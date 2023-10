Piyasaya çıkan yeni oyunlar ve bu oyunların incelemeleri ile oyun sektöründen aldığı puanlar başta olmak üzere; Steam Scream Fest kapsamında indirime giren oyunlar ve diğer platformların ücretsiz verdiği oyunlar haberimizde yer almaktadır. Haftanın özeti niteliğindeki oyun haberleri 30 Ekim 2023 içeriğimiz Cepkolik okurları ile birlikte…

Oyun Haberleri 30 Ekim 2023

Steam Türkiye’den çekiliyor fiyatlar dolara dönüyor; son tarih 20 Kasım!

Sports Interactive tarafından geliştirilen Football Manager 2024, 6 Kasım da SEGA tarafından yayınlanacak.

Konsol oyuncularının gözdesi PS5 ŞOK Markete indirimli fiyatla geldi. 25 Ekim’den itibaren reyonlarda yerini alan PlayStation 5 sınırlı sayıda satılacak.

Codemasters tarafından geliştirilen EA Sports WRC 3 Kasım da çıkacak.

27 Ekim Cuma itibariyle piyasaya sürülen olan Alan Wake 2 inceleme puanları ve yorumları geldi.

Rokaplay tarafından geliştirilen; rol yapma, aksiyon, eğlence oyunu Spells & Secrets 9 Kasım’da çıkacak.

Yüzlerce oyunun indirime girdiği Steam Çığlık Festivali 2023 bugün (26 Ekim) akşam saat 20 itibariyle başladı. En popüler indirimli oyunlar içeriğimizde…

Iron Wolf Studio tarafından geliştirilen; macera, suç, gerilim oyunu Killing Stream, Kasım ayı içerisinde çıkacak.

PUBG Mobile Hatay’da hasar gören bir okulun kütüphanesini yeniden inşa ettirdi. Ekibin sosyal sorumluluk bilinci büyük takdir gördü.

Lost Frame Development tarafından geliştirilen; hayatta kalma, korku, macera oyunu StrangerZ, 3 Kasım’da piyasaya çıkacak.

LoL Dünya Kupası grup etabı bugün oynanan 3 seriyle sona erdi ve Worlds 2023 çeyrek final eşleşmeleri netleşti.

Starward Industries tarafından geliştirilen; uzay, macera, keşif oyunu The Invincible, 6 Kasım da piyasaya sürülecek.

Epic Games’in bu hafta oyunculara bedava vereceği oyunlar açıklandı. 26 Ekim-2 Kasım haftasında Epic Games ücretsiz oyunları detayları içeriğimizde.

PAN STUDIO tarafından geliştirilen; macera rol yapma oyunu Duet Night Abyss 2023 yılı bitmeden çıkacak.

Rockstar Games GTA+ abonelerine android tabanlı 2 oyunu ücretsiz vereceğini duyurdu. GTA 6 da GTA+’ya özel gelebilir.

The Walking Dead: Destinies, 17 Kasım tarihinde; PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için dijital olarak piyasaya çıkacak.

Uzun zamandır beklenen Cities Skylines 2, 24 Ekim Salı itibariyle Steam’e geldi. PC kullanıcılarının ilk yorumları ve diğer detaylar içeriğimizde.

oiCabie tarafından geliştirilen, yaşam simülasyonu oyunu Bem Feito; 9 Kasım’da PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için Steam üzerinden çıkış yapacak.

20 Ekim 2023 Cuma günü itibariyle piyasaya çıkan Marvel’s Spider-Man 2 PS satış rekoru kırarak tarihe geçti.

QUByte Interactive tarafından geliştirilen 3D platform oyunu Racoo Venture; 14 Aralık’ta PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için Steam üzerinden çıkış yapacak.

24 Ekim Salı itibariyle Konami tarafından piyasaya sürülen Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 için inceleme puanları ve yorumları geldi.

Radiant Silvergun PC versiyonu 3 Kasım’da Steam üzerinden çıkış yapacak.

Counter-Strike turnuvalarında ülkemizi başarıyla temsil eden Eternal Fire CS2’ye iyi başlayamadı; Roobet Cup 2023’ten elendi.

Aksiyon oyunu MISTROGUE: Mist and the Living Dungeons Steam üzerinden PC için çıktı.

Japonya’da geçecek olan Assassin’s Creed Codename Red karakteri ve logosu belli oldu. Duyurulan karakterin kadın olması dikkat çekti.

Unreal Engine 5 ile geliştirilen korku odaklı nişancı aksiyon oyunu Quantum Error’un çıkış fragmanı yayımlandı.

Disney Dreamlight Valley 5 Aralık’ta; PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store üzerinden) ve Mac için yayınlanacak.

