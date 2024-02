Ana Sayfa » Oyun Oyun Haberleri 26 Şubat 2024 Oyun Oyun Haberleri 26 Şubat 2024 Emine Emre 8 Görüntüleme

Türkiye’de ve dünyada oyun sektöründe geçtiğimiz haftadan bu yana meydana gelen tüm olaylar haberimizde yer almaktadır. İndirimli oyun haberlerinden yeni çıkan oyunlara, espor gelişmelerinden animasyon, dizi ve film duyurularına, oyun etkinliklerinden yeni çıkan cihazlara kadar geniş yelpazedeki bilgileri “oyun haberleri 26 Şubat 2024” içeriğimizde derledik.

Oyun Haberleri 26 Şubat 2024

Bugbear Entertainment tarafından geliştirilen ve 2006 yılıda piyasaya sürülen araba yarışı oyunu Flatout 2 için Nvidia’dan Jacop Freeman tarafından, daha evvel pek çok oyun için uyarlanan, oyunun görüntü kalitesini iyileştirilen RTX Remix paketi geliyor.

Dead Island 2, Xbox Game Pass kütüphanesine eklendi.

Üçüncü şahıs nişancı ve kooperatif oyunu kategorilerinde yer alan Warframe mobil versiyonu 20 Şubat itibariyle çıkış yaptı.

Arabayla zorlu bir maceraya çıkacağımız Pacific Drive çıktı, Epic Games fiyatı 386 lira.

Insomniac Games’in geliştirme aşamasında olduğu Marvels’s Wolverine oyunu için fragman yayımlandı.

Netflix, Avatar: The Last Airbender dizisinin ilk sezonunu yayınladı.

Level Infinite ve Lightspeed Studios tarafından geliştirilen ve merakla beklenen NBA Infinite mobil oyunu Türkiye’de ücretsiz yayımlandı.

NieR Automata’nın satışları 8 milyona ulaştı. Geçtiğimiz günlerde oyun 7. yaşına girdi.

FurutLab tarafından geliştirilen PowerWash Simulator, daha önce pek çok ek paket alarak yeni DLC’ler ile genişlemişti. Şimdi de PowerWash Simulator yeni DLC’si Warhammer 40,000 Special Pack geliyor.

The Bear’ın 3. sezon çekimleri başladı.

Batman Beyond animasyon filmi için konsept görseller geldi.

Last Epoch, tam sürüme geçmesinin ardından Steam’deki anlık oyuncu sayısını yüzde 9130 oranında artırdı.

Epic Games tarafından ücretsiz verilen Desert Rally inceleme puanları ve yorumları nasıl?

Lionsgate, American Psycho’nun modern bir yeniden yapımını yapmayı planlıyor.

The Batman’ın yan ürünü olan ve DC Sinematik Evreni’nde geçen The Penguin dizisi için heyecanlı bir bekleyiş sürüyor. Eski adı HBO Max olan MAX’ın yeni projesi The Penguin 2024’te çıkıyor.

NIP; takım koçu djL, takım analisti haste ile yollarını ayırdı. k0nfig, es3tag ve headtr1ck ise yedek pozisyona taşındı.

Do Not Open serisinin yeni oyunu olan OVRDARK: A Do Not Open Story 2023 yılının Kasım ayında piyasaya sürülmüştü. VR oyunu olan OVRDARK: A Do Not Open Story PSVR2’ye ve PCVR’ye geliyor.

Falcons, NAVI’den 1 aylığına kiralık olarak s1mple’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Geliştirici stüdyo Inflexion Games’in macera ve hayatta kalma oyunu olan Nightingale, daha evvel yapılan açıklamalara göre, erken erişime açıldığında Intel XeSS, Nvidia DLSS 3 ve AMD FSR 3 desteklerine sahip olacağı belirtilmişti. Son açıklamayla AMD FSR 3 desteği oyundan kaldırıldı.

Esporda “metallica enjoyer” isimli hile geliştiricisinin profesyonel oyuncuları ekleyip onlara hilesini satmaya çalıştığı ortaya çıktı. Kendisinin geliştirdiği radar hilesini pazarlamasının dışında maçlarda şike yaptırmaya çalıştığı da ortaya çıktı.

En popüler animelerden biri olan Naruto’nun film olma yolunda ilerlediğini daha önce sizlere duyurmuştuk. Naruto filmi yönetmeni, Destiny Daniel Cretton olarak açıklandı.

Canlı yayın platformu Kick’e erişim yasağı getirildi. XANTARES ve birçok Türk yayıncının Kick ile anlaşması bulunmaktaydı.

Türkiye oyun sektörünün derinlemesine analizinin yapıldığı 2023 Türkiye Oyun Sektörü Raporu yayınlandı; rapor 2024 yılına da ışık tutuyor.

Riot Games tarafından Project L ismi ile duyurulan ve League of Legends karakterlerinin yer aldığı yeni dövüş oyunu 2XKO için video geldi.

Elden Ring Shadow of the Erdtree çıkış tarihi duyuruldu. Oyunun yeni genişleme paketi 21 Haziran’da oyuncuyla buluşacak. Bandai Namco ve FromSoftware tarafından bir fragman yayınlandı ve DLC’nin çıkış tarihi açıklandı.

Fnatic, Alfajer ile 2026 yılına kadar sözleşme uzattığını duyurdu.

Amazon Prime ile karşımıza çıkan ve süper kahraman evrenine farklı bir bakış açısıyla yaklaşan The Boys için, 4. sezonun yayınlanma tarihi açıklandı.

PGL Major Copenhagen 2024: Last Chance Qualifier’da rakibi GamerLegion’u 2-1 yenen 9 Pandas, biletin son sahibi oldu.

Lady Gaga resmi X hesabından yaptığı bir paylaşımla Fortnite ile iş birliği gerçekleştirdiğini duyurdu. Şimdiye kadar pek çok ünlünün yer aldığı Fortnite ilgi çekmeye devam ediyor.

Game Changers 2024: EMEA Stage 1 turnuvasında 2. hafta ikinci gün mücadeleleri tamamlandı.

Madden NFL 24 Xbox Game Pass’e geliyor. Microsoft’un dijital oyun abonelik hizmeti olan Xbox Game Pass yeni oyunlarla kütüphanesini genişletmeye devam ediyor.

Beşiktaş Esports, 10.000.000$ ödül havuzu olan Phytigal Games Of the Future 2024’e davet alarak turnuvaya davet alan tek Türk takımı oldu.

Global çapta yüz binlerce oyuncusu bulunan Borderlands, şimdi de beyaz perdeye geliyor. Uzun zamandır çekimlerine devam edilen oyundan uyarlama Borderlands filmi 2024 yılı Ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde vizyona girecek.

Temsilcimiz FUT Esports, Karmine Corp’a 2-1’lik skorla mağlup olup VCTEMEA Kickoff’a veda etti.

Ubisoft tarafından geliştirilen sevilen oyun serisi Assassin’s Creed’in son oyunu Assassin’s Creed Mirage 1.07 güncellemesi kapsamında Permadeath modu geldi.

Aksiyon shooter türündeki canlı servis oyunu Suicide Squad Steam oyuncu sayısının yüzde 97’sini kaybetti.

Microsoft Gaming CEO’su Phil Spencer Xbox Game Pass aboneleri için sevindirici bir haber verdi. Game File’a bir röportaj veren Phil Spencer, Game Pass abonelerinin “yeni Call of Duty oyunları Game Pass’e ne zaman gelecek” sorusuna yanıt verdi.

Twitch, Türkiye’den erişime engellendi.

Kısa bir süre önce piyasaya sürülen Helldivers 2 yeni güncelleme alıyor. Oyun severlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan popüler oyun bu güncelleme ile bazı eksikliklerini tamamlayacak.

Aksiyon dolu roguelite platform oyunu Blade Assault, Amazon Prime abonelerine ücretsiz oldu.

Hello Games’in sevilen oyunu No Man Sky, oyun severlere güzel bir haberle geldi. Bu hafta sonu tüm platformlarda No Man’s Sky ücretsiz oynandı.

Yandan kaydırmalı koşu oyunu Aerial_Knight’s Never Yield, Epic Games’te ücretsiz.

Warner Bros. Discovery tarafından tüm hisseleri satın alınan BluTV yeni bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre vizyona giren Warner Bros. filmlerinin sonraki ilk durağı BluTV olacak.

Dying Light 2, Steam’de bugün oynaması ücretsiz.

Son dönemlerin en iddiaları yapımlarından olan Rise of The Ronin için bir oynanış fragmanı yayınlandı. Fragmanda bizleri katanalar ve altıpatlarlar karşıladı.

Age of Empires Mobile oynanış fragmanı yayınlandı.

Küresel çapta en prestijli Valorant espor turnuvası olan VCT Champions Tour başlıyor. Ülkemizin espor takımlarından olan BBL ve FUT VCT Champions Tour 2024’te yarışacak.

Kore Telekomünikasyon Komisyonu, Twitch’in Güney Kore’deki hizmetlerini askıya almasının ardından firmaya 435 milyon wonluk para cezası verdi.

Günümüzün en popüler dijital oyun platformlarından biri olan Steam bünyesinde sayısız oyunları barındırmakta, Steam oyunlarına indirim yaptı.

Taktiksel strateji oyunu XCOM 2, Steam’de yüzde 95 indirime girdi.

Last Epoch tam sürüm 21 Şubat itibariyle yayımlandı. Diablo oyununa benzeyen Last Epoch, oyuncuların ilgisini çekti.

Oyun haberleri 26 Şubat 2024 içeriğimize bir indirim gelişmesi ile son verelim; Aksiyon platform oyunu Dead Cells, Epic Games’te indirimle birlikte 19,50 TL’ye düştü.