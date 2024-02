Ana Sayfa » Oyun Oyun Haberleri 5 Şubat 2024 Oyun Oyun Haberleri 5 Şubat 2024 Emine Emre 1 Görüntüleme

Cepkolik okurları için her hafta yayımladığımız özet oyun haberleri içeriğinin yenisi ile karşınızdayız. Global oyun sektöründen, Türkiye’deki oyuna dair gelişmelere kadar; oyun etkinlik haberleri, oyun donanım haberleri, espor haberleri, oyundan uyarlama dizi film ve animasyon haberleri, oyun inceleme içeriklerinden oyun indirim ve bedava oyun haberlerine kadar pek çok gelişme içeriğimizde yer almaktadır. İşte özet halinde oyun haberleri 5 Şubat 2024 gelişmeleri…

Oyun Haberleri 5 Şubat 2024

2023 yılının son döneminde 3 kez üst üste FPL Şampiyonu olan Wicadia, başarısını yeni yıla da taşıdı. 2024 yılının ilk turnuvasında da FPL Şampiyonluğuna uzanan Ali ‘Wicadia’ Haydar Yalçın, FPL CS2 Europe’ta üst üste 4 kez şampiyon olan ilk oyuncu oldu.

HLTV Dünya Sıralaması güncellendi. Temsilcimiz Eternal Fire, 1 sıra gerileyerek 15. sıraya düştü.

Squid Game 2. sezon için yeni fragman 1 Şubat 2024 itibariyle Netflix tarafından yayımlandı. Squid Game 2. sezon ne zaman sorusu ile birlikte yeni fragman ve diğer detaylar netleşmeye başladı.

VCT EMEA Kickoff turnuvasının grupları duyuruldu. Temsilcilerimizden BBL Esports, NAVI; FUT Esports ise HERETICS ile eşleşti.

2023 yılında Xbox ay takvimi yeni yıl indirimi gerçekleştirmişti. Platformda bu yıl da kampanya tekrarlandı. Microsoft Store’da Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimi başladı.

FUT Esports, Samsung ile olan sponsorluk anlaşmasını bir yıl daha uzattığını duyurdu!

Günümüzün en ünlü aksiyon Fps oyunlarından biri olan Call of Duty serisini bilmeyeniniz yoktur, özellikle son senelerde çıkardığı oyunlar ile birlikte oyun piyasasını domine etmiş durumda. Call of Duty uzay temalı oyun fragmanı yayınlandı!

ESL Dünya Sıralaması güncellendi! Temsilcimiz Eternal Fire, 1 basamak yükselerek 15. sırada yerini aldı.

Son zamanlarda çalkantılı bir dönem geçiren Embracer yeni Deus Ex oyununu sonlandırdı. Oyunun iptalinin ardından Eidos’ta işten çıkarmalar gerçekleşti. Şirket toplamda 97 kişinin işine son veriyor.

BLAST Premier: Spring Groups 2024 sona erdi. Astralis ve G2, Spring Final’a yükselirken BIG ve Liquid; son şans için Spring Showdown’da mücadele edecek.

Disney Plus birbirinden iyi filmlere ev sahipliği ediyor. Aksiyon filmleriyle heyecanı dorukta yaşamak isteyenlere yönelik bir liste hazırladık. İşte en iyi Disney Plus aksiyon filmleri 2024 listesi…

The Last of Us Part II Remastered ile birlikte duyurulan Grounded 2 belgeseli çıktı.

Pek çok hayranı bulunan Metro serisi oyunlarının yenisi çıkıyor. Metro Awakening adı ile çıkacağı söylenen oyun hakkında hayranlarını üzen bir söylenti bulunuyor. Metro serisinin yeni oyunu VR oyunu mu oluyor?

Resident Evil 4 Gold Edition duyuruldu. Gold Edition sürümünde, Resident Evil 4, Separate Ways ve Ekstra DLC Paketi bulunuyor.

Mario ile girdiği rekabette hem oyun bazında hem de filmler noktasında geride kalmasına rağmen asla vaz geçmeyen Sonic için yeni sinema filmi bekleniyor. 2024 yılının sonunda vizyona gireceği açıklanan serinin devam filmi için de detaylar netleşmeye başladı. Gündeme son düşen bilgilere göre, Sonic 3’te Shadow’u Hayden Christensen seslendirecek.

Xbox, Vapor adını verdiği yeni kontrolcü serisini duyurdu.

Oynayanların çok beğendiği, ancak yeterli reklamının yapılamaması nedeniyle hak ettiği değeri bulamayan taktiksel nişancı oyunu Spec Ops The Line 2024 yılı ile birlikte dijital mağazalardan kaldırıldı.

Annapurna Interactive, anlatısal macera oyunu Open Roads’un piyasaya sürülmesinin ertelendiğini duyurdu. Yeni çıkış tarihi: 28 Mart 2024 olarak açıklandı.

Counter Strike 2024 yılına hile skandalı ile “merhaba” dedi! Pera Esports ile IKLA arasında 2 hafta önce yapılan maç sonrasında, IKLA oyuncuları “hileye maruz kaldıklarını” deklare etti.