Hayatta kalma korku oyunu Outlast 2 büyük indirime girdi; oyun Steam’de 280 TL iken Epic Games de 7,35 TL’ye düştü.

Grimware Games ekibi tarafından geliştirilen aksiyon platform oyunu Ghost Knight: A Dark Tale için demo yayınlandı.

Geliştirdiği onlarca oyun, ulaştığı milyonlarca oyuncu ve sosyal olaylara duyarlılığı ile Google ödüllü Türk mobil oyun şirketi APPS sektörde fark yaratıyor.

Realmforge Studios tarafından geliştirilen simülasyon, strateji, taktik oyunu Dungeons 4, 9 Kasım’da çıkacak.

Xbox mobil oyunlara daha fazla odaklanacak. Açıklama; Microsoft Gaming’in CEO’su ve Xbox Başkanı Phil Spencer’dan geldi.

Comrade Bear Games tarafından geliştirilen; aksiyon, rol yapma, sıra tabanlı savaş oyunu Twilight Wars, 2024 yılının sonunda çıkacak.

Hali hazırda Steam’de 235 TL’den satılan efsane oyun Hades Epic Games de 20 TL’te düştü. İndirim, gelecek ayın başına kadar devam edecek.

Drop Bear Bytes tarafından geliştirilen; aksiyon, rol yapma, hayatta kalma oyunu Broken Roads, 14 Kasım tarihinde piyasaya çıkacak.

13 Ekim itibariyle piyasaya sürülen Lords of the Fallen 10 günde 1 milyon adet satış rakamına ulaştı.

Alientrap tarafından geliştirilen; nişancı, aksiyon, macera oyunu Gunhead, 8 Kasım’da piyasaya çıkacak.

26 Ekim Perşembe günü itibariyle çıkış yapacak olan Ghostrunner 2 için inceleme puanları ve yorumları gelmeye başladı.

Dark Point Games tarafından geliştirilen; (erken erişimdeki) dövüş, aksiyon ve rol yapma oyunu Achilles: Legends Untold, 2 Kasım’da tam sürümüyle çıkıyor.

Steam Scream Fest 2023 kapsamında Metro serisinin 3 oyununun yer aldığı Metro Saga Bundle Steam’de yüzde 89 indirime girdi.

Hali hazırda demo sürümü mevcut olan, hayatta kalma korku oyunu Crow Country; 2024 yılı içerisinde PlayStation 5, PlayStation 4 ve Steam üzerinden PC için çıkış yapacak.

Amazon Prime Gaming Kasım 2023 ücretsiz oyunları belli oldu!

Lowbirth Games tarafından geliştirilen; soruşturma, gizem, macera oyunu This Bed We Made, 1 Kasım itibariyle çıkış yapacak.

ULUDOTT sektör sohbetleri kapsamında dönemin ilk buluşmasını gerçekleştiriyor. Oyun Geliştirmeye Giriş etkinliği 3 Kasım’da!

Şu anda erken erişimde olan ve QUByte Interactive tarafından geliştiriken; metroidvania oyunu MARS 2120 için tam sürümüyle çıkış tarihi 28 Mart 2024 olarak duyuruldu. Oyun; PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Steam ve Epic Games Store üzerinden PC için çıkış yapacak.

Half-Life tutkunlarına müjde. Remake Half Life Black Mesa Steam’de yüzde 80 indirime girdi. Oyunun fiyatı 190 TL’den 38 liraya düştü.

FireFly Studios tarafından geliştirilen; şehir kurma, strateji, taktik oyunu Stronghold: Definitive Edition, 7 Kasım’da çıkış yapacak.

Co-op oyunları sevenler için interaktif oyun A Way Out Steam’de yüzde 80 indirime girdi.

Oyun haberleri 30 Ekim 2023 içeriğimizi neredeyse yarılamışken; The Day Before’un 10 Kasım’da çıkış yapacağını da belirtelim.

Gelecek ay online olarak gerçekleştirilecek WE CREATE Android Game Jam 2023 için süreç başladı. Kadın oyun geliştiricilere özel yarışma 10 bin dolarlık ödül havuzuna sahip.

Jagged Alliance 3 yeni nesil konsollar için (PS5 / Xbox Series X|S) 16 Kasım’da çıkış yapacak.

Unreal Engine oyun geliştirme sektörüne damga vuruyor. Peki Unreal Engine 5’i bu kadar özel yapan nedir?

Ünlü video oyun serisi Fallout’dan uyarlanacak dizi için duyuru videosu geldi. Fallout Dizisi 2024’de Amazon Prime’da yayımlanacak.

