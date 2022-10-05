Android cihazınız yavaş çalışıyorsa, donuyorsa veya tamamen kilitleniyorsa cihazı güvenli moda girerek temel nedeni teşhis edebilirsiniz. En iyi Android akıllı telefonlardan herhangi birini güvenli modda başlattığınızda, üçüncü taraf uygulamaları ve birçok kullanışlı Android widget‘ını devre dışı bırakır. Cihazınız normal çalışıyorsa, suçlu üçüncü taraf bir uygulamadır. Ardından, hangi uygulamanın sorunlara neden olduğunu görmek için sorun giderebilir ve Android cihazınızda güvenli modu kapatabilirsiniz.

Güvenli mod özelliği, Android akıllı telefonunuzla ilgili sorunları teşhis ederken kullanışlıdır. Ancak, Android’de yanlışlıkla güvenli modu etkinleştirirseniz uygulamalarınızı ve widget’larınızı görmezsiniz. Android akıllı telefonunuz güvenli moddaysa ve bundan nasıl çıkacağınızı bulamıyorsanız, Android cihazınızda güvenli modu kapatmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Android cihazınızda güvenli mod nasıl kapatılır

Telefonunuzda yanlışlıkla güvenli modu açtıysanız panik yapmayın. Uygulamalarınızı ve verilerinizi göremeyebilirsiniz, ancak her şey güvende. Güvenli moddan çıktığınızda, tüm verilerinize erişebilirsiniz. Android akıllı telefonunuzda güvenli moddan çıkmanın iki yolu vardır.

Verileriniz için asla endişelenmenize gerek kalmaması için Android cihazınızın her zaman bir yedeğini alın.

Güvenli modu kapatmak için Android cihazınızı yeniden başlatın

Android akıllı telefonunuzdaki güvenli modu kapatmanın en kolay yolu, cihazınızı yeniden başlatmaktır.

Samsung ve Google Pixel 5a ve önceki cihazlar için, güç seçeneklerini görene kadar Güç düğmesini basılı tutun. Bir OnePlus telefonunuz veya Google Pixel 6 ve daha yeni bir cihazınız varsa Güç ve Sesi açma düğmesini birkaç saniye basılı tutun. Telefonunuzu yeniden başlatmak için Yeniden Başlat düğmesine dokunun.

Yeniden Başlat düğmesi görmüyorsanız, Güç düğmesini (veya Güç ve Sesi aç) yaklaşık 30 saniye basılı tutun; telefonunuz otomatik olarak yeniden başlar.

Bildirim panelini kullanarak Android’de güvenli modu kapatın

Android doğası gereği özelleştirilebilir olduğundan, Samsung gibi Android akıllı telefon OEM’leri, stok Android’den farklı bir deneyim sunar. Tüm seçimlerini beğenmeyebilirsiniz, ancak bazıları kullanışlıdır. Örneğin, en iyi Samsung akıllı telefonlar, bildirim panelini kullanarak güvenli modu kapatmanıza izin verir.

Bildirim panelini aşağı çekin. Android cihazınız bu özelliği destekliyorsa, cihazınızda güvenli modun etkinleştirildiğini gösteren kalıcı bir bildirim görürsünüz. Bildirime dokunun ve Kapat seçeneğini seçin.

Android’inizdeki sorunları gidermek için güvenli mod nasıl kullanılır?

Android cihazınızı kazayla güvenli modda başlatmadıysanız, bazı hataları gidermek isteyebilirsiniz. Sorunlarınızı giderdikten sonra telefonunuzda güvenli modu kapatabilirsiniz.

Suçluyu anlamak için önce telefonunuzun güvenli modda çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çalışıyorsa, üçüncü taraf bir uygulamanın suçlu olduğu anlamına gelir. Bir üçüncü taraf uygulaması sorumluysa, tam uygulamayı ayıklamaya başlayabilirsiniz. Bu bir vur-dene yöntemi olacak ve uzun zaman alabilir, bu yüzden sabırlı olun.

İlk olarak, en son indirdiğiniz uygulamaların bir listesini yapın. Güvenli modda, bir uygulamanın önbelleğini ve depolama alanını silin ve güvenli modu kapatmak için telefonunuzu yeniden başlatın. Önbelleği ve depolamayı silmek için Ayarlar > Uygulamalar‘a gidin, bir uygulama seçin ardından Depolama ve veriler‘e dokunun.

Sorunlar giderilirse, hatalardan uygulamanın sorumlu olduğu anlamına gelir. Uygulamayı silip yeniden yüklemelisiniz. Ancak, sorunlar devam ederse, suçlu uygulamayı bulana kadar adımları diğer uygulamalarla tekrarlayın. Kötü uygulamayı bulup kaldırdıktan sonra, diğer uygulamaları telefonunuza yeniden yükleyin.

Uygulama deposunu silmek, o uygulamaya ilişkin kullanıcı verilerini kaldırır. Bu, uygulamayı yeniden kurmanız gerekeceği anlamına gelir.

Android akıllı telefonunuzda güvenli modu devre dışı bırakın

Güvenli mod, Android cihazlarınızdaki sorunları gidermenize yardımcı olabilecek mükemmel bir özelliktir. Ayrıca, herhangi bir veri kaybetmeden Android cihazınızda güvenli moddan çıkmak kolaydır.