadar tuhaf ve hayal gücü kuvvetli biri olduğunu keşfeder.

Inkheart

Mo Folchart yüksek sesle okuduğu kitaplardaki karakterleri gerçek dünyaya taşıma yeteneği olan sınırlı sayıdaki insandan biridir. Kitaptan bir karakter gerçek dünyaya geldiğinde, gerçek dünyadan biri de kitaba karışmaktadır. Karısının, yıllar önce okuduğu “Inkhearth” adlı kitaba hapsolmasına neden olan Mo, her şeyden habersiz 12 yaşındaki kızı Meggie ile beraber nadir bulunan kitabın izini sürmektedir. Mo, aradığını sonunda bulsa da kitaptan çıkan başka karakterlerle de mücadele etmesi gerekecektir. Zira Capricorn kendi ordusunu kurmakta ve Mo’yu rahat bırakmamakta kararlıdır.

Loki

Loki, “Avengers: Endgame” filminde büyük bir güce sahip Tesseract ile ortadan kaybolmuştu. Loki, kaçışının anahtarı olan Tesseract’ı kullanarak uzay ve zaman arası bir yolculuğa çıkar. Kendini çeşitli tehlikelerin ortasında bulan Loki TVA tarafından yakalanır. TVA Loki hakkında oldukça bilgilidir ve onunla bir şekilde anlaşmaya çalışır. Ancak Loki’nin aklında her zaman olduğu gibi çeşitli numaralar ve fikirler vardır.

Foundation

Isaac Asimov imzalı seriden uyarlanan, on milyonlarca gezegeni kapsayan bir galaktik imparatorluğun çöküşünü konu alan Foundation; psikotarih biliminin yaratıcısı olan Hari Seldon karakterini merkeze alıyor. İmparatorluğun yüzyıllarca sürecek bir savaş ve cehalete yaklaştığını fark eden Seldon, yeni bir imparatorluğun kuruluşuna kadar olan zamanın en aza indirilmesi için, seriye ismini veren vakfın kurulmasına ön ayak oluyor.

Sweet Tooth

Sweet Tooth, insan ve geyik karışımı bir canlı olan genç Gus’ın maceralarını konu ediyor. Dünyayı sarsan gizemli bir olayın ardından harekete geçen Gus, kendisi gibi melez insanlardan oluşan bir aileye katılır ve birlikte büyük bir komployu keşfetmek üzere zorlu bir maceraya atılırlar.

Ölümsüzler

Antik Yunan’da geçen filmde, savaşçı prens Theseus kötü güçlere karşı savaş açar; tanrılar ve insanlar, titanlara ve barbarlara karşı mıdır? Mickey Rourke’nin canlandırdığı Titan Hyperion, yıllar sonra insanlığa savaş açar. Savaş Tanrısı Ares tarafından üretilen efsane bir silahın, Epirus Yayı’nın peşindedir. Bu silah, Titanları Tartaruslardan kurtarmaya yarayacaktır, bu silah sayesinde öç alabilecektir. Tanrılar savaşta Hyperionlar ya da insanlık arasında bir seçim yapma yetisine sahip değildirler, taraf tutamamaktadırlar. Tanrıları ve toprağını korumakla görevli olan Theseus’tur ve onu da Zeus seçmiştir.

Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu

Elizabeth, Will ve Kaptan Barbossa’nın, ölüm mekanından Jack Sparrow’u kurtarmalarının ardından düşmanları ile yüz yüze gelirler. Davy Jones ve Lord Cutler Beckett. Beckett bu kez Jones’un kalbinin kontrolünü elinde tutarak onunla gizli bir anlaşma yapar. Bu anlaşmaya göre denizlerde kuralları koyacak ve son Karayip Korsanlar’ından tamamen kurtulacaktır. Jack, Barbossa, Will, Elizabeth ve Tia Dalma ile mürettebatı, dünyanın dört bir yanından, Sao Feng de dahil olmak üzere Korsan Lordları çağırarak birlik oluşturmak zorundadırlar. Çıkacakları yolculukta her türlü tehlike ve ihanet onları beklemektedir.

The Mummy (1999)

Mumya, antik bir şehri bulmaya çalışan iki kardeşin hikayesini anlatıyor. Yıl 1923… Amerikalı bir serüvenci olan Rick, bir antik mısır şehrini bulmak isteyen İngilizlerin rehberidir. İki İngiliz kardeşin bir tanesinin tek derdi ulaşmayı hayal ettiği hazinelerken ötekisi bilimsel bir çalışma yapmak üzere bu yolculuğa katılmıştır. Bilmedikleri şey ise binlerce yıl önce bu topraklarda yaşanan olaylardır. Diri Diri gömülen Hom-Dai, korkunç infazı esnasında geri dönmeye yemin etmiştir. Şehre varan üçlü, korkunç kara-büyüyü uyandırmak üzeredirler.

Ayrıca bkz: Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim Savaşı 2024’te Vizyona Girecek