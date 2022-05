En Çok Hasılat Yapan Netflix Filmleri

Netflix farklı ve kaliteli içerikleriyle her tarzdan insanı konuk etmeyi seviyor. Üstelik birçok filmi de milyon dolarlar kazanarak hasılat rekoru kırdı. Eğer siz de en iyi hasılat yapan Netflix filmlerini merak ediyorsanız bu yazımızı okumadan geçmeyin. İşte en iyi hasılat yapan Netflix filmleri…

Red Notice

Film, dünyanın en çok aranan sanat eseri hırsızının peşine düşen bir Interpol ajanının hikayesini konu ediyor. Dünyanın en çok aranan sanat eseri soyguncusu ve onun peşindeki bir FBI uzmanı, kendilerinden daima bir adım önde kalan kurnaz bir soyguncuyu yakalamak için gönülsüzce birlikte çalışır.

Don’t Look Up

İki astronom rotasından çıkan bir meteoru fark eder. Meteorun yeni rotası Dünya ile kesişmektedir ve bu çarğışma Dünya’daki canlı hayatını sonlandırabilir. Medyayı ve dünyanın geri kalanını kendilerine inandırmak için uğraşan bu ikili başarılı olabilecek midir?

Bird Box

Görünmeyen uğursuz bir varlığın toplumun büyük kısmını intihara sürüklemesinden beş yıl sonra, hayatta kalan bir kadın ve iki çocuğu güvenli bir yere ulaşmaya çabalar.

The Adam Project

The Adam Project, kendisinin daha genç versiyonuyla tanışmak için zamanda yolculuk yapan bir adamın hikayesini konu ediyor. 13 yaşındaki halinden yardım almak için zamanda yolculuk yapan adam, kendisini beklenmedik durumların içinde bulur.

Extraction

Extraction, silah satıcıları ve kaçakçılara ait bir dünyada, uyuşturucu lordları arasında geçen savaşta piyon olan genç bir çocuğun hikayesini konu ediliyor. Kaçırılıp, dünyanın en ücra şehrine gönderilen Hintli çocuğun işadamı olan babası, oğlunu kurtarması için bir adam kiralar. Tyler Rake adındaki adamın dünyada kaybedecek hiçbir şeyi yoktur. Sorunlu bir adam olan Tyler, çocuğu kurtarmak için ölümü göze alıp tüm yeteneklerini ortaya koymak zorundadır.

The Unforgivable

Ruth Slater, iki polis memurunu öldürmesinden dolayı hüküm giyen bir kadındır. 15 yıl hapishanede kalan Ruth, tahliye edilmesinin ardından kardeşinin yanına gider. Ruht, kardeşi ile birlikte kendisine yeni bir hayat kurmak ister. Ancak öldürdüğü iki polisin akrabalarının şiddetine maruz kalan Ruth, kendisini beklenmedik durumların içinde bulur.

The Irishman

The Irishman, bir mafya tetikçisi olan Frank Sheeran’ın hayatına odaklanıyor. II. Dünya Savaşı’nda görev almış eski bir asker olan Frank Sheeran, yıllar boyu Bufalino suç örgütü için çalışmıştır. Birçok ünlü isim için dolandırıcılık, tetikçilik yapan ve ‘İrlandalı’ lakabı ile anılan Sheeran, aynı zamanda işçi sendikası memurudur. Frank Sheeran’ın hayatından kesitlerin sunulduğu filmde, Amerikan tarihinin en gizemli suç olaylarından biri olan işçi lideri Jimmy Hoffa’nın ortadan kayboluşuna da değiniliyor.

The Kissing Booth 2

Elle, erkek arkadaşı Noah ile hayatının yazını geçirir. Ancak şimdi zorlu bir süreç onu beklemektedir. Noah üniversiteye başlayınca çift, uzun mesafeden ilişki yürütmenin zorlukları ile karşı karşıyadır. Lise son sınıfta olan Elle ise üniversite başvuruları ile ilgilenirken bir yandan da hayatını değiştirebilecek yeni bir arkadaşlığın getirdiği zorluklarla uğraşır.

6 Underground

Ölü olmanın en iyi yanı nedir? Özgürlük. Dünyamızda gizlenen kötülükle savaşma özgürlüğü. 6 Underground’ın isimsiz kişilerden oluşan grubu, geleceği değiştirmeyi seçti. Bu ekip, tek görevi kendisinin ve takım arkadaşlarının eylemlerinin hatırlanmasını sağlamak olan kod adlı One adlı esrarengiz lider tarafından bir araya getirilmiştir.

Spenser Confidential

Spenser Kanunları , bir cinayeti çözmek için birlikte hareket etmek zorunda kalan eski bir suçlu ile eski bir polisin hikayesini konu ediyor. Spenser, eski bir polis memurudur. Yıllar önce ayrıldığı Baston’a geri dönen Spenser, burada eski bir suçlu olan Hawk ile birlikte yaşamaya başlar. Hawk ile Spenser, arkalarında bıraktıkları hayattan ne kadar uzaklaşmak isteseler de kendilerini yeniden suç dolu bir dünyanın içinde bulur. Birbirlerinden tamamen farklı karakterlere sahip olan Spenser ve Hawk, bir cinayeti çözmek için birlikte hareket etmek zorunda kalır.

