Ana Sayfa » Oyun Oyun Haberleri 22 Ocak 2024 Oyun Oyun Haberleri 22 Ocak 2024 Emine Emre 20 Görüntüleme

Cepkolik okurları için bir gelenek haline gelen haftalık oyun gelişmelerini derlediğimiz oyun haberleri 22 Ocak 2024 içeriğimize birlikte göz atalım.

2024 yılında piyasaya çıkan oyunlardan, yeni çıkacak oyunlara, oyun indirim haberlerinden, oyun etkinlik haberlerine, oyun yatırımlarından yerli oyun şirketlerine, oyun donanım haberlerinden konsol haberlerine kadar haftalık bazda global oyun sektöründe yaşanan gelişmeler özet halinde oyun haberleri 22 Ocak 2024 içeriğimizde derlenmiştir.

Oyun Haberleri 22 Ocak 2024

Pocketpair tarafından geliştirilen çok oyunculu açık dünya, rol yapma nişancı oyunu Palworld büyük bir başarıya imza attı. Palworld ilk 24 saatte 2 milyon adet sattı.

Aksiyon macera oyunu Hellblade: Senua’s Sacrifice, Steam’de yüzde 90 indirimle 2,99 dolara düştü.

Efsane dizilerden olan Waverly Büyücüleri’nin devam serisi gelecek. Cepkolik okurları ile birlikte Waverly Büyücüleri devam dizisi detaylarına göz atalım…

Atari Mania ve Lost Lands: Sand Captivity, Amazon Prime abonelerine otuz gün boyunca ücretsiz.

The Last of Us Part 2 Remastered dün (19 Ocak Cuma) itibariyle piyasaya sürüldü. Oyunun PS4 sürümüne sahip olanlar 150 TL’ye yükseltebiliyor.

F1 23, Game Pass’e eklendi.

Yerli oyun stüdyosu Pine Games 2024 yılına 2,25 milyon dolar yatırım alarak başladı. Pine Games, aldığı tohum öncesi yatırımıyla büyük bir başarı elde etti.

Hogwarts Legacy 2023’te ABD’nin en çok satan oyunu oldu.

Aksiyon rol yapma video oyunu Avowed hakkında detaylar netleşmeye devam ediyor. Obsidian yeni oyunu Avowed 2024 yılında geliyor.

Retro platform oyunu LOVE, Epic Games’te 25 Ocak’a kadar ücretsiz dağıtılıyor.

Uzun zamandır beklenen Senua’s Saga Hellblade 2 ne zaman çıkacak sorusunun cevabı belli oldu. İşte oyuna dair tüm detaylar…

Stalker 2, Epic Games de hala ilk günkü ön sipariş fiyatı olan 345 TL’den satılmaya devam ediyor.

Türkiye League of Legends esporunda yeni yılın ilk kupası sahibini buldu. Papara SuperMassive LoL Espor da 2024 yılına kupayla başladı, TCL şampiyonu oldu!

Rocksteady Studios’un kurucuları, AAA oyunlara odaklanacakları Hundred Star Games isminde yeni bir oyun stüdyosu açtı.

3 milyon dolarlık yatırımla, 1 yıl önce sektöre merhaba diyen Türk oyun stüdyosu Leke Games, 2024 yılında 10 milyon oyuncuya ulaşmayı amaçlıyor.

Call of Duty, klavye ve fare ile oynayıp üçüncü parti yazılımlarla aim assist’i etkinleştirenler için oyunu doğrudan kapatacak bir koruma üzerinde çalışıyor.

Türk Telekom’un dijital oyun dağıtım platformu Playstore en çok tercih edilen oyunlar listesi belli oldu. İşte 2023’ün en çok indirilen yapımları…

Dying Light Enhanced Edition ve Dying Light 2’nin bulunduğu paket, Epic Games de yüzde 55 indirimle 183,60 TL’ye düştü.

The Sims ve Project Rene’ye rakip olacak yaşam simülasyonu oyunu Paralives 2024 yılında geliyor. Oyunun Steam erken erişim yolu ile çıkarılması bekleniyor.

Larian Studios CEO’su Swen Vincke, abonelik hizmet modelini eleştirdi.

2023 yılında Netflix, abonelik fiyatlarına çok kez zam yapmış ve zam oranı yüzde 40’ı bulmuştu. Platform, yeni yılda da abonelik ücretlerine zam yaptığını duyurdu.

Türkçe dil destekli kendi odanızı tasarladığınız simülasyon oyunu My Dream Setup 3,59 dolardan satılıyor.

FromSoftware tarafından geliştirilen sevilen yapım Elden Ring’in Shadow of the Erdtree güncellemesi yakında çıkabilir. Oyunun ek paketi heyecanla bekleniyor.

14 Şubat’ta çıkacak olan Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft hakkında yeni detaylar ortaya çıktı; en büyük yenilik 2 boyutlu nesnelerin 3 boyutlu olması, bosslara sağlık barı ve 200’den fazla başarım.

Alan Wake ve Dead by Daylight hayranlarına müjde… Alan Wake Dead by Daylight’a 30 Ocak 2024 de katılıyor.

Sherlock Holmes Chapter One, Epic Games’te indirimle 39,80 TL’ye düştü; satış fiyatı Steam’de 800 liradan fazla.

Mart ayında vizyona girecek olan ve hayranlarının geri sayımda olduğu Kung Fu Panda 4 için yeni poster yayımlandı.

Resident Evil 2 Game Pass’e eklendi.

RPG oyunları kapsamında rekabeti kızıştıracak yeni bir oyun geliştirilmeye başlandı; Dawnwalker! Rebel Wolves’ın ilk RPG oyunu Dawnwalker geliyor.

VALORANT Challengers Türkiye: Birlik Ligi’nde 1. hafta mücadeleleri başladı.

Hile karşıtı olarak bilinen bir yazılım olan Denuvo pek çok oyunda kullanılmakta. Ancak Electronic Arts Denuvo’yu A Way Out’dan kaldırdı.

PGL Major RMR EU Closed Qualifier A ve B gruplarından çıkacak olan son altı takım, 5. tur sonucunda belli olacak. Kaybeden takımlar ise Decider Qualifier’da son şansını deneyecek!

Contain bekleyenlere müjde gibi bir haber geldi. Contain bugün Steam’e geliyor. SinginGiant tarafından geliştirilen oyun için oyuncularla buluşma zamanı geldi.

IEM Katowice 2024 Play-in eşleşmeleri belli oldu! Temsilcimiz Eternal Fire, açılış maçını 31 Ocak saat 17.30’da BetBoom’a karşı oynayacak.

Tekken 8 yeni fragmanını yayınladı!

Temsilcimiz Eternal Fire’ın RMR Kapalı Elemelerinde rakiplerinden birisi olan Pera Esports’un oyuncularının radar hilesi kullandığı iddia ediliyor!

Oyun ve film tutkunlarına yeni bir müjdeli haber geldi, Until Dawn filmi çalışmaları başladı. Oyundan uyarlama Until Dawn filmi ne zaman çıkacak?

Temsilcimiz Eternal Fire, MOUZ’u da yenerek üçte üç yaptı ve PGL Major RMR EU’ya katılmaya hak kazandı.

3’ü bir arada oyun PC’si OneXPlayer X1, OneXplayer tarafından tanıtıldı. Dünyada bir ilk olan bu ürün; el konsolu, tablet ve laptop olarak tasarlandı.

VCL TR Birlik Ligi, Ascension için yeni puan sistemini duyurdu! Split 2 şampiyonu direkt olarak turnuvaya katılma hakkı kazanıyor. Split 2 puan ağırlığı Split 1’e göre daha daha fazla olacak.

Piyasaya çıkmasına sayılı günler kalan The Last of Us Part 2 Remastered için ön inceleme yapan oyun sektörü medyasının izlenimleri netleşti. The Last of Us Part 2 Remastered inceleme puanları ve yorumları belli oldu.

Valorant 8.01 yaması ile birlikte BREEZE haritasında bir değişiklik daha yapılacak.

Double Eleven ile Paradox Interactive tarafından geliştirilen Prison Architect 2 ön siparişe açıldı ve yayınlanma tarihi belli oldu.

S2G Esports, VALORANT takım koçu olarak Semih “LEGOO” Selvi’yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Piyasaya çıkış tarihi sürekli ertelenen S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Epic Games de ön siparişe açıldı. Peki STALKER 2 Heart of Chornobyl ne zaman çıkacak?

TSM, JACKZ’i yedeğe çektiğini duyurdu!

2024 yılı bir gamer için mükemmel başladı. Counter Strike da 1 milyon dolar değer biçilen, 2013 yılında piyasaya sürülen ve daha önce hiç kimseye çıkmayan özel seri AK-47 bir yayıncıya çıktı.

ESL Pro League Season 19 grupları açıklandı. Temsilcimiz Eternal Fire, A grubunda mücadele edecek.

Vodafone, Bucked Games, Bahçeşehir Koleji ve Webrazzi çevre sorunlarına dikkat çeken ECO: Save the Planet oyununu geliştirdi.

G2 Gozen; sarah, Glance ve Carcass ile yollarını karşılıklı olarak ayırdığını duyurdu.

Serinin hayranları tarafından uzun süredir beklenen Frostpunk 2 oynanış videosu geldi. Frostpunk 2 ne zaman çıkacak?

MOUZ, koç sycrone ile sözleşme uzattığını duyurdu!

Microsoft’un oyun abonelik hizmeti Xbox Game Pass 2024 Ocak ayı için yeni eklenecek oyunları ve ultimate hediyelerini duyurdu.

Ocak ayının bitimine 10 gün kala FPL EU sıralaması güncellendi ve tablonun ilk üç sırasını Wicadia, jottAAA ve imoRR oluşturuyor.

Hayranlarına müjde… Dune: Part One, ülkemizde tekrar vizyona girecek. Dune Part One 9 Şubat 2024 itibariyle Türkiye için yeniden vizyonda!

FUT Esports, kadın VALORANT oyuncuları Julis, Lyda ve Dati ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Rockstar Games üst kuruluşu Take-Two Interactive tarafından şirketlere açılan davalara bir yenisi daha eklendi. Take-Two, Remedy’e Rockstar Games logo benzerliği iddiasıyla dava açtı.

Birçok oyundan tanıdığımız Troy Baker, Indiana Jones and the Great Circle oyununda Indiana Jones’u canlandıracak.

Sağlam bir geliştirici ekibe sahip olan KEK Entertainment, yeni projelerini duyurdu. Şirketin yeni oyunu Armor Attack 2024 de geliyor.

Detroit: Become Human oyununda Chloe karakterini canlandıran aktör Gabrielle Hersh oldu.

Indiana Jones oyunu Indiana Jones and The Great Circle’dan ilk görüntüler ve fragman geldi. Indiana Jones and The Great Circle ne zaman çıkacak, işte detaylar…

Xbox Developer Direct sunumuna göre Visions of Mana 2024 yılı yaz aylarında gelecek.

Aralık 2023 itibariyle erken erişimden çıkan çok oyunculu taktiksel FPS oyunu Ready or Not için Türkçe desteği geldi, gamerlar memnun.

Dave the Diver’ın yapımcısı Mintrocket, sıradaki oyunu Wakerunners’ı duyurdu. Distopik bir bilim kurgu evreninde geçen Wakerunners, izometrik kamera açısına sahip bir takım savaşı oyunu olacak.

Ünlü saat markası Anicorn ile Hideo Kojima’nın oyun stüdyosu Kojima Productions, Death Stranding saati geliştirdi, piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Oyun haberleri 22 Ocak 2024 içeriğimize satış rakamı bilgisi ile son verelim. Street Fighter 6’nın 3 milyon satışa ulaştığı açıklandı.