2023 yılının son günlerine girilirken, oyun dünyası da son derece hareketli günlerden geçiyor. Gerek uluslararası çapta ve gerekse ülkemizde oyun sektöründe yaşanan gelişmeler; espor haberleri, oyun etkinlik ve donanım haberleri, yeni çıkan oyunlar ile bedava oyunlar ve ücretsiz oyunlar hakkında gelişmeler başta olmak üzere tüm detaylar Cepkolik okurları için özet halinde oyun haberleri 25 Aralık içeriğimizde yer almaktadır.

Oyun Haberleri 25 Aralık

Epic Games’in başarılı CEO’su Tim Sweeney, Fortnite’ı tüm platformlarda çıkarmak istediklerini söyledi; evet, Steam’de bile! Fortnite Steam için 2024 yılında gelebilir…

Aquaman and the Lost Kingdom filminin çıkmasıyla birlikte resmi olarak DCEU sona erdi. Sadece 10 yıl devam edebildi. James Gunn, sonraki filmlerle yeni bir evren kurgulayacak.

woxic: Dünyanın en iyi oyuncusu ropz ya da ZywOo dedi.

Astralis, koç casle ile yollarını ayırdı!

Ülkemiz espor takımları, uluslararası çapta başarılarına devam ediyor. FUT Esports VALORANT takımı Hindistan’da şampiyon oldu.

Steam 2024 Kış İndirimleri başladı, pek çok oyun büyük indirime girdi.

Cloud9, BLAST Premier slotu için 900 bin dolar ödedi.

Evil Geniuses, junior ve Jeorge ile yollarını ayırdı! İkilinin önümüzdeki günlerde Nouns kadrosuna katılması bekleniyor.

Papara SuperMassive, alt koridor oyuncusu Fatih ”Luger” Güven’i kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

Oyun dünyası şok bir vefat haberi ile sarsıldı. Max Payne ve Alan Wake 2’den Alex Casey seslendiren James McCaffrey kanser nedeniyle vefat etti.

1 Ocak 2024’ten itibaren Evil Geniuses ve ESL arasındaki Louvre Sözleşmesi sona eriyor. EPL Season 19’daki boşluk, ESL Dünya Sıralamasına göre doldurulacak. Temsilcimiz Eternal Fire, sıralamadaki yerini koruması durumunda ESL Pro League Season 19’a katılabilir.

Steam tarafından her yıl açıklanan oyuncu istatistiklerine ulaşım bu akşam itibariyle açıldı. Steam 2023 oyuncu istatistikleri kapsamında hangi oyuncu ne kadar süreyle hangi oyunu oynadığını görebiliyor.

Fabre, Eternal Fire’ın harita havuzu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Artık tek haritayı “kale” yapmayacaklarını, 2 haritanın kale olarak konumlandırılmasının rakiplere psikolojik olarak baskı kuracağını belirtti.

Her aşaması olay olan oyun Suicide Squad: Kill the Justice League bu kez de sızan senaryosu ile gündemde… 2024 yılında çıkacak oyun piyasaya gelmeden senaryosu düştü.

GamesIndustry, 2023 yılının oyun verilerini paylaştı. En çok izlenen oyun fragmanı GTA 6 oldu. Bu yıl en çok konuşulan oyun Starfield olurken, en çok konuşulan şirket ise Xbox oldu.

Özgür ‘root’ Alagül, HLTV tarafından yılın en iyi yayıncıları arasından aday gösterildi.

Yapay zeka destekli oyun el konsolu Lichee Pocket 4A yakında çıkıyor. AI teknolojisi ve güçlü işlemcisiyle gelen oyun konsolu, çok konuşulacak gibi görünüyor.

Activision Blizzard’ın CEO’su Bobby Kotick, 29 Aralık’ta görevinden ayrılacağını duyurdu.

Nvidia’nın Geforce RTX oyun için güçlü ekran kartları ilgiyle bekleniyordu ve nihayet çıkış tarihleri belli oldu. Geforce RTX 4090D modeli yıl bitmeden çıkıyor.

Remedy’nin Kreatif Direktörü Sam Lake, Variety500’ün global medya endüstrisindeki en etkili kişiler listesine eklendi.

Epic Games Store bedava verdiği oyunlar arasına Fallout 3 Game of the Year Edition da eklendi.

PlayStation Store’da Ocak İndirimleri başladı. İndirimler 6 Ocak’a kadar devam edecek.

Insomniac Games verileri ele geçirildi! Şirketten istedikleri yaklaşık 2 milyon doları elde edemeyen hackerlar 2030’a kadar olan projeksiyonu internete sızdırdı.

Dawnwalker: Origins adını taşıyacak olan oyun sandbox karanlık fantezi rol yapma oyunu olacağı öğenildi.

Dünyaca ünlü oyun istatistik sitesi HowLongToBeat en çok oyun oynanan platformlar 2023 listesini paylaştı. İlk sırada PC yer alırken, konsollar PC’nin ardı sıra geldi.

Deadpool 3’te Wanda Wilson, namıdiğer Lady Deadpool’un da olacağı duyuruldu.

VGC oyun bestecilerine yılın oyun müziklerini sordu; Final Fantasy 14 ve 16’nın bestecisi Masayoshi Soken, Alan Wake 2’yi seçti.

Death Stranding Director’s Cut, nam-ı diğer Death Stranding DC Apple için 2024 başında çıkış yapacak. Daha önce 2023 sonu olarak verilen tarih 1 ay gecikecek.

Bethesda baş yapımcısı Todd Howard, Variety500’ün global medya endüstrisindeki en etkili kişiler listesine eklendi.

2023 yılında çıkan ancak oyuncular tarafından hiç beğenilmeyen yapımları derledik. İşte MetaCritic puanına göre en kötü oyunlar 2023 listesi…

Quantic Dream, Detroit: Become Human’ın 9 milyon adetten fazla sattığını açıkladı.

Heroic, kyxsan ile anlaştığını duyurdu!

Çağatay Ulusoy’un Yeni Dizisi “Kübra” Yakında Geliyor! Başrolünde ülkemizin sevilen aktörlerinden Çağatay Ulusoy’un yer aldığı Kübra dizi, 18 Ocak tarihinde Netflix’te yayına başlayacak.

Yaklaşık 33 yılın ardından Bobby Kotick, Activision Blizzard’dan ayrılıyor. Resmi olarak 29 Aralık’ta görevi sona eriyor. Kotick’in yerine Microsoft’un Stüdyo Başkanı Matt Botty bakacak.

LEGO Ideas da yer alan açıklamaya göre; Cullen evini içerecek Alacakaranlık LEGO Twilight seti geliyor. Haber, hayranlarda mutluluk yarattı.

PlayStation 5’in 50 milyondan fazla sattığı açıklandı.

BBL Queens takım koçu Meseka, BBL ile sözleşmesinin devam ettiğini ve 2024 için opsiyonları değerlendireceğini duyurdu.

BenQ Espor oyuncu monitörü ZOWIE XL2586X üstün özellikleri ile duyuruldu. BenQ yeni oyuncu monitörü 540 Hz yenileme hızına sahip!

Wonka filmi dünya çapında 151 milyon dolar gişe hasılatına ulaştı.

NAVI, PUBG arenasında mücadele edecek kadrosunu duyurdu. Kadronun tamamı Ukraynalı oyunculardan oluşuyor.

Epic Games 500 TL değerindeki oyunu ücretsiz (DNF Duel) veriyor.

Gravity Falls’un yeni kitabı duyuruldu. The Book of Bill önümüzdeki yaz çıkacak.

Dark Passage LoL 2024 Kış Mevsimi kadrosunu duyurdu!

Steam de hali hazırda 350 TL’ye satılmakta olan Ghostwire Tokyo Epic Games Store da ücretsiz veriliyor. Bedava oyun isteyenler kaçırmasın.

Insider’ın haberine göre, Ubisoft da büyük bir sızıntının kıyısından döndü. Güvenlik uzmanları, saldırganların geniş bir alana erişmeyi başarmasına rağmen sızıntıyı durdurmayı başardı.

Tecrübeli kaleci David De Gea tarafından kurulan, Bruno Fernandes ve Juan Mata gibi futbolcuların hissedarı olduğu Rebels Gaming, 2024 yılında CS2 arenasına giriş yapacak.

Jonathan Majors’un davası sonuçlandı. Jonathan Majors suçlu bulundu, Marvel ve Disney tarafından kovuldu!

Backbone, Death Stranding temalı iPhone kontrolcüsünü tanıttı. İlk örneği Kojima’ya hediye edilen kontrolcü, Death Stranding temalı DualShock 4 ile oldukça benzer bir tasarıma sahip.

Çin’in yeni oyun önlemleri tasarısı, Tencent ve NetEase’e 80 milyar dolardan fazlasına mal oldu! Günlük harcama limiti getirildi, bağışlar yasaklandı.

Movistar Riders, stadodo ve deLonge ile anlaştı.

The Chosen Few, yeniden Türk CS kadrosu kurduğunu duyurdu:

Emir “hey666” Çelik

Ahmet “Jaex” Taylan

Eren “RENNOW” Meriç

Bilgihan “Depact” Ayaz

Veysel “BoZZo” Fidan

Erdi “QuickShare” Çelebi (Koç)

VALORANT Mobile oyunundan bazı görüntüler paylaşıldı.