Enola Holmes

Enola Holmes filminin uyarlandığı kitaptaki gibi olaylar, Enola’nın annesinin kaybolmasıyla başlar. Enola bu durum karşısında bir şey yapması gerektiğine karar verir ve ağabeyleri Sherlock ile Mycroft’tan yardım ister. Sherlock ve Mycroft bu olayı çözüme kavuştururken, Enola’yı yaşadığı yerden uzaktaki bir okula gönderme kararı alırlar. Fakat, Enola orada kalmak istemez ve kaçar. Enola’nın ilk gideceği yer ise Sherlock Holmes ile beraber çeşitli olaylarda görev yapan dedektif Lestrade olacaktır. Olayın içerisinde görev almak isteyen Enola, Sherlock ile tam bir saklambaç oynamaya başlarlar.

Army of The Dead

Army of the Dead, Las Vegas’taki bir zombi salgını sırasında yaşananları konu ediyor. Bir adam salgın sırasında bir grup paralı askeri bir araya getirir ve büyük oynamaya karar verir. Ekip, karantina bölgesine girmeye cesaret ederek gelmiş geçmiş en büyük soygunu gerçekleştirmeye çalışır.

The Old Guard

The Old Guard, yıllardır paralı asker olarak çalışan bir grup ölümsüz askere odaklanıyor. Thebae Campus’ın prensesi Eetion’un kızı olan Andromecha ve ona eşlik eden diğer Yunan mitolojisinden çıkıp gelen insanlar, 21. yüzyılda, paralı asker olarak çalışıyorlardır. Ölümsüzlükleriyle yaşamak zorunda kalan paralı askerler, başka bir ölümsüzün varlığını keşfederler. Bu kişi ise denizcilere hizmet veren siyahi bir kadındır. Peşlerine düşen kötü niyetli bir topluluk ise onların varlıklarını keşfetmişlerdir. Ölümsüzler anlayacaklardır ki, ölümden çok daha kötü şeyler vardır.

Murder Mystery

New York’ta polis olarak görev yapan bir adam, karısıyla heyecanını kaybeden evliliklerini kurtarmak ve tekrar renkli bir ilişki yakalamak için Avrupa tatili planlamışlardır. Heyecanla çıktıkları Avrupa tatilinde çok zengin dost canlısı bir adamın yatında düzenleyeceği bir partiye davet edilmeleri ile her şey bir anda karışır. Partide yaşlı zengin gizemli bir şekilde öldürülmüştür. Tüm bunlar yetmezmiş gibi yabancı olduklarından baş şüpheli ilan edilmişlerdir. İş başa düşmüştür ve polis ve eşi, vakit kaybetmeden gerçek katili bulup kendilerini aklamak zorundadır.

Blood Red Sky

Gizemli bir hastalığı olan bir kadın, oğlu ile birlikte uçakla yolculuk yapar. Uçak tam okyanusun üzerindekyen, bir grup terörist uçağın kontrolünü ele geçirir. Büyük bir tehlike içinde olan kadın, oğlunun hayatını kurtarmak için hayatı boyunca saklamaya çalıştığı karanlık sırrını açığa çıkarmak zorunda kalır.

The Platform

The Platform, dikey şekilde konumlandırılmış bir hapishanede geçiyor. Her hücrede iki mahkumun kaldığı hapishanede, yemek günde sadece bir kere üst kattan aşağıya doğru gönderilmektedir. Üst kattaki mahkumlar yiyeceğe ulaşmak için çabalarken, alt katta bulunan mahkumlar, her gün biraz daha vahşileşerek açlıkla baş etmeye çalışır. Bir gün gözünü hapishanenin 33. katında açan Goreng, hapishanenin kurallarını iyi bilen Trimagasi ile birlikte yiyeceğe ulaşabilmek için zorlu bir mücadeleye girişir.

Black Crab

Kıyamet sonrası hiç bitmeyen bir kışın yaşandığı bir dönemde 6 asker, savaşı sona erdirebilecek bir göreve gönderilir. Buz utmuş denizin ötesine geçip teslimat yapmakla görevlendirilen askerler kendilerini bu süreçte zorlu bir mücadelenin içinde bulur.

Through My Window

Genç bir kız olan Raquel, gönlünü yakışıklı komşusu Ares’e kaptırır. Çocukluğundan beri hissettiği duygularını kimseyle paylaşmayan Raquel, henüz Ares ile konuşmamıştır. Utangaç bir genç olan Raquel, Ares’i sadece gizlice izlemekle yetinir. Ancak artık Ares’i kendisine aşık etmeye karar verir ve harekete geçer.

Below Zero

Issız bir otoyolda mahkumlara taşıyan bir minibüse bir saldırı düzenlenir. Minibüsün içinde bulunan polis Martin, saldırı sırasında hayatta kalmayı başarır ancak onu zorlu bir görev bekler. Aracın içindeki mahkumlar, Martin’den kurtulup kaçmanın yolunu ararken, dışarıda birileri de tutukluları kurtarmak için çabalar. Martin, bir yandan hayatta kalmak için savaşırken bir yandan da görevini yapıp mahkumların kaçmasını engellemeye çalışır.

Rogue City

Marsilya’nın kuzey bölgelerinde Bastiani klanı tarafından düzenlenen bir katliam gerçekleşir. Soruşturmadan sorumlu iki rakip polis memuru vardır. Biri çete karşıtı ekipten olan Vronski, diğeri ise şüpheli uygulamaları olan Costa. Olayın soruşturulduğu sırada, polis nezaretinde olan kilit bir tanığın öldürülmesi işlerin iyice karışmasına neden olur. Polisin yolsuzluğu ve Marsilya’nın savaşan çetelerinin arasında sıkışıp kalan Vronski, sorunu kendi yöntemleriyle çözmeye çalışır.