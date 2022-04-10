Netflix Top 10 Listesi (10 Nisan)

Netflix’in en çok izlenen ve şu sıralar en çok beğenilen 10 içeriğini merak ediyorsanız doğru yere geldiniz. Sürekli güncel tutacağımız bu listede bu hafta Netflix’te ne popüler öğrenebileceksiniz. İşte ülkemizde en çok izlenen içerikler ve Netflix Top 10 listesi…

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1- Uysallar

Mimar Oktay Uysal eşi, iki çocuğu ve babasından oluşan ailesinden gizli olarak bir punk hayatı sürmeye başlar. Ancak o sırada ailesi de Oktay’dan gizli kendi dünyalarını kurmanın peşindedir. Uysal ailesinin yalanlarla dolu bir evi, Oktay’ın da inşa etmesi gereken bir hapishanesi vardır.

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2- Elite

Suç tonları ve gerilim nüanslarıyla gençlik dramı olan diz merkezi Las Encinas’ta buluyor. Sadece en zengin ailelerin çocuklarının, seçkinlerin eğitim gördüğü, İspanya’nın en ayrıcalıklı okulu. Okullarını yıkan bir depremin ardından üç işçi sınıfı çocuğu Las Encinas’a atandığında bu denge zarar görür. Özel liseye gelişleri, sosyal boşluklar ve klasik ergen sorunları ile birleşen bir sınıf mücadelesini tetikler ve cinayetle sonuçlanır.

3- Bridgerton

Bridgerton ailesinin en büyük kızı Daphne Bridgerton, ailesinin izinden gidip çok seveceği bir adamla evlenmek ister. Genç kadının seçenekleri çok olsa da ağabeyi teker teker adayları eler. Ancak Leydi Whistledown’ın hazırladığı bir skandal, Daphne’nin adının lekelenmesine neden olur. Bu sırada sosyeteye yeni katılan kızların annelerinin gözdesi olan Hastings Dükü ile Daphne arasında bir çekim oluşur.

4- Kardeş Payı

Metin, Ali, Feyyza. Koyu Beşiktaşlı emekli mühendis Tahsin Bey efsane üçlüyü yaşatmak için ilk iki çocuğuna Metin ve Ali ismini verir. 3. çocukları kız olunca onun adı da Feyyza oluverir.

Babalarının zoruyla, kollarında bir altın bilezikleri olsun diye, yazları su tesisatçısında çıraklık yapan Metin ile Ali, okuyamayınca gerçekten tesisatçı olup çıkarlar. Ancak onların hamurunda başka bir şeyler vardır. Feyyza’nın eline bakan, eve para getirmeyen ikili dünyaya barış ve mutluluk getireceklerine inanmaktadırlar. Kimsenin ciddiye almadıkları icatlarının gerçekten çalışıyor olması, hayatlarındaki tüm dengeyi değiştirir..

5- Arada Bir Yerde

Tessa, erkek arkadaşının hayatını kaybetmesine neden olan bir trafik kazasından sağ kurtulur. Skylar’ın ölümü ile büyük bir yıkıma uğrayan Tessa, kazanın ardından cevaplar aramaya başlar. Kısa bir süre sonra Tessa, Skylar’ın öbür dünyadan onunla yeniden bağlantı kurmaya çalıştığına inanır.Tessa, en yakın arkadaşının yardımıyla ve aşkın asla ölmeyeceğine dair yeni bir inançla, aşk hikayelerine hak ettiği destansı sonu vermek için Skylar ile son bir kez iletişime geçmeye çalışır.

6- Kaptan Phillips

2009 senesinin Nisan ayında yola çıkan MV Maersk Alabama isimli Amerikan kargo gemisi, Somali’nin doğu kıyılarında korsanlar tarafından saldırıya uğrar. Bu durum Amerikalılar’ın yaklaşık 200 yüzyıldır başına gelmeyen türden bir korsan saldırısıdır. Geminin dümenindeki deneyimli kaptan Richard Phillips, tayfasını kurtarabilmek için kendini rehine olarak feda eder. Korsan grubuyla, özellikle de liderleri Muse ile psikolojik bir savaşın içerisinde yer aldığı bu süreç, kendisini kurtarmaya çalışan bir kurtarma ekibinin de eşzamanlı çabasıyla oldukça yüksek tansiyonlu anlara ev sahipliği yapacaktır.

7- Pera Palas’ta Gece Yarısı

Genç bir gazeteci olan Esra, Pera Palas Oteli hakkında bir yazı yazmakla görevlendirilir. Bu yüzden otele giden Esra, gezdiği odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfeder. Bu inanılmaz keşfi sayesinde zamanda yolculuk yapan Esra, bu sayede Mustafa Kemal Atatürk’e karşı düzenlenen bir kompodan haberdar olur. Artık Esra Türkiye tarihinin akışını ve geleceğini korumak zorundadır. Ancak Esra bu sırada Halit adındaki gizemli bir adamla tanışmasıyla aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlar.

8- Sen Yaşamaya Bak

Melisa, oğlu Can’ı tek başına büyüten bekar bir annedir. Hasta olduğunu öğrenmesiyle onun hayatı bambaşka bir hal alır. Çok az ömrü kalan Melisa, hayatının son günlerinde ayaklarını yerden kesecek bir aşk yaşayıp, Can’ı emanet edebileceği birini bulabilecek midir?

9- Kaçak Gelinler

Almilla, Şebnem ve Kainat… Biri gelinlik provasından, biri nikah masasından, biri düğün salonundan kaçan üç kadının yolları; hayatlarının aşkına yetişmek için gittikleri İzmir Adnan Menderes Havaalanı’nda kesişir. Aşkı kovalayan üç kadının kader ortaklıkları İstanbul’da da devam edecek, iç içe geçen hikayeleri onları birbirine sımsıkı bağlayacaktır. İstanbul’un zorlu şartlarında yeni bir hayat için kader birliği eden kaçak gelinler; hayatlarının erkeklerini arayacaklarlar, birbirinden komik ve hüzünlü maceralar yaşayacaklardır.

10- Öfke Çemberi

Bir kadın polis memur, şimdilerde doktorluk yapan ancak geçmiş yaşamında koyu bir gangster grubunun içinde yaşayan eski sevgilisine bir teklifte bulunur. Yapması gereken oldukça basittir: Ya güçlü bir çetenin içine sızıp muhbirlik yapacak, ya da bir diğer gangster grubuna liderlik yapan erkek kardeşinin hapsi boylamasına şahit olacaktır.