Yarış aksiyon oyunu Need for Speed Payback, Steam’de yüzde 90 indirime girdi, oyunun fiyatı 200 liradan 20 TL’ye düştü.

Oyun tutkunlarının heyecanla beklediği Alan Wake 2; 27 Ekim Cuma itibariyle çıktı. Alan Wake 2 için PS5 ve PC karşılaştırması gündem oldu!

Dinozor temalı hayatta kalma oyunu ARK: Survival Ascended Steam üzerinden 1100 TL fiyatla erken erişime çıktı.

Rogue City 2’nin Kasım ayında çıkış yaparak PlayStation 5, Xbox Series ve PC’de Steam ve Epic Games Store gibi platformlarda satışa sunulacağı belirtildi.

Risk of Rain Returns Switch ve PC için 15 dolardan 2023 yılı bitmeden satışa sunulacak.

İTÜ OTG oyun geliştirme atölyeleri geçtiğimiz hafta sonu yeni sezona başladı. Düzenlenen 4 atölye ile oyun geliştirme tutkunları bir araya geldi.

Slavic Magic tarafından geliştirilen “Orta Çağ temalı” strateji oyunu Manor Lords; 26 Nisan 2024 tarihinde Steam ve Microsoft Store üzerinden PC için erken erişime çıkacak.

Embark Studios tarafından geliştirilen ve yakında çıkacak olan ücretsiz FPS oyunu The Finals’ın açık betası 26 Ekim itibariyle başladı.

Infuse Studio tarafından geliştirilen, açık dünya macera oyunu Spirit of the North 2; PlayStation 5, Xbox Series ve PC (Steam, Epic Games Store) için önümüzdeki yıl gelecek.

Dijital Oyun ve Oyun Teknolojileri Girişimcilik Merkezi Startgate oyun sektörü girişimcilerine kapılarını açtı.

2020 yılında büyük bir siber saldırıya uğrayan Japonya merkezli Capcom’a saldıran siber korsanlar uluslararası operasyonla 3 yıl sonra yakalandı.

Uzun zamandır heyecanla beklenen ve 2024 de çıkacağı ön görülen GTA 6 için Metacritic sayfası açıldı. Yoksa oyun erken mi gelecek?

Microsoft, yayımladığı raporla oyunlardan 3,9 milyar doların üzerinde gelir elde ettiğini duyurdu. Bu rakam, marka için şimdiye kadarki en yüksek ilk çeyrek kazancı olarak kayıtlara geçti.

Metal Gear Solid Delta Snake Eater oynanış videosu Xbox’ın resmi sosyal medya hesaplarından dün akşam itibariyle yayımlandı, büyük beğeni topladı.

Angry Demon tarafından geliştirilen; “skate-and-slash” aksiyon oyunu Gori: Cuddly Carnage için hikaye fragmanı yayımlandı.

The Lord of The Rings: Return To Moria şu anda Epic Games Store’de 309 TL fiyatından satışa sunulmakta. Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformlarında henüz satışa sunulmadı.

Nightdive Studios tarafından geliştirilen Star Wars: Dark Forces Remaster; PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve Steam üzerinden PC için 28 Şubat 2024’te çıkacak.

Ünlü teknoloji firması Intel, oyun sektöründe fark yaratmaya devam ediyor. Intel Oyun Optimizasyon Teknolojisi FPS artışı sağlıyor.

18 Kasım ile 3 Aralık arasında düzenlenecek olan PUBG Global Championship 2023’e ülkemizden HOWL Esports ve FUT Esports katılacak.

Steam de 539 TL’den satışta olan açık dünya korku oyunu Ghostwire: Tokyo Amazon Prime’da bedava veriliyor; teklifin son tarihi 2 Kasım.

Tequila Works tarafından geliştirilen; macera, bulmaca ve keşif oyunu Song of Nunu: A League of Legends Story, 1 Kasım’da çıkacak.

PS 5 Slim Call of Duty: Modern Warfare 3 Bundle ile birlikte geliyor.

Dennaton Games tarafından geliştirilen; Hotline Miami ve Hotline Miami 2: Wrong Number PlayStation 5 ve Xbox Series için çıktı.

Little Nightmares 3 oynanış videosu yayınlandı!

Oyun haberleri 30 Ekim 2023 içeriğimizin sonuna gelirken Xbox tarafından düzenlenen yeni bir etkinliğin gelişmesine de yer verelim; Xbox Partner Preview etkinliği 25 Ekim akşamında gerçekleştirildi.

Aksiyon rol yapma oyunu Dynasty Warriors M mobil cihazlar için 2024 yılı başında çıkış yapacak.