Stardew Valley 1.6 güncellemesinin 2024 yılı içinde geleceği onaylandı.

Dünya çapında en çok oynanan oyunlardan biri olan MLBB (Mobile Legends: Bang Bang) ile Attack on Titan etkinliği başladı. İki devin iş birliği sayesinde oyuncular ödül kazanması garanti olan çekilişlere katılabilecekler.

Beetlejuice 2 için ilk poster yayınlandı.

Counter Strike gibi efsane oyunları dahi geride bırakan Palworld’ün, piyasaya çıkışının akabinde geçen yaklaşık 2 haftalık zaman diliminde toplamda 19 milyon oyuncuya ulaştığı açıklandı.

Temsilcimiz Eternal Fire, IEM Katowice 2024 çekimlerine Cumhuriyetimizin 100. yılına özel formalarıyla katıldı.

Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Hideo Kojima’nın stüdyosu Kojima Productions tarafından geliştirilen ve 505 Games tarafından yayınlanan macera, nişancı oyunu Death Stranding Director’s Cut iPhone, iPad ve Mac için çıkış yaptı.

IEM Katowice 2024, grup aşaması maçlarıyla devam ediyor.

Call of Duty: Modern Warfare 3 , bu kez AMC’nin hit TV programı The Walking Dead ile büyük bir işbirliğini daha ortaya çıkardı.

VALORANT Challengers Türkiye: Birlik Ligi’nde üçüncü hafta maçları devam ediyor.

League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi 2024 yılı Kış Mevsimi 2nci haftasının maçları 1 Şubat Perşembe ve 2 Şubat Cuma günleri oynandı. İşte bu maçlarda alınan sonuçlar…

Game Changers 2024: EMEA Kickoff mücadelelerinin ardından VCT Game Changers 2024: Stage 1’de mücadele edecek ekipler belli oldu.

Disney’in online içerik izleme hizmeti Disney+ (Disney Plus), tıpkı Netflix gibi birtakım kısıtlamalar yapmaya başlıyor. Aynı evde bulunan kişiler hariç, Disney Plus hesap paylaşımını engellemeye yönelik adım atan şirket, ortak hesap kullanımına bir son verecek.

Payday 3’ün Steam’deki anlık oyuncu sayısı yüzde 99 oranında düştü.

Capcom tarafından geliştirilen ve 22 Mart itibariyle yayımlanacak olan Dragon’s Dogma 2’den yeni fragman paylaşıldı. Oyunun resmi sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan tanıtım videosu yarım dakika uzunluğunda.

Halo: The Master Chief Collection, Microsoft Store’da indirimle birlikte 27,50 TL’ye düştü; Steam fiyatı 1215 TL.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve kısa sürede milyonlarca gamer tarafından oynanan Alan Wake 2 için güncelleme geldi. 2024 yılının ilk ayı geride kalmadan yayımlanan Alan Wake 2 yeni güncellemesi oyunculara yeni özellikler sunuyor.

Dövüş oyunu Sifu, Microsoft Store’da indirimle birlikte 129,49 TL’ye düştü; Steam’deki fiyatı 576 lira.

PlayStation tarafından 2024 yılının ilk State of Play’i gerçekleştirildi. Oyun sektörüne dair pek çok gelişmenin paylaşıldığı etkinlikte, gamerları son derece mutlu eden detaylar da vardı. Bunlardan biri de, Bioshock oyunlarının yönetmeni Ken Levine yeni oyunu Judas için oynanış fragmanıydı.

Fallout 76, Microsoft Store’da indirimle birlikte 70 TL’ye düştü.

Final Fantasy hayranları Sony’nin bir sonraki State of Play’ine biraz zaman ayırmak isteyebilir. Son gösteri sona ermeden önce şirket, bir sonraki etkinlikte yeni oynanış ayrıntılarını paylaşacağını ve Final Fantasy VII Rebirth hakkında hayranların kaçırmak istemeyeceği heyecan verici haberleri duyurdu.

Dövüş oyunu Injustice 2, Microsoft Store’da indirimle birlikte 11,62 TL’ye düştü.

Shift Up’ın ilk olarak 2023’te piyasaya sürülmesi planlanan aksiyon RPG’si Stellar Blade çok yakında geliyor. Sony, 2024 yılının ilk State of Play etkinliğinde fütüristik oyunun 26 Nisan’da PS5’e özel olarak çıkacağını duyurdu.

Oyun haberleri 5 Şubat 2024 içeriğimizde bir de üzücü gelişme mevcut… Sega’nın Amerika’daki şirketi SEGA of America Mart ayında 61 çalışanı işten çıkaracak.

Death Stranding 2 On The Beach de Fatih Akın ve George Miller olacak. PlayStation 2024 State of Play etkinliğinde oyun için yayımlanan ilk uzun fragmanda Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın ve Mad Max filmlerinin yönetmeni George Miller da yer alıyor.

Apex Legends, oyunun rekabetçi yapısını korumak adına controller cihazlarının “otomatik strafing” gibi haksız avantaj sağlayan bazı özelliklerini kaldıracağını duyurdu.

