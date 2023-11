Cepkolik okurları için haftalık bazda yayımladığımız oyun haberleri derleme içeriğimizde; oyun indirim haberlerinden bedava oyun haberlerine, oyun etkinlik haberlerinden yeni çıkan oyun haberlerine, espor haberlerinden oyundan uyarlama dizi ve filmler ile animasyonlara, oyun donanım haberlerinden oyun geliştirme yarışmalarına kadar onlarca gelişme bulunmaktadır. İşte oyun haberleri 27 Kasım 2023 gelişmeleri…

Oyun Haberleri 27 Kasım 2023

Steam Ödülleri 2023 aday adayları hangi oyunlar? Steam’in her yıl düzenlediği yılın en iyi oyunları ödülleri için adaylık süreci başladı. Aday oyunları oyuncuların belirlediği Steam Ödülleri 2023 de 11 dalda ödül verilecek. Ayrıca Steam’de yılın en iyi oyunlarını seçtiğiniz oylamaya katılır ve tüm görevleri tamamlarsanız 100 XP değerinde profil rozeti kazanıyorsunuz.

Ubisoft, Avatar: Frontiers of Pandora’nın ön sipariş bonuslarını gösteren bir video yayımladı.

PC oyuncuları için en önemli oyun platformlarından biri konumunda bulunan Epic Games Black Friday 2023 indirimleri başladı, üstelik Türkiye’ye özel jestle…

Battlefield V, Steam’de yüzde 92 indirime girmişti; bununla birlikte oyun anlık oyuncu sayısını 90.759’a çıkararak yıllar sonra kendi eş zamanlı oyuncu rekorunu kırdı.

Oyun sektörünün cazibesi global devleri bir – bir etkilemeye devam ediyor. Bu furyaya katılan Youtube oyun testlerine başladı.

“PlayStation batıyor mu?” şeklinde çıkan ve global oyun pazarını birkaç gün meşgul eden haberin asılsız olduğu ortaya çıktı.

GTA 6 sigara bıraktırdı. Oyun sevgisi zararlı alışkanlıkları yenmeye yardımcı oluyor. GTA hayranı bir kişi GTA 6 için sigarayı bıraktığını duyurdu.

Samsung, 6 aylık bedava Amazon Prime kodu dağıtıyor! Mevcut üyeliğiniz varsa da üstüne bedava 6 ay ekleniyor.

Epic Games’in efsane oyunu Fortnite her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Invincible ve Fortnite severlere müjde; Omni-Man kostümü de geldi.

Küpede Doom oynamaya imkan veren mini tetris videosu bu hafta oyun sektörünü bir hayli meşgul etti ve ilgi çekti.

10 Kasım itibariyle oyuncularla buluşan Call of Duty Modern Warfare 3 için oynanma sürelerinin önceki oyunları aştığı gerekçesiyle Activision oyunculara teşekkür etti.

Eminem, Fortnite ile yapacağı işbirliği ile alakalı ilk teaser’ı paylaştı.

Steam dolara geçti! İşte dolar bazlı oyun fiyatları ve TL ile karşılaştırmaları… Dolar bazlı oyun fiyatları ve TL ile karşılaştırmalarını Cepkolik okurları için derledik.

Insider Gaming’in haberine göre The Walking Dead’den Rick Grimes ve Michonne, Modern Warfare 3’e geliyor.

Telefondan oyun oynamayı sevenler için oyuncu telefonu Red Magic 9 Pro ve Pro+ fiyat ve özellikleri ile tanıtıldı.

Oyun haberleri 27 Kasım 2023 içeriğimize CS2 turnuvası ile devam edelim… ESL Challenger Jönköping 2023 de yarı finalde rakibi MIBR’ı 2-1 mağlup eden temsilcimiz Eternal Fire Büyük Final’de Monte’nin rakibi oldu.

Her hafta ücretsiz oyunlar dağıtan Epic Games’in 30 Kasım itibariyle bedava vereceği yapımlar belli oldu. Önümüzdeki hafta 2 oyun Epic Games ücretsiz oyunları kapsamında dağıtılırken; Aralık ayının da ilk bedelsiz yapımları olmuş olacak.

Arjantin’de yapılan son seçimin ardından ithal ürünlerin tamamına yüzde 155 oranında vergi getirildi. Bundan Steam üzerinden alınacak oyunlar da etkilendi.

PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için yayınlanacak olan Cyberpunk 2077: Ultimate Edition 5 Aralık 2023’te piyasada olacak.

Silent Hill ve Resident Evil hayranları için özel bir kostüm modu yayımlandı.

Xbox yeni kontrolcü tasarlamaya devam ediyor. Son olarak kahve ve oyun tutkunlarına Xbox double double kontrolcüsü geliyor.

The Enjenir isimli eğlenceli inşa etme oyununun çıkış tarihi 18 Aralık olarak duyuruldu.

Oyuncuların gözdesi olacak bir oyun telefonu geliyor. Oyuncu telefonu Red Magic 9 Pro üstün özellikleri ile fark yaratacak.

