Aralık ayının ilk 10 günü oyun dünyası için son derece hareketli geçti. Oyun Oscarları olarak da tabir edilen The Game Awards 2023 başta olmak üzere; oyun etkinliklerinden espor haberlerine, indirimli oyun haberlerinden ücretsiz oyun haberlerine, oyun donanım haberlerinden, oyun animasyon uyarlama ve dizi film haberlerine kadar onlarca farklı güncel oyun haberleri 11 Aralık 2023 itibariyle içeriğimizde yer almaktadır.

Oyun Haberleri 11 Aralık 2023

Rockstar Games, GTA 6 için ilk tanıtım videosunu yayımladı. Dün sızdırılan görüntüler sonrasında, başarılı oyun firması daha fazla beklemedi.

Epic Games gizemli oyun dönemi 13 Aralık’ta başlıyor. Çarşamba günü saat 19 da ilk gizemli oyun belli olacak.

The Game Awards 2023 ödül kazanan oyunlar… Oyun Oscarları olarak da adlandırılan The Game Awards 2023 bu gece yapıldı. Pek çok farklı dalda yılın en başarılı oyunları belirlendi.

Temsilcimiz Eternal Fire, tüm CS2 oyuncuları ile 2025 yılı ortasına kadar sözleşmelerini uzattı.

Xbox Başkanı Phil Spencer Starfield hakkında iddialı açıklamalar yaptı. Spencer’a göre Starfield 12 milyon oyuncuyu aştı hedefini Skyrim yaptı.

FPS aksiyon oyunu DEATHLOOP, Amazon Prime aboneleri için Aralık ayı boyunca ücretsiz oldu. Oyunun normal fiyatı 539 TL.

Günden güne büyüyen ve PC versiyonu ile de sektörde önemli bir oyuncu olan Game Pass PlayStation ve Nintendo konsolları için gelmeyecek.

Dead by Daylight, Epic Games’te indirimle 49,50 TL’ye düştü. Oyunun Steam fiyatı 10,5 dolar (303 TL).

Sony, pek çok kullanıcının PS hesaplarını nedensiz askıya aldı. PlayStation hesapları askıya alınan kullanıcılar isyanda.

Crysis serisinin tüm oyunlarının bulunduğu Crysis Remastered Trilogy, Steam’de 21 Aralık’a kadar %75 indirimde. Fiyat 44,97 USD (1303 TL) yerine 11,18 USD (322 TL) düzeyine indi.

Epic Games’in haftalık bedava verdiği oyunlara bu hafta 2 yapımla devam edilecek. Bu hafta Epic Games ücretsiz oyunları GigaBash ve Predecessor olacak.

Ücretsiz çok oyunculu shooter oyun THE FINALS, Steam’de 200 binden fazla anlık oyuncuya ulaşarak eş zamanlı oyuncu listesinde yedinci sıraya çıktı.

Xbox ve PC Game Pass uygulamaları oyuncular tarafından çok beğenilen Microsoft, yeni bir güncelleme yaptı; Xbox uygulaması PC için yeni özelliklerle erişime açıldı.

Orta Çağ döneminde geçen gerçekçi açık dünya RPG oyun Kingdom Come: Deliverance, Steam’de 14 Aralık’a kadar %80 indirimde; 23 USD (667 TL) yerine 4,59 USD (133 TL) fiyatla satışta.

Nintendo’nun yeni oyun konsolunun ekranı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Alınan duyumlara göre Nintendo Switch 2 Samsung OLED panele sahip olacak.

Grand Theft Auto V: Premium Edition Steam’de %77 indirime girdi. Fiyat 39,98 USD (1156 TL) yerine 9,25 USD (268 TL) seviyesine düştü.

Geliştirilme süreci oyuncuları yıldıran Stalker 2 yeni fragmanı ile beklentileri yine artırdı. Oyun 2024 de piyasada olacak.

Arthur Morgan’ın aktörü Roger Clark, Rockstar’ın eninde sonunda Red Dead Redemption 3’ü yapacağından emin olduğunu söyledi.

Windows 11 23H2 güncellemesi oyun performansını düşürüyor, gamerlar şikayetçi. Peki bu sorun nasıl çözülür, birlikte inceleyelim…

The Game Awards 2023 de Marvel’s Spider-Man 2 ile birlikte; Starfield, Lies of P ve Resident Evil 4 Remake de ödül alamadı.

