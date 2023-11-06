Oyun geliştirme yarışmaları, game jamler, oyun etkinlikleri, yeni çıkan oyunlar, indirimli oyunlar, platformlar tarafından verilen ücretsiz oyunlar, yeni oyun donanım haberleri ile oyun inceleme puan ve yorumları başta olmak üzere; gerek ülkemizde ve gerekse küresel oyun pazarında yaşanan bütün gelişmeler oyun haberleri 6 Kasım 2023 içeriğimizde Cepkolik okurları için derlenmiştir.

Oyun Haberleri 6 Kasım 2023

Game Pass’e Kasım 2023 itibariyle eklenecek oyunlar için buraya göz atabilirsiniz.

CS2’ye son gelen güncellemeyle birlikte Atölye Haritaları oyuna eklendi.

Bu ay çıkacak yeni oyunlar; Kasım 2023 itibariyle gelecek oyunlar açıklandı, buradan göz atabilirsiniz.

FPL CS2’nin ilk sezonu Ekim ayı sonu itibariyle tamamlandı. FPL’in ilk sezonunda listede toplam 6 Türk bulunuyor ve ilk iki sırayı ise Eternal Fire oyuncuları doldurmuş durumda.

LoL 2023 Dünya Kupası 1 Güney Kore ve 3 Çin takımıyla netleşti; Worlds 2023 yarı final eşleşmeleri ve fikstürü belli oldu.

Valorant için 15 Kasım’dan itibaren ülkemizde VP fiyatlarına zam geleceği açıklandı!

Geçtiğimiz ay Sony tarafından tanıtılan yeni PS5 ortaya çıktı. Eski PS5 ve yeni slim PS5 karşılaştırması gündem oldu.

Overwatch yeni tank karakteri Mauga’yı tanıttı.

Bu yıl piyasaya çıkan ve gamerlar tarafından son derece beğenilen Lies of P için devam oyunu geleceği öğrenildi.

World of Warcraft – The War Within için sinematik yayınlandı.

Popüler oyun platformu Steam oyuncuların en çok kullandığı işletim sistemi 2023 listesini açıkladı.

Marvel’ın Echo dizisinden ilk fragman geldi.

Türk Espor Takımları PUBG Mobile Club Open Avrupa 2023’te büyük başarı elde etti. Temsilcimiz Eagle Esports turnuvada şampiyon oldu.

Invincible 2. sezonuyla geri döndü.

PlayStation 5 renkli yeni kapaklar ve Dualsenseler tanıtıldı; The Volcanic Red ve Cobalt Blue oyuncuların beğenisini kazandı.

She-Hulk ve WandaVision’ın bazı görsel efektleri, diziler yayınlandıktan sonra eklendi.

PlayStation Plus’ın üyelerine bu ay bedava sunacağı oyunlar belli oldu. PlayStation Plus ücretsiz oyunları Kasım 2023 itibariyle içeriğimizde detaylandırılmıştır.

Game of Thrones’un resmi yemek kitabı duyuruldu.

Kasım 2023 itibariyle Marvel Sinematik Evren MCU da yeni gelişmeler için haberimize göz atabilirsiniz.

Insomniac, Cadılar Bayramı için kısa sürede milyonlarca kez izlenen bir gif paylaştı:

🚨WARNING🚨



Never try to parkour after eating Halloween candy all night. Take it from Spider-Man!



Happy Halloween!#SpiderMan2PS5 #BeGreaterTogether pic.twitter.com/z6RJnAWBfh — Insomniac Games (@insomniacgames) October 31, 2023

Devolver Digital, Astroneer’ın geliştiricisi System Era’yı satın aldı!

Geleneksel olarak düzenlenen ÜNOG oyun geliştirici buluşması bu hafta sonu Kızılay Route de yapıldı.

Wonka filminden dikkat çekici bir poster yayımlandı.

Sonic’in yayıncısı SEGA, oyununun Mario’yu global popülaritede geride bırakmasını istiyor. Peki bu mümkün mü, Mario mu Sonic mi daha iyi?

Fortnite’ın oyuncu sayısı anlık olarak 6.2 milyon kişiye ulaşarak tüm zamanların en yüksek oyuncu sayısını gördü.

Eski oyunlara elveda… Ubisoft 10 oyunun sunucusunu Ocak 2024 itibariyle kapatıyor.

4 yıldır fiziksel olarak yapılamayan, online olarak ise 4 yıldır sadece 1 kez gerçekleşen BlizzCon geri döndü!

Hatay’da 2 farklı okulda depremzede gençler Game+ ile oyun kodluyor. Programın iş ortaklarından biri de Turkcell Akademi.

Steam Çığlık Festivali 2023, 2 Kasım akşamı itibariyle sona erdi.

Ekim ayında piyasaya çıkan Diablo 4 için ilk genişleme paketi duyuruldu. Diablo 4 Vessel of Hatred DLC’si oyuna yeni bir perspektif katacak.

İTÜ OTG tarafından düzenlenen oyunlar ve hikaye anlatıcılığı atölyesi Ubik Studios’tan Nihan İşler’in katılımıyla geçtiğimiz haft sonu gerçekleştirildi.