Yaşam simülasyonu The Sims 4 DLC’si My First Pet Stuff Steam de ücretsiz oldu.

Steam de TL’ye Nasıl Geçilir? Steam TL yapma mümkün mü soruları cevap buldu. Steam’in dolara geçmesi, yerli yazılımcıları harekete geçirdi. Scoutli CEO’su Yücel Arda Bayram liderliğindeki ekip Steam dolar fiyatları TL görme eklentisi geliştirdi.

Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint için birinci şahıs FPS modu yayımlandı.

Epic Games Black Friday 2023 indirime giren oyunlar listesi… Epic Games Black Friday indirimleri başladı. Ülkemiz için Muhteşem Cuma 2023 olarak adlandırılan kampanyada indirime giren oyunlar cazip fiyatlarla sunuluyor.

Krafton Game tarafından geliştirilen yaşam simülasyon oyunu inZOI için 3 saatlik oynanış videosu yayımlandı.

TL ile oyun satan EA APP de başta Battlefield serisi oyunları olmak üzere pek çok oyun hatırı sayılır seviyede indirime girdi. İşte TL ile oyun satan EA APP de cazip indirimli oyunlar…

Valve, ilk Left 4 Dead oyununun prototip sürümünü yanlışlıkla yayımladı. Buna rağmen sürüm sonrasında yayımdan kaldırılmadı.

Oyun sektörüne özel önem veren firmalardan olan Türk Telekom Dijital Kasım Kampanyası ile Playstore üzerinden büyük indirim başlattı.

At yarışı simülasyon oyunu Winning Post 10 2024, 28 Mart itibariyle Japonya da çıkacak. Oyunun globalde ne zaman piyasaya sürüleceği henüz açıklanmadı.

Steam sonbahar indirimleri başladı. 28 Kasım Salı akşamına kadar devam edecek olan kampanyada cazip oranda fiyatı düşen oyunlar mevcut. İşte Steam 2023 Sonbahar indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar…

İzometrik, rol yapma, taktik oyunu The Thaumaturge için çıkış tarihi 20 Şubat 2024 olarak açıklandı.

Geliştirilme süreci yılan hikayesine dönen Star Wars KOTOR Remake için için bu kez sağlam haber kaynağından müjde geldi. KOTOR Remake geliştiriliyor ve 2024 yılında gelebilir!

Hayatta kalma, aksiyon ve korku oyunu Sanguivore: Twenty Below, Aralık ayında çıkış yapacak.

Black Friday indirimleri kapsamında pek çok oyun platformu indirimli oyunları gamerlar ile buluşturuyor. Ubisoft Store Black Friday indirimli oyun listesi de içeriğimizde derlenmiştir. İşte Ubisoft Store Black Friday indirimli oyun listesi 2023…

Macera oyunu Life is Strange 20 milyondan fazla oyuncuya ulaştığını duyurdu.

Dora Özsoy oyunu Cardboard Town Indie X 2023’te ödül alamadı. Türk oyun şirketi Stratera Games tarafından geliştirilen Cardboard Town Indie X 2023’te finale kalma başarısı göstermişti, ancak oyun finalde ödüle uzanamadı.

Birinci şahıs sürüş hayatta kalma oyunu Pacific Drive fiziksel Deluxe Edition sürümü ile 2024 baharında gelecek.

The Walking Dead Destinies fragmanı yayımlandı! The Walking Dead Destinies, 1 Aralık tarihinde PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC platformlarında çıkış yaparak oyuncular ile buluşacak.

Question tarafından geliştirilen ve THQ Nordic tarafından yayınlanacak olan South Park Snow Day için yeni ekran görüntüleri yayımlandı.

Yeni Call of Duty oyununun ne zaman çıkacağı ve ismi belli oldu. Yeni Call of Duty 2024 yılında gelecek. Oyunun adı ise Call of Duty: Black Ops: Gulf War olacak.

14 Kasım itibariyle derecelendirilen The Division : Heartland yıl bitmeden oyuncuların karşısına çıkabilir.

Epic Games geçtiğimiz hafta Suicide Squad Kill the Justice League oyununu bedava dağıtmış ve sonra geri toplamıştı. Epic Games bedava dağıtıp topladığı oyunun fiyatını 1 milyon TL’ye yükseltti.

Diablo IV, Steam’de bir hafta boyunca oynaması ücretsiz oldu.

Eski futbolcu ve ünlü şov yıldızı Vinnie Jones Noel Baba yerine bu yıl World of Tanks’a geliyor.

Steam’deki fiyatı 64 USD (1845 TL) olan Far Cry 6 Deluxe Edition, Epic Games’te indirim + kuponla beraber 157,28 TL’ye düştü.

Ubisoft oyun arasına reklam koydu! Assassin’s Creed Odyssey oynarken oyuncuların karşısına reklam çıktı. Oyun içi reklamlar mı geliyor?

GTA 5’te Michael’ı seslendiren Ned Luke’un evine sahte ihbar sonrası SWAT ekibi geldi.