Apple Vision Pro henüz satışa çıkmadan önce satış rekorları kırması ile gündeme oturmuştu. Şimdi ise cihaz için ilk AR oyunu geliyor. Niantic’in yapımcılığını üstlendiği Skatrix, Apple Vision Pro için ilk AR kaykay oyunu olacak.

Fallout, Amazon Prime abonelerine otuz gün boyunca ücretsiz dağıtılacak.

State of Play etkinliğinde pek çok oyun hakkında önemli bilgiler gün yüzüne çıktı. Bu oyunlardan biri de Güney Kore merkezli Shift Up’ın geliştirdiği Stellar Blade hakkında . Daha evvel PS4, Xbox One gibi platformlarda yayınlanacağı söylenen yapımın PS5’e özel olacağı duyuruldu.

Epic Games gelecek hafta Doki Doki Literature Club Plus! ve Lost Castle’ı ücretsiz dağıtacak.

Ünlü Youtuber ve oyun eleştirmeni Enis Kirazoğlu’nun kurduğu Phew Phew Games isimli oyun stüdyosu tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz yıl demosu piyasaya sürülen Anomaly Agent 2024 yılı ile birlikte çıkış yaptı. Oyun tutkunlarının heyecanla beklediği yapım için, oyun sektörü eleştirmenleri de olumlu geri dönüşler sağladılar. Anomaly Agent inceleme puanları ve yorumları geldi.

Metro Awakening bir sonraki ana oyun değil. Serinin devam oyunu hala gelişim aşamasında ve yeni nesil konsollar ile PC’de piyasaya sürülecek.

Uzun süredir beklenen Suicide Squad Kill the Justice League nihayet piyasaya çıktı. Rocksteady Studios tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından yayımlanan Suicide Squad Kill the Justice League inceleme puanları ve yorumları belli oldu.

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, Steam’de yüzde 89 indirimle 44,96 dolardan (1370 TL)’den 4,95 dolara (151 TL)’ye düştü.

Nvidia bulut oyun hizmeti GeForce Now (Game+) gelişimini hızla devam ettirirken ülkemizdeki kullanımı da günden güne artış gösteriyor. Her ay kütüphanesine yeni oyunlar ekleyen GeForce Now’a 28 yeni oyun geliyor.

Henüz piyasaya sürülmemiş yüzlerce oyun demosu denediğiniz Steam Next Fest etkinliği bugün başlıyor.

Japon teknoloji devi Sony’nin her yıl düzenlediği State of Play etkinliğinin 2024 yılı için ilki gerçekleştirildi. 40 dakika kadar süren etkinlikte pek çok oyun hakkında önemli haberler verildi. Çarpıcı gelişmeler içeren Sony State of Play etkinliğinden önemli başlıkları içeriğimizde derledik.

Watch Dogs Legion Deluxe Edition, Ubisoft Store da yüzde 85 indirimle 1199 TL’den 179,85 TL’ye düştü.

Until Dawn’ın yeniden yapımı bu yılın sonlarında PlayStation 5 ve PC’ye geliyor. En son State of Play gösterimi sırasında açıklandığı gibi, etkileşimli korku oyununun yükseltilmiş versiyonu Unreal Engine 5’te geliştiriliyor ve birçok yeni özelliğe sahip oluyor.

Açık dünya fabrika simülasyon oyunu Satisfactory, bu yıl içerisinde erken erişimden çıkıp 1.0 versiyonunu piyasaya sürecek.

Oyun sektörünün dahi ismi Hideo Kojima’dan yeni bir müjde geldi. Yapılan açıklamaya göre Kojima Productions ve PlayStation Studios ortaklığında aksiyon casusluk oyunu geliştirilecek. Gamerları memnun eden bu haber kısa sürede sosyal mecralarda da gündem oldu.

Marvel’s Avengers 4 yıl önceki lansmanında 31 binden fazla anlık oyuncuya ulaşırken, Suicide Squad en çok 13 bin kişiyi gördü.

2024 yılının ilk State of Play etkinliği olarak düzenlenen gecede fragmanı yayımlanan oyunun bir gün sonra PS5 için çıkış yapması hoş bir sürpriz olurken, oyun için incelemeler de oyun sektörü gündemine düşmeye başladı. Silent Hill The Short Message inceleme puanları ve yorumları , oyunun “geçer not alamadığına” işaret ediyor.

Stardew Valley geliştiricisi Eric Barone, oyunun ilk baştaki isminin Sprout Valley olduğunu söyledi. “Oyunun eski adı aslında Sprout Valley’di ancak söylenişi kulağa hoş gelmediği için Stardew Valley olarak değiştirildi.”

Oyun sektöründe önemli bir yer tutan The Last of Us Part oyun serisinin yeni yapımı gelecek. The Last of Us Part 2 ile hem oyun dünyasında hem de dizi dünyasında ses getiren oyunun yenisi için açıklama Neil Druckmann’dan geldi. Neil Druckmann The Last of Us Part 3’ün çıkacağını deklare etti.

Oyun haberleri 5 Şubat 2024 içeriğimize PS Plus oyunları ile son verelim… PlayStation Plus’ın Şubat 2024 oyunları belli oldu.