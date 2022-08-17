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WhatsApp’ın Yerel Windows Uygulaması Çıktı – macOS Versiyonu Yolda

Yerel uygulama, web tabanlı sürüme kıyasla daha sorunsuz ve daha optimize çalışıyor. Arayüz ayrıca Windows arayüzü ile daha temiz ve daha tutarlı görünecek şekilde yeniden tasarlandı.

Ayşen Sıla

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Bu yılın başlarında WhatsApp, hesabı bir masaüstü bilgisayara bağlamayı etkinleştirdi. Bu özellik, kullanıcıların akıllı telefonlarını internete bağlı olmadan arama yapmalarını ve almalarını ve mesaj göndermelerini sağlıyordu.

Şimdi şirket, eski web tabanlı arka ucu kullanmayan ve Windows’ta yerel olarak çalışacak şekilde güncellenen bir Windows uygulaması başlattı. Yeni uygulama Microsoft App Store’dan indirilebilir.

Yerel uygulama, web tabanlı sürüme kıyasla daha sorunsuz ve daha optimize çalışıyor. Arayüz ayrıca Windows arayüzü ile daha temiz ve daha tutarlı görünecek şekilde yeniden tasarlandı.

WhatsApp Web

Kullanıcıların yine de bunu bir telefon numarasına bağlı bir akıllı telefon hesabına bağlaması gerekiyor. Cihazlarınız bağlandıktan sonra mesaj gönderip almak, WhatsApp aramaları yapmak ve daha fazlası için uçtan uca şifrelemeyi kullanabilirsiniz. 

Telefonunuz çevrimdışıyken en fazla dört bağlı cihaz kullanılabilir, ancak telefonunuzu son kullanımınızdan bu yana 14 gün geçtikten sonra, bağlı cihazların oturumu otomatik olarak kapatılıyor.

WhatsApp’tan yerel bir macOS yazılımı da piyasaya çıkacak, ancak hala çalışmalar sürüyor. WhatsApp MacOS yazılımı şu anda kapalı beta testinde ve bir MacOS “Evrensel uygulaması” olarak piyasaya çıkacak, bu da WhatsApp iPhone uygulaması üzerine kurulacağı ve yerel olarak Apple silikon dizüstü bilgisayarlarda çalışacağı anlamına geliyor.

Ayrıca bkz: WhatsApp Plus Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

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KaynakMicrosoft App Store

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