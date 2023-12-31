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Yeni yılın ilk “oyun haberleri” derlemesi ile Cepkolik okurlarının karşısındayız. Oyun sektöründeki gelişmelerden oyun etkinliklerine, espor haberlerinden oyun donanım haberlerine kadar; oyun haberleri 1 Ocak 2024 özetleri içeriğimizde…

Oyun Haberleri 1 Ocak 2024

Epic Games 2024’ün ilk ücretsiz oyunu belli oldu (31 Aralık – 1 Ocak).

Temsilcimiz Eternal Fire, ESL Dünya Sıralamasında bir sıra yükselerek 16. sıraya yerleşti.

Pixar, Cars için birden fazla proje üstünde çalışıyor. Cars 4 ya da Cars Tokyo olabilir.

Bobby Kotick’in Activision-Blizzard’daki İcra Kurulu Başkanlığı görevi sona erdi.

Epic Games 880 TL’lik oyunu ücretsiz veriyor!

Joker 2’den yeni görsel yayımlandı.

Bethesda’nın 25 yılı aşkın süredir çıkardığı ilk yeni IP’si olan Starfield, Steam’de “Çoğunlukla Olumsuz” yorum ortalamasına geriledi.

Epic Games Store Human Resource Machine’i ücretsiz veriyor!

Aquaman and the Lost Kingdom filminin çıkmasıyla birlikte resmi olarak DCEU sona erdi. Sadece 10 yıl devam edebildi. James Gunn, sonraki filmlerle yeni bir evren kurgulayacak.

Rockstar da sızıntı oldu; GTA VI’ya ait olduğu iddia edilen Pyhton script kaynak kodu görüntüleri paylaşıldı.

AR / VR oyunlar için ayakla kontrol edilebilen cihaz Sony’den geliyor.

Wicadia 3. kez üst üste CS2 FPL Avrupa şampiyonu olarak 7 bin doların sahibi oldu.

Papara, SuperMassive’i satın aldığını duyurdu!

Cursed to Golf Oyunu Epic Games Store’da ücretsiz oldu.

KSCERATO, HLTV 2023 Yılın En İyi Oyuncuları sıralamasında 19. sırada yerini aldı!

HAVEN harita havuzundan çıkartılıp, ICEBOX geri dönüyor.

Çin Yönetimi 2021 yılında 18 yaş altı kullanıcıların çevrim içi oyun oynama sürelerine ve zamanlarına kısıtlamalar getirmişti. Şimdi de Çin yönetimi yaş kısıtlaması olmaksızın online oyunlara sınırlamalar getirmeye hazırlanıyor.

Call of Duty Black Ops II’de Raul Menendez karakterine sesiyle hayat veren Kamar de los Reyes, 56 yaşında kanserden dolayı hayatını kaybetti.

Danimarka merkezli Preasy Esports, dupreeh’i kadrosuna kattığını duyurdu!

Fallout 4 London, Nisan 2024 itibariyle oyuncularla buluşacak.

Epic Games Store’un bugünkü ücretsiz oyunu Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition’u ücretsiz verdi.

Twistzz, HLTV 2023 Yılın En İyi Oyuncuları sıralamasına 20. sıradan giriş yaptı!

Nvidia GeForce Now 2023 oyun istatistiklerini paylaştı.

ALTERNATE aTTaX, Alman rifler Timo “spiidi” Richter’in emekli olduğunu duyurdu!

BIG, faveN ile yollarını ayırdığını duyurdu. Alman oyuncu, önümüzdeki günlerde yeni takımına transfer olacak.

Epic Games Cat Quest oyununu bedava veriyor.

Galatasaray Esports, VALORANT kadrosuna son olarak PCIFIC Espor forması giyen LewN’i kattığını duyurdu.

Apeks, STYKO’nun tekrardan takıma katıldığını duyurdu! Norveç ekibi, RMR’daki yerini korumak için bu hamleyi yaptığını açıkladı.

Valve, Steam platformu verilerine göre 2023’ün en iyi PC oyunları listesini yayımladı.

Apeks, deneme sürecinde başarılı performans sergileyen Ådne “sense” Fredriksen ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu!

G2 Gozen, BBL Queens oyuncusu Vania ile anlaştı.

PlayStation Plus üyelerine yılbaşı hediyesi niteliğinde, ücretsiz olarak sunulacak oyunlar belli oldu. İşte PlayStation Plus 2024 Ocak ayı oyunları…

Fire Flux Esports, Fenerbahçe Espor karşısında 3-0’lık seriyle ESA Open Fire All Stars 2023 şampiyonu oldu!

MAJ3R, Ocak ayının 2nci yarısında yurt dışı kampları yapacaklarını ve bunun Türkiye’deki internetle mümkün olmayacağını açıkladı.

Oyun tutkunlarına 2024 yılının ilk hediyesi Xbox’tan geliyor.

Sızıntı kaynaklara göre Marvel’s Guardians of the Galaxy 4 Ocak’ta Epic Games’te ücretsiz dağıtılacak.

GTA San Andreas döneminde çıksaydı GTA 6 fragmanı nasıl olurdu; videosu geldi…

Magisk, HLTV 2023 Yılın En İyi Oyuncuları sıralamasında 17. sırada yerini aldı!

Şok Market 2024 yılına oyuncu bilgisayarı ve oyuncu kulaklığı satarak giriyor. Bu kapsamda Havit marka oyuncu kulaklığı ile Gamers Arena marka oyuncu bilgisayarı satışa sunulmuş durumda.

Eleştirilere rağmen, bu hafta Rebel Moon Netflix’te en çok izlenen film olmayı başardı. Film 2 günde 24 milyona yakın izlendi.

Steam, 2024’ün ilk gününden itibaren Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 desteğini sonlandıracak.

Amazon, 2024 yılında çıkacak yapımları paylaştı.

HLTV, “Yılın En İyi AWP Oyuncusu” ödünün adaylarını duyurdu; broky, m0NESY ve ZywOo.

Valorant’a yeni ajan geliyor. Gelecek olan ajanın kontrol uzmanı ve kod adının “Smoke Dancer” olması bekleniyor.

Ünlü sanatçı Cem Karaca’nın hayatının anlatılacağı Cem Karaca’nın Gözyaşları filminden ilk fragman yayımlandı.

blameF, HLTV 2023 Yılın En İyi Oyuncuları sıralamasında 16. sırada yerini aldı!

HLTV, “Yılın En İyi IGL Oyuncusu” ödünün adaylarını duyurdu.