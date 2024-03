Ana Sayfa » Oyun Oyun Haberleri 4 Mart 2024 Oyun Oyun Haberleri 4 Mart 2024 Emine Emre 0 Görüntüleme

Türkiye ve global oyun sektöründe son 1 haftada yaşananlar; yeni çıkan oyunlardan indirimli oyunlara, espor organizasyonlarından oyun geliştirme çalışmalarına, oyundan uyarlama dizi film ve animasyonlardan oyun incelemelerine kadar pek çok gelişme oyun haberleri 4 Mart 2024 güncemizde Cepkolik okurları için özetlenmiştir.

Oyun Haberleri 4 Mart 2024

Efsane oyun Age of Empires’ın mobil versiyonunun geleceği geçtiğimiz yıl duyurulmuştu. Age of Empires Mobile için oynanış fragmanı geldi.

Fallout dizisinden yeni poster ve yeni görsel yayınlandı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

F1 24 duyuru fragmanı geldi, oyun 31 Mayıs 2024 itibariyle geliyor.

En çok satan konsol ve oyunları ile konsol şirketlerinin gelirleri belli oldu. Sony, Microsoft ve Nintendo’nun önünde yine açık ara lider konumda bulunuyor.

Suicide Squad Kill the Justice League’in anlık oyuncu sayısı büyük düşüş kaydetti. Oyun, beklenen başarıya ulaşamadı.

Square Enix tarafından geliştirilen ve yayınlanan Final Fantasy VII Rebirth inceleme puanları ve yorumları belli oldu.

Berserk: The Black Swordsman Arc için bir poster yayınlandı.

VCT Americas Kickoff Büyük Final’inde rakibi LOUD’u 3-2 mağlup eden Sentinels kupaya uzandı.

Video oyun sektörü son dönemde işten çıkarma haberleri ile çalkalanıyor. 2024 yılında, daha iki aylık bir süre dolmamışken bu alanda yaşanan işten çıkarmaların sayısı 7.500’e yaklaştı. Microsoft’un ardından büyük bir işten çıkarma haberi de Sony’den geldi. Sony 900 kişiyi işten çıkarıyor.

Dune Part 2 vizyona girdi, izleyiciden büyük ilgi gördü.

Call of Duty: Black Ops’un eski kıdemli geliştiricisi David Vonderhaar yeni oyun stüdyosu BulletFarm’ı tanıttı.

Playstation; The Last of Us Part 1, Red Dead Redemption 2 vb. gibi kaliteli oyunlarına zam yaptı.

PGL Major Copenhagen 2024’e katılan Asya takımları belirlendi. Asia-Pacific RMR’dan Major’e bilet kazanan takımlar, TheMongolz ve Lynn Vision Gaming ekipleri oldu.

Crash Bandicoot 4 ve Spyro Reignited Trilogy gibi oyunlardan tanıdığımız Toys for Bob, Activision Blizzard bünyesinden ayrılıp bağımsız bir stüdyo oldu.

Seç izle konseptli dijital yayın platformu BluTV’ye yeni yapımlar eklenmeye devam ediyor. Mart ayında BluTV’ye eklenecek dizi ve filmler belli oldu.

Rockstar Games, güvenlik ve verimlilik nedeniyle Nisan ayından itibaren tüm çalışanlarının haftanın 5 günü ofise dönmesini istedi. Şirket, hibrit / evden çalışmaya geçici olarak son veriyor. GTA 6 son geliştirme aşamasına girmek üzere.

Sony’nin abonelik servisi olan PlayStation Plus bilindiği üzere her ay abonelerine bazı oyunları ücretsiz olarak sunuyor. PS Plus Mart ayı ücretsiz oyunları ise belli oldu.

Steam Bahar İndirimi 14 Mart 2024 itibariyle başlayacak.

EA, Respawn’ın FPS Star Wars oyununu iptal etti. Söylentiye göre ödül avcılığına odaklanan bir Mandalorian oyunu olacaktı.

Game Freak ve Creatures tarafından geliştirilen Pokemon serisi video oyunu Nintendo tarafından yayınlanmakta. Yeni Pokemon oyunu da kapıda…

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem devam filmi 9 Ekim 2026’da vizyona girecek.

Astralis, blameF’i yedeğe çekmesinin ardından oluşan boşluğu eski akademi oyuncusu br0 ile doldurdu.

Yeni Battlefield oyunu Battle Royale modu ile gelecek. 2025 yılında piyasaya çıkması beklenen oyunun sevenleri heyecanlı.

Skull & Bones’un çıkışından sonra Assassin’s Creed IV Black Flag’in oyuncu sayısı 3 katına çıktı.