Günümüzün en efsane oyun serilerinden olan GTA, serinin 6. oyunu için bir tanıtım videosu yayınladı. Yayınlanan oyun tanıtım videosu, YouTube üzerinde izlenme rekoru kırdı.

Andrew Garfield’a insanlar diğer Örümcek Adamları tercih ettiğinde üzülüp üzülmediği soruldu; “40 yaşındayım. Eğer beni seviyorsanız sorun yok, eğer beni sevmiyorsanız bu sizin kaybınızdır.”

Konsol satışları 2023 3. çeyreğinde artış gösterdi. 9,1 milyon oyun konsolu satışının gerçekleştiği çeyrekte PS5 yüzde 54’lük oranla lider!

Daniel Richtman’ın haberine göre, The Last of Us dizisinin ikinci sezonunda Abby karakterini canlandırması için Kaitlyn Dever seçildi.

Yeni Dragon Age oyunu; Dragon Age Dreadwolf için yeni fragman geldi. Fragman son derece beğenildi, daha geniş tanıtım videosu 2024 de gelecek.

The Day Before çıktı ve Steam’de son derece olumsuz yorumlar aldı. İncelemelerin sadece yüzde 15’i olumlu…

2023 yılının merakla beklenen oyunlarından Avatar Frontiers of Pandora inceleme puanları ve yorumları belli oldu. Oyun, eleştirmenlerden ortalama not aldı.

Baldur’s Gate 3, Yılın Oyunu Ödülü’nü kazanınca Larian Studios’un tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

Mobil oyunlar ve mobil oyuncular Pazar araştırmalarına konu olmaya devam ediyor. Mobil oyuncular sesli reklamları seviyor mu, ortaya çıktı!

Siuhy, MOUZ ile uzun süreli sözleşme imzaladı.

The Last of Us Part 2 Remastered PS5 için 19 Ocak 2024 tarihinde de çıkış yapacak.

14-17 Aralık tarihinde Hindistan’ın Bangalore şehrinde gerçekleştirilecek Convergence 2023 turnuvasının grupları belli oldu.

Steam kullanıcı davranışları hakkında fikir veren Kasım ayı anketini yayımladı. Steam donanım anketi 2023 çarpıcı sonuçlar içeriyor.

Arsenal’li futbolcu Oleksandr Zinchenko, kurucusu olduğu CS2 takımı Passion UA’nın internet problemi yaşayan oyuncusu zeRRoFIX’in yerine maça dahil oldu. Zinchenko’lu Passion UA rakibi ILLYRIANS’a karşı seriyi 2-1 kazandı.

Popüler çiftlik ve yaşam simülatörü Stardew Valley Steam’de Türkiye için indirime girdi; 14,99 dolardan 5,99 dolara düştü.

Ukrayna merkezli espor organizasyonu IKLA, bir dönem Fnatic, NIP ve Dignitas forması giyen İsveçli oyuncu Lekr0 ile anlaştı.

Bilgisayar oyuncuları için onaylanmış yeni oyunların çıkış tarihleri belli olmaya başladı. İşte PC için 2024 yılında çıkış yapacak oyunlar!

MOUZ, torzsi ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

Fortnite Big Bang etkinliğinde duyurulan 3 yeni oyundan ilki oyuncularla buluştu. LEGO Fortnite çıktı, kısa sürede çok beğenildi.

Twitszz, Team Liquid’e geri döndü. Team Liquid, aralarında Yekindar’ın da olduğu kuvvetli bir kadro kurdu.

Demosuyla oyun tutkunlarının beğenisini kazanan Enis Kirazoğlu oyunu Anomaly Agent için çıkış tarihi belli oldu. Oyun 2024 başında PC için, devamında konsollar için gelecek.

Fabre, XANTARES için “gördüğüm en iyi oyuncu” dedi.

The Game Awards 2023 bu gece itibariyle gerçekleştirildi. Baldur’s Gate 3, 2023 yılının en iyi oyunu seçildi. Oyun, toplam 6 dalda ödül aldı.

