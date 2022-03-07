En İyi CS:GO Silahları 2022

Counter Strike: Global Offensive, tüm dünyayı cezbedecek güçte bir oyun haline geldi. Peki oyundaki en güçlü silahlar hangileri bilmek ister misiniz ? Bu yazımızda CS:GO’nun en iyi silahlarını sizler için sıraladık.

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AK47

AK47, CS:GO’daki en güçlü tüfek ve muhtemelen mevcut en iyi silahlardan biridir. Ancak üzücü olan kısım, sadece Terörist Tim için mevcut olmasıdır. Bu silah tek şarjörde en fazla 30 mermi tutabilir. 2700 $ civarında maliyeti vardır ve ayrıca geri tepmesini kontrol etmek çok zordur.

M4A4

Tek şarjörde en fazla 30 mermi tutabilen bu silahın maliyeti 3100$ civarındadır. Bu silahı AK47 ile karşılaştırırsak daha az hasar verir ve AK47’den daha ucuzdur. Ancak bu silahın ana avantajı geri tepmesidir. Bu silahın ilk 15 mermisi düzdür, bu da yeni başlayanların geri tepmeyi kolayca öğrenmelerini sağlar.

AWP

İlk ve tek keskin nişancı tüfeği olan AWP, oyundaki en pahalı silahlardan biridir. Bu silah, tek bir merminin düşmanı öldürebileceği anlamına gelen cıvata hareketinin altına yerleştirilmiştir. Ancak bu silahı satın almanın çok fazla riski var. Bir oyuncu bir şutu kaçırırsa, her atıştan sonra mermiyi yeniden doldurduğu için düşmanı tutması zorlaşır.

AUG

AUG, yeni başlayanların CS:GO’da kullanması gereken en iyi silahtır. Bu silahın geri tepmesinin kontrolü çok kolaydır ve oyuncu; bu silahı çoğunlukla tek atış için kullanır. Bunun dışında AUG; mermi doğruluğunuzu artıracak ve daha fazla parça kazanmanıza yardımcı olacak dahili bir dürbüne sahiptir.

USP-S

Bu tabanca, namlusunda önceden uygulanmış bastırıcıya sahip olduğu ve büyük bir geri tepmeye sahip olduğu için Terörle Mücadele ekibi için büyük bir avantajdır. Bu silah kafaya tek bir atışla bir oyuncuyu parçalayabilir. Bu silahı kullanmak istiyorsanız envanterinizi USP-S ile değiştirmeli ve P200’ü envanterinizden kaldırmalısınız.

Desert Eagle

Desert Eagle, CS:GO’daki en iyi tabancalar arasındadır. Saldırıya karşı koyduğunuz veya uygun şekilde çömeldiğiniz sürece, ölümcül derecede iyidir. Ve zırhlı olsun ya da olmasın, kafadan vuruşlar genellikle öldürür. İki veya üç vücut vuruşu, orta mesafeden daha yakın herhangi bir yerde Kevlar giyen bir rakibi bile yere sermek için yeterlidir.

R8 Revolver

R8 Revolver, Desert Eagle’ın gücünü daha da iyi, piksel mükemmelliği ile birleştiren bir tabancadır. Ancak farklı bir özelliği vardır: tetiği çekmek, ateş etmeden önce çekici geri çekmeyi gerektirir, bu da fare düğmesini basılı tutmanız ve artı işaretinizi hedefte tutmanız gereken yaklaşık yarım saniyelik bir gecikme ekler.

MP9

Güçlü MP9, CSGO’da gelecekteki turlar için tasarruf sağlayan en iyi uzun menzilli silahlardan biridir. MP9 özellikle hareketlidir ve yakından ölümcüldür. Oyuncuları parçalayıp daha yüksek öldürme sayısı elde edebilirsiniz. Tamamen ekonomik bir seçim olmasa da, MP9’un bir sonraki turda büyük bir adım atmak isteyenler için net bir faydası var.

UMP

Bu silah, tüfek ve SMG arasında bir yerdedir. Birden fazla menzilde iyi çalışabilir ve düşük maliyetine rağmen güçlü bir öldürme gücüne sahiptir. UMP’nin oldukça kolay bir geri tepme düzeni vardır ve bu da onu kullanıcı dostu yapar.

Nova

Nova, en iyi CSGO silahları için daha nadir bir seçimdir. Bu, pompalı bir av tüfeği, hemen hemen her atıcıda bulacağınız bir silah türü. CSGO’da diğer atıcılar kadar popüler olmasalar da bunu kullanmanın bazı açık faydaları vardır. Çok sert vurmayabilir veya en hızlı ateş eden silah olmayabilir, ancak ucuzdur ve işi halleder.

M4A1-S

M4A1-S’yi kullanarak birden fazla düşmanı saniyeler içinde alt etmek, M4A4 gibi hızlı olmadığı için daha zordur. Yine de M4A1-S daha uzun mesafelerde daha etkilidir. Silahın daha düşük geri tepme hızı, uzun menzilli senaryolarda M4A4’ten daha isabetli olmasını sağlıyor ve siperden ateş ediyorsanız susturucuya da sahip.

SG-553

SG-553 ve AUG benzer özellikleri paylaşmasına rağmen, SG-553’ün kullanım durumları daha azdır. T tarafındayken oynaması gereken tarafta oluyorsunuz. Rakiplerinizin T tarafında bir hamle yapmasını bekleme şansınız ve kapsamını kullanmak için fazla fırsatınız olmayacağından SG-553’ün T tarafında çok sınırlı bir silah olabileceği anlamına gelir.

Tec-9

Yüksek atış hızına sahip yarı otomatik bir tabanca olan Tec-9, doğru ellerde son derece zarar verici ve korkutucu bir silahtır. Her merminin verdiği toplam hasarla birleşen yüksek atış hızı, Tec-9’u dikkate alınması gereken bir güç haline getirir.

Glock-18

Glock-18, CS:GO’daki çok yönlü silahlardan biridir. Yarı otomatik ateşleme modu, orta ve uzun mesafeli çatışmalarda kullanıcıya iyi hizmet eden sıradan bir tabanca gibi hissettiriyor. Yakınlaşmak ve kişiselleşmek istiyorsanız, düşman oyunculara bir mermi seli salmak için hızlı ateş moduyla oyuncuları korkutabilirsiniz.

P250

CS:GO’daki en iyi silahlardan biri olan P250, birçok durumda kullanabileceğiniz en iyi tabancalardan biridir ve cephaneliğinizde bulunması gereken çok yönlü ve ölümcül bir silahtır. Oldukça ucuz bir silah olması, bu silahı sadece birkaç turdan sonra hızlı bir şekilde yükseltebileceğiniz anlamına gelir ve size ateş gücü açısından rakiplere karşı üstünlük sağlar.

Ayrıca bkz: CS:GO Antrenman Kodları