Amerika merkezli organizasyon NRG, Counter-Strike sahnesine dönüş için espor takımı satın alma seçeneklerini değerlendiriyor.

Oyun severlere Steam zam haberinin ardından bir kötü haber de Xbox’tan geldi. Xbox Game Pass yüzde 100 zamlandı!

XANTARES, Eternal Fire’ın erken elendiği turnuvada; Roobet Cup 2023 turnuvasında en yüksek Rating’e sahip oyuncu oldu.

Kasım ayında piyasaya çıkacak yeni Call of Duty: Modern Warfare 3 için sistem gereksinimleri açıklandı.

NAVI, CS2’ye ara veren s1mple’ın yerine aktif kadroya w0nderful’u kattığını açıkladı.

Piyasaya sürülme tarihi birkaç kez ertelenen The Day Before çıkış tarihi 7 Aralık 2023’e ertelendi, ayrıca oyundan yeni fragman da yayımlandı.

Normal fiyatı 89 TL olan Sniper Elite 4 %90 indirimle birlikte 9 TL’den satışta.

Hayatta kalma korku oyunu Resident Evil serisinin 9’uncu oyunu bekleniyor. Resident Evil 9 serinin en yüksek bütçeli oyunu olacak.

Cities: Skylines 2 de yayaların arasında yürüyen helikopter oyundaki hatalardan birini daha gözler önüne serdi.

2 Kasım Perşembe günü itibariyle piyasaya sürülen Robocop Rogue City inceleme puanları ve yorumları geldi.

World of Warcraft için 3 yeni genişleme paketi duyuruldu, oyuna yeni hikayeler ve bölümler geliyor.

Remedy Entertainment, Max Payne 1 ve 2 Remake ile Control 2 hakkında yeni bilgiler duyurdu. Yeni Max Payne oyunu 1 ve 2’nin remake yapımı olarak gelecek.

AI destek The Witcher 3 modu ile Geralt of Rivia’nın sesi Cyberpunk 2077’ye Geralt’ın sesi dahil oluyor.

Steam Çığlık Festivali 2023 kapsamında Batman Arkham Collection Steam’de yüzde 85 indirime girdi.

Gizlilik odaklı casusluk deneyimi oyunu IO Interactive’in James Bond yapımı geliyor.

Destiny ve Halo’nun geliştiricisi Bungie çalışanlarını işten çıkarıyor. Geliştirilmekte olan Destiny 2 The Final Shape ve Marathon ise işten çıkarmalar nedeniyle ertelendi.

Gran Turismo 7’nin yeni güncellemesi için açılış sinematiği yayınlandı.

Aralık ayında çıkacağı duyurulan Avatar Frontiers of Pandora için sistem gereksinimleri belli oldu.

2024 yılında çıkacak olan Tekken 8 için Victor Chevalier karakter fragmanı yayınlandı.

Microsoft oyun sektöründeki hamlelerine devam ediyor. Microsoft markası Xbox orijinal olmayan oyun kumandaları için yasaklama kararı aldı.

Starbreeze Payday 3’deki hatalar büyük oranda giderildi.

Yapay zekaya oyun sesleri hazırlatılması tepki çekmeye devam ediyor. Son örnek The Finals oldu.

Techland tarafından geliştirilen ve Warner Bros tarafından yayınlanan Dying Light 1 ve 2 Paketi Steam’de 506, Epic Games de 192 TL’den satışta.

Fiyat performans ürünü arayanlar için Thermaltake oyuncu monitörleri geliyor. Cazip fiyatlı ürün arayanlar için önemli bir seçenek olacak.

Fortnite 5.bölüm haritası dün (5 Kasım Pazar) sızdırıldı.

Uzun zamandır heyecanla beklenen GTA 6 için neredeyse her gün yeni haber geliyor. Son duyumlara göre GTA 6 PC için gecikebilir.

Age of Mythology efsanesi 1 Kasım itibariyle 21 yaşına girdi.

Sivil halkın hikayesini anlatan mükemmel hayatta kalma oyunu This War of Mine indirimde Steam’de 38, Epic Games de 6 TL!

PlayStation efsanelerinden Uncharted 3, 1 Kasım itibariyle 12 yaşına girdi.

Asus oyun el konsolu ROG Ally özellikleri ve performansı gün be gün artırılıyor. Ürün, taşınabilir oyun konsolları arasında öne çıkmaya başladı.

Red Bull Home Ground 4 de şampiyon Cloud9’ı 3-2 mağlup eden Fnatic oldu.

Quantum Error 3 Kasım 2023 itibariyle PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, PlayStation 4 ile PC için çıkış yapacak.

Xbox patronu Phil Spencer, ofiste çalışanları için pankek yaptı.

Steam 4 oyunu ücretsiz veriyor! Günümüzün en büyük oyun satın alım platformlarından biri olan Steam bu hafta kullanıcılarına 4 adet oyunu kısa süreliğine ücretsiz verecek.

Oyun haberleri 6 Kasım 2023 içeriğimizi oyun uyarlaması sevilen diziden bir gelişme ile bitirelim… The Last of Us dizisinin 2. sezonu için çekimlere 2024 yılının başlarında başlanması bekleniyor.