Team Spirit’in 16 yaşındaki genç yıldızı donk performansı ile geleceğin en iyi esporcuları arasında yer almaya göz kırpıyor.

The Game Awards 2023’te oyunlar hakkında çıkan yeni bilgiler… Oyun Oscarları 2023 gecesinde ödüllerin yanı sıra, pek çok yeni bilgi de kamuoyuna duyuruldu. Oyunlar hakkında çıkan yeni bilgiler içeriğimizde derlenmiştir.

GamerLegion, volt’un vize sorunları nedeniyle ESL Challenger Atlanta’yı kaçıracağını duyurdu. Turnuvada volt yerine akademi takımından aNdu şans alacak.

The Game Awards 2023 sona erdi. Marvel’s Spider-Man 2 ödül alamadı, oyun bu kadar kötü mü yoksa rakipleri mi çok güçlüydü?

cadiaN, Team Liquid’i tercih etme sebebini majör kupa kaldırmak olarak açıkladı.

The Game Awards 2023’te SEGA 5 yeni oyun duyurdu. Crazy Taxi yeni versiyonuyla geri dönüyor; SEGA’nın 5 yeni oyunundan biri olacak.

Counter-Strike espor oyuncusu device, en iyi CS oyuncusunun s1mple olduğunu iddia etti.

Asus’un oyun telefonu ROG Phone 8 24 RAM ile yakında geliyor. Pek çok özelliği sızıntılarla ortaya çıkan cihaz oyuncular tarafından heyecanla bekleniyor.

BetBoom Dacha 2023’ün büyük finalinde 0-2’den harika bir geri dönüş yapan Team Spirit, 3-2’lik skorla 180.000 dolarlık büyük ödülün sahibi oldu!

IMDb, 2023 yılının en popüler dizi ve filmlerini açıkladı! Söz konusu sıralama, aylık 250 milyondan fazla IMDb ziyaretçisinin sayfa görüntüleme istatistikleri temel alınarak oluşturuldu.

xfl0ud, paz’ın kuracağı takım hakkında açıklamalarda bulundu; takımın ilk 40’a girebileceğini deklare etti. xfl0ud, Maze tarzı oyuncuları kendisinin tercih etmeyeceğini ve egoist bulduğunu belirtti.

Yerli dijital içerik platformu BluTV yabancı medya devi Warner Bros Discovery tarafından satın alındı. BluTV’de köklü değişiklikler bekleniyor…

İstanbul’da PMGC şampiyonu IHC Esports! Moğolistan temsilcisi IHC, son günde ele geçirdiği liderlikle şampiyon olarak 453,500 dolarlık büyük ödülün sahibi oldu!

Iron Man dirilecek mi, geri dönecek mi 2024’te? Marvel’dan Kevin Feige, Iron Man’i diriltmeyeceklerini söyledi ancak hayranlar buna inanmıyor. Peki Iron Man dirilecek mi, geri dönecek mi?

PGL, Major RMR Elemeleri’nin yapılacağı yerleri duyurdu! Avrupa RMR – Romanya, Bükreş (14-24 Şubat), Asya RMR – Çin, Şanghay (26-28 Şubat) ve Amerika RMR – Meksika, Monterrey (1-4 Mart).

imoRR, xfl0ud’un Sangal’a transfer olması hakkında; “boşta kalmayıp oynamak ve sonrasında daha iyi bir yere gitmeye çalışmak mantıklı” dedi.

2015 yılında çıkan Discord Uygulaması’nın ara yüzü değişti. Eklenen özeliklerle Discord mobil yenilendi, işte uygulamanın dikkat çeken özellikleri…

VALORANT Challengers Türkiye: Birlik Ligi Kapalı Eleme Kaybedenler Eşleşmesi Finali’nde HOWL Esports, Dark Passage’ı 3-1 mağlup ederek Birlik Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı.

PUBG Mobile 2023 Dünya Kupası Finali İstanbul’da oynanacak. 16 takımın yarışacağı organizasyon 8 – 10 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

Oyun haberleri 11 Aralık 2023 içeriğimize espordan güzel bir istatistik haberi ile son verelim. FPL, CS2’nin çıkışından bu yana en iyi entry kill oranına sahip 5 oyuncuyu açıkladı. Sıralamada üç Türk esporcu var: