Türkiye ve global oyun sektöründe geçtiğimiz hafta boyunca meydana gelen gelişmelere Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım. İndirimli oyun haberlerinden yeni çıkacak oyunlara, oyun geliştirme çalışmalarından espor haberlerine, oyundan uyarlama dizi film ve animasyonlara kadar pek çok farklı gelişmeyi oyun haberleri 19 Şubat 2024 içeriğimizde birlikte