Liquid, NIP, BIG ve ENCE; Hindistan’da düzenlenecek 350 bin dolar ödül havuzlu Skyesports Masters 2024 turnuvasına davet aldı.

Oyun geliştirici ve yayıncısı, sektörün önce gelen şirketlerinden biri olan EA da 700’e yakın kişi içten çıkarıldı.

Yandan kaydırmalı koşu oyunu Aerial_Knight’s Never Yield, Epic Games’te 7 Mart’a kadar ücretsiz dağıtılıyor.

Dune’dan ilham alan Kung Fu Panda 4 fragmanı yayımlandı.

2,056 trilyon dolarlık bir piyasa değeriyle, dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Nvidia konsol pazarına giriyor. Gücünü GeForce’dan alacağı söylenen taşınabilir oyun konsolu; Steam Deck ve Nintendo Switch’e rakip olabilir

Baldur’s Gate 3’ün 10 milyondan fazla sattığı doğrulandı. Ayrıca resmi mod desteği üzerinde çalışıldığı açıklandı.

Dijital oyun dağıtım platformu Steam’den ücretsiz oyun sürprizi geldi. Steam aboneleri Space Crew: Legendary Edition oyununu ücretsiz indirebilecek.

Twitch’e getirilen erişim engeli kaldırıldı.

505 Games, Almanya, İspanya ve Fransa’daki ofislerini kapatma kararı aldı.

NBL Games, yerli bir mobil şirketi olarak faaliyet göstermekte. Daha çok mobil oyun alanında ilerlemeye çalışan NBL Games Quiz Crush ile ABD pazarında boy gösterecek.

Orta Çağ temalı çok oyunculu savaş oyunu Chivalry 2, Steam’de bugün oynaması ücretsiz.

EA, STAR WARS Jedi: 3’ün şu anda geliştirilmekte olduğunu doğruladı.

Bir Nvidia hizmeti olan GeForce Now’a bu ay yeni eklenecek yapımların bazıları ise Game Pass kütüphanesinden. GeForce Now’a eklenecek Mart ayı oyunları netleşti.

Ghost of Tsushima PC versiyonunun 5 Mart’ta duyurulacağı iddia edildi.

Remedy Entertainment, Control’ün tüm haklarını 17 milyon euro karşılığında 505 Games’ten devraldığını duyurdu.

Steam’de büyük indirim başladı, yüzde 95 oranında indirimler var. Steam yeni indirimleri kapsamında Mount and Blade: Warband’tan NBA 2K24 Kobe Bryant Edition’a kadar en beğenilen popüler oyunlar da yer alıyor.

Mount & Blade: Warband, Steam’de yüzde 90 indirimle 1 doların altına düştü ve Türkiye’de en çok satan oyunlar listesine girdi.

STAR WARS: Dark Forces Remaster çıktı. Oyunun Steam fiyatı 30 dolar olarak belirlendi.

Geçtiğimiz yıl Insomniac Games’in başına gelen hacklenme durumu şimdi de Epic Games için söz konusu. Bir fidyeci hack grubu Epic Games’in yaklaşık 200 GB’lık verilerini elde geçirdiğini iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde 8. yılını geride bırakan Stardew Valley, 30 mliyondan fazla kopya sattı; satışın yaklaşık 20 milyonu PC de gerçekleşti.

Far Cry New Dawn – Deluxe Edition, Ubisoft Store’da indirimle birlikte 189,80 TL’ye düştü.

Disney ile Johnny Depp arasına, Depp’in eşi ile ilgili birtakım anlaşmazlıkları nedeni ile soğukluk girmiş ve Disney Depp ile çalışmama kararı almıştı. Sevilen seri Karayip Korsanları’nın (Pirates of the Caribbean) Jack Sparrow’u Johnny Depp Karayip Korsanlarına geri dönebilir.

The Mortuary Assistant’ın geliştiricisi DarkStone Digital, Paranormal Activity oyunu geliştirdiklerini duyurdu. Oyunun 2026 yılında çıkması bekleniyor.

Japon süper kahraman serisi One Punch Man, anime tutkunlarının en beğendiği yapımlardan biri konumunda bulunuyor. İlk 2 sezonu ile önemli bir hayran kitlesine ulaşan yapımın, yeni fragmanı geldi.

Normalde ücretli olan çok oyunculu korsan savaşı oyunu Blackwake, Steam’de kalıcı olarak oynaması ücretsiz oldu.

ESL, Heroic’in ESL partnerliğinden çıktığını duyurdu.

MOUZ, xertioN ile sözleşme uzattığını açıkladı.