Oyun haberleri 27 Kasım 2023 içeriğimize anime haberi ile devam edelim… Manga serisi olarak yola çıkan ve akabinde oyuna dönüşen Sand Land serisi anime olacak. Sand Land’ın popülerliği her geçen gün artıyor.

Cyberpunk 2077’de Matrix’e gönderme içeren bir easter egg bulundu.

PUBG: BATTLEGROUNDS’un uluslararası çapta en büyük espor organizasyonu başladı. PUBG Global Championship 2023 de 2 Türk Takımı da boy gösteriyor; FUT Esports ve HOWL Esports.

Evil Geniuses 2023 yılının sonuna kadar espor sahnesinden tamamen çekilmeyi planladığını kamuoyuna deklare etti.

Açık dünya MMO oyun The Day Before, 7 Aralık 2023’te resmi olarak piyasaya sürülecek. Son yılların en tartışmalı oyunlarından biri olan yapım defalarca ertelenmiş ve pek çok kişi tarafından “asla çıkmayacak” şeklinde yaftalanmıştı.

T1 ile Weibo Gaming arasında yapılan final mücadelesiyle sona eren LoL 2023 Dünya Kupası, turnuvaya bir de rekor getirdi. Gelmiş geçmiş en fazla izlenen espor etkinliği LoL Worlds 2023 oldu. İşte en fazla izlenen espor maçları…

G2, nexa’yı kadrosuna kattı, jks yedeğe çekildi. ENCE, gla1ve ile denemelerde bulunuyor. OG, nexa ile yollarını ayırdı.

4 oyunun birleştirildiği ve The Walking Dead The Telltale Definitive Series Epic Games de yüzde 60 indirimle sadece 30 TL’den satılmakta.

FUT Esports, League of Legends oyuncuları Soner “Starscreen” Kaya, Berk “Mojito” Kaya ve Muhammed Hasan “Kaori” Öztürk ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Her hafta bir ya da daha fazla oyunu bedava dağıtan Epic Games bu hafta Deliver Us Mars oyununu 30 Kasım Perşembe akşamına kadar ücretsiz veriyor.

Team Liquid, Rainwaker ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Black Friday oyun indirimleri tüm hızıyla devam ediyor. Steam’de 570 TL olan Dying Light 2 Epic Games de 280 TL’den satışta.

Gen.G, Lol kadrosundan, üst koridor Doran, ormancı Peanut, orta koridor Chovy ve destek oyuncusu Delight ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sangal’ın, kyuubii’nin yerine xfl0ud’u kadrosuna katacağı öğrenildi.

Duyurulmasının üzerinden neredeyse 10 yıl geçen Naruto filmi ile ilgili somut gelişme yaşandı. Naruto Live-Action filmi nihayet geliyor. Yapımın senaristi Tasha Huo olacak.

Hardstyle’ın kuracağı kadronun ilk dört ismi belli oldu: paz, Soulfly S3NSEY ve Maze!

Oyun tutkunları için son derece önemli olan oyun monitörleri her geçen gün boyut atlıyor. Bu kapsamda geliştirilen yeni Red Magic oyuncu monitörü özellikleri ve fiyatı belli oldu.

Astralis, Buzz ve b0RUP ikilisini inaktif duruma çekerek yerlerine stavn ve jabbi’yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Nvidia bulut tabanlı oyun servisi GeForce Now Game+’ya yeni oyunlar geliyor. Kasım ayı sonu itibariyle platforma 18 yeni oyun eklenecek.

Papara SuperMassive, son olarak WYLDE forması giyen Türk asıllı Hollandalı oyuncu Emirhan “hiro” Kat’ı Valorant takımına dahil etti.

Hideo Kojima oyunu DS’nin devam oyunu uzun süredir bekleniyor. Death Stranding 2 fragmanı The Game Awards 2023’te gelebilir.

ENCE, takımın IGL’i Snappi ve koçu sAw ile yollarını ayırdığını duyurdu. Team Liquid, takımın AWP oyuncusu oSee ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Piyasaya sürülmesinin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen popülerliğini koruyan Red Dead Redemption 2 Steam’de kendi oyuncu rekorunu kırdı.

Valorant Turnuvası Red Bull Campus Clutch 2023’te şampiyon, Peru temsilcisi Zen Esports’u 3-1’lik skorla mağlup eden Endonezya temsilcisi GARUDA oldu. Şampiyon GARUDA 20 bin Euro’luk şampiyonluk ödülünü de kazandı.

WORLDS 2023’ün şampiyonu T1, 4 yıl aradan sonra eski koçları Kim “kkOma” Jeong-gyun ile anlaştığını duyurdu.

Oyun haberleri 27 Kasım 2023 içeriğimize LoL espor haberi ile son verelim… Dplus KIA LoL kadrosundan; üst koridor Kim “Canna” Chang-dong, ormancı Kim “Canyon” Gun-boo ve alt koridor Kim “Deft” Hyeok-gyu ile yolların ayrıldığını duyurdu.