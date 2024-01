Ana Sayfa » Oyun Oyun Haberleri 8 Ocak 2024 Oyun Oyun Haberleri 8 Ocak 2024 Emine Emre 0 Görüntüleme 0

2024 yılının ilk haftası geride kaldı. Oyun sektöründe gerek ülkemiz için ve gerekse global bazda hareketli bir hafta yaşanırken; oyun etkinliklerinden oyun donanım haberlerine, espor haberlerinden oyundan uyarlama dizi ve anime filmlere kadar gelişmeler Cepkolik okurları için oyun haberleri 8 Ocak 2024 içeriğimizde tarafımızdan özetlenmiştir; birlikte göz atalım…

Oyun Haberleri 8 Ocak 2024

Oyuncular istiyor, Bim Market 2024 yılında atari ve el oyun konsolu getirecek mi?

24 Ocak’ta çıkacak olan Anomally Agent’ın fiyatı da duyuruldu. Türkiye’nin içinde bulunduğu MENA bölgesinde 4,99 $ fiyat etiketiyle çıkacak olan oyun, çıkış haftasına özel %20 indirimle 3,99 $ olacak. MENA bölgesi dışında ise 11,99 $ fiyat etiketiyle satılacak.

Sevilen oyun Hi-Fi Rush’ın bu sene sonuna doğru Nintendo Switch’e geleceği öğrenildi. Hi-Fi Rush 2024 yılı için Nintendo Switch’in en fazla beklenen oyunları arasında.

Final Fantasy XIV’ün fragmanı yayımlandı. Square Enix, 21 Şubat’ta oyunun Xbox open beta’sını erişime açmayı planlıyor. Ancak tarih değişme ihtimaline sahip.

CS2 espor takımlar sıralamasını düzenli olarak güncelleyen HLTV 2024 sıralamasını paylaştı. Temsilcimiz Eternal Fire kaçıncı oldu?

Sony, oyunları yüklerken akıcı bir şekilde oynamaya yarayan bir sistemin patentini aldı.

Türk esporunun önemli aktörlerinden biri konumunda bulunan SuperMassive, yeni yıla girmeden el değiştirdi. Papara 2024 yılına SuperMassive’i satın alarak girdi.

Xbox Series S şeklinde ekmek kızartma makinesi üretildi.

League of Legends esporunda 2024 yılı Sezon Kupası organizasyonu ile başladı. 5 Ocak itibariyle start alan turnuva, 12 Ocak’a kadar devam edecek.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, 19 Ocak’ta kısa bir süreliğine IMAX’e tekrar gelecek.

Eternal Fire’ın genç yeteneği Ali “Wicadia” Haydar Yalçın, Counter Strike 2 de adeta şov yapıyor. 2023 yılında daha önce 2 kez CS2 FPL Avrupa şampiyonu olmayı başaran başarılı esporcu, yeni yıla girmeden 3üncü şampiyonluğunu da elde etti.

stavn, HLTV 2023 Yılın En İyi Oyuncuları sıralamasında 9. sırada yerini aldı!

Epic Games’in bugün açıkladığı ücretsiz oyunu ise Marvel’s Guardians of the Galaxy oldu. Üstelik oyun, 11 Ocak akşam saat 19’a kadar bedava şekilde kütüphanelere eklenebilecek.

VALORANT Challengers Türkiye: Birlik Ligi 20 Ocak’ta başlıyor.

1984 yılında piyasaya sürülen ve 90’lı yıllara damgasını vuran Tetris oyunu 2024 yılında ilk defa bir çocuk tarafından bitirildi.

9INE, 2024 yılı CS2 kadrosunu duyurdu.

Oyun konsolu alanında kendini Nintendo Switch ile ispatlayan Nintendo, konsolun ikinci versiyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Birtakım duyumlara göre Nintendo Switch 2 2024 yılında piyasaya çıkacak.

broky, HLTV 2023 Yılın En İyi Oyuncuları sıralamasında 10. sırada yerini aldı!

Game Pass’den abonelerine yeni yılla birlikte müjde geldi. Pek çoğu gamerların beklenti içerisinde olduğu 8 yeni oyun Game Pass 2024 Ocak ayı oyunları olarak açıklandı.

HOWL Esports, 2024 yılında mücadele edecek olan VALORANT Erkek, VALORANT Kadın ve PUBG kadrolarını duyurdu!

Geliştirdiği onlarca oyun ile global oyun sektörüne damga vuran; Japon video oyun tasarımcısı, yönetmeni, yapımcısı ve yazarı Hideo Kojima firması Kojima Productions 2024 yılına bir dizi güncelleme ile girdi.

Digital Athletics, VALORANT takımı IGL oyuncusu cacan ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

PlayStation 5 Slim modelinin satışa çıkması, oyun severler tarafından uzun süredir bekleniyordu. Yeni yılla birlikte ülkemizde de satışa sunulan PS5 Slim, 2024 ile birlikte Türkiye’ye geldi.

İstanbul Wildcats, VALORANT takımı için BBL Queens koçu Meseka ile anlaştığını duyurdu!

Google Play’den önce Epic Games’te yayımlanması ile davalara konu olan Fortnite, en sevilen ve oynanan dijital yapımlar arasında yer alıyor. Avatar ve Devil May Cry Fortnite’e geliyor.

FUT Esports, ŞL 2024 Kış Mevsimi kadrosunda Vander’in koçluk görevini üstleneceğini duyurdu.

GTA 6 fragmanı lego uyarlaması ile geldi. 2023 yılının son günlerinde yapılan GTA 6 Lego fragmanı 2024 yılının ilk günlerinde yüz binlerce kez izlendi.

VALORANT’a eklenmesi beklenen Outlaw’a dair özellikler belli oldu.

2024 yılının ilk günlerinde 2023 Steam Ödülleri sahiplerini buldu! Baldur’s Gate 3 yine en iyi oyun seçildi.

Deadlock’a gelen güçlendirmeler belli oldu; çok daha büyük bariyer ağı, sonik sensör artık alınabilir, sonik sensör sersemletmesi daha hızlı etkinleştirilir.

Ünlü oyun stüdyosu Ubisoft, yıllardır üzerinde çalıştığı ve yakın gelecekte yayımlayacağı Prince of Persia: The Lost Crown hakkında oyun kamuoyuna bilgiler verdi. Prince of Persia The Lost Crown sistem gereksinimleri belli oldu.

device, HLTV 2023 Yılın En İyi Oyuncuları sıralamasında 11. sırada yerini aldı!

Mickey Mouse korku oyunu Infestation 88 fragmanı yayımlandı!

TSM, eski GODSENT oyuncusu joel’i 2 aylık deneme sürecine aldığını duyurdu!

CD Projekt Red’in CEO görevinden ayrılarak şirketin Baş Strateji Sorumlusu olan Adam Kiciński, şirketin bazı planlarından bahsetti. Buna göre CD Projekt Red 2024 yılı stratejileri kapsamında yeni şirketler satın alabilir.

Eternal Fire, akademi oyuncusu EMSTAR ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Mickey Mouse ve Peter Pan telif süreleri 2024 itibariyle sona erdi.

Galatasaray Esports, Valorant takımına 6. oyuncu olarak ibonata’yı kadrosuna dahil etti.

Son yıllarda giderek artan oranda anime serilerine önem veren Netflix, şimdi de Japon Manga serisi Delicious in Dungeon’u anime dizisi olarak yayıma aldı. 2024 yılının başında gösterime giren Delicious in Dungeon’un ilk sezonunun ilk bölümü oldukça beğenildi.

FUT Esports ve FURIA’nın çekilmiş olduğu VALORANT Superdome 2023 turnuvasına, APEKS ve BBL Esports dahil oldu.

Game Pass’in 2023 yılına ilişkin istatistikleri belli oldu. 2023’te Game Pass’e eklenen oyunların değeri 9 bin dolar seviyesine ulaştı.

Copenhagen Wolves, Avrupa kadrosuyla CS’ye geri dönüş yaptı.

Netflix sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, Arcane 2. Sezonu duyuruldu. Dizinin 1 dakikaya yakın uzunluktaki ilk tanıtım videosu kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından görüntülendi.

Galakticos, eski S2G Esports oyuncusu lurzy0y0 ile anlaştı.

Dijital oyun dağıtım platformu olarak sektörün zirvedeki ismi Steam 2023 yılında 14.500’ü aşkın oyun yayınladı.

NertZ, HLTV 2023 Yılın En İyi Oyuncuları sıralamasında 14. sırada yerini aldı!

Disney, Marvel filmleri ile yıllardır gişede büyük başarı elde etmiş ve zirvede oturuyordu. 2023 yılında yayımlanan Marvel filmlerinde istediği başarıyı yakalamayan Disney, Universal’ın Super Mario Bros. ve Oppenheimer filmlerinde elde etti başarının altında kaldı.

Galakticos, VALORANT oyuncusu JN3v1cEEE ile karşılıklı olarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Oyun severlere özel ürünler çıkaran Samsung da 2024 yılına, yeni QD – OLED oyuncu monitörleri tanıtımı ile girdi.

VALORANT resmi hesabı, yeni silah Outlaw’ın bulunduğu bir paylaşım yaptı.

2023 yılı Eylül ayında ünlü oyun stüdyosu CD Projekt RED tarafından piyasaya sürülen Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, aradan geçen 3 aylık zaman diliminde ciddi bir başarı yakaladı. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty 5 milyon adet satış rakamını geçti.

huNter-, HLTV 2023 Yılın En İyi Oyuncuları sıralamasında 13. sırada yerini aldı!

Yeni yıl Minecraft hayranları için müjdeli bir haberle geldi. ABD’li ünlü oyuncu Jack Black’in Minecraft’ın live-action filminde Steve rolünde olacağı öğrenildi.

NAVI oyuncusu ardiis: “Alfajer, hayatımda gördüğüm en iyi oyunculardan biri” dedi.

Resmi sosyal medya hesabından kısa bir video paylaşan MSI 2024’ün ilk ürünü taşınabilir oyun konsolunu tanıttı.

TSM, ana koç olarak Rejin ile anlaştı.

Honor of Kings dünyanın en çok oynanan çevrimiçi savaş arenası oyunu olma özelliğini hala elinde tutuyor. Çin ve Brezilya’da da mobil cihazlarda oynanabilen Honor of Kings, Türkiye’ye de geliyor.

OG, HeavyGod ile anlaştığını duyurdu!

Ubisoft’un geliştirdiği ve bu ay yayımlanacak olan Prince of Persia tanıtım videosu yayımlandı.

Galatasaray Espor, DeadInk ile karşıklıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Marvel’s Wolverine dosyalarının ardından şimdi de Marvel’s Spider Man 2 PC dosyaları gündemde. Çıkan haberlere göre bağımsız geliştiriciler Marvel’s Spider Man 2 PC resmi olmayan versiyonunu çıkarıyor.

frozen, HLTV 2023 Yılın En İyi Oyuncuları sıralamasında 12. sırada yerini aldı!

Amazon Prime Gaming 2024 Ocak ayında üyelerine 4 oyunu ücretsiz sunuyor. 4 oyunun toplam bütçesi 750 TL civarında.

BLAST Premier, 2024 yılı için yeni partner takımları duyurdu: Falcons, GamerLegion, Team Spirit ve Virtus pro.

Sevilen oyun Left 4 Dead’in devamı niteliğinde olan Left 4 Dead 2 Steam’de yüzde 90 indirime girdi. Oyunun fiyatı 5,79 dolardan 0,57 dolara düştü.

OG, FASHR’ın başka bir takıma transfer olduğunu duyurdu!

Sony, 2024 yılına yeni bir haberle girdi; PlayStation Türkiye distribütörü Tez Elektronik oldu.

FUT Esports, Şampiyonluk Ligi 2024 Kış Mevsimi kadrosunu duyurdu!

Oyuncu monitörleri için en hızlı OLED ekran 2024’te LG’den gelecek.

Jason Schreier, yeni kitabının 2024 yılında çıkacağını duyurdu.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater ve Silent Hill 2 ne zaman çıkacak sorusu yanıt buldu! PlayStation’ın Youtube kanalında “2024’te Gelecek Oyunlar” videosunda; Metal Gear Solid 3 ve Silent Hill 2 de yer aldı.

Oyun haberleri 8 Ocak 2024 içeriğimize Kung Fu Panda 4 ile son verelim; filmden yeni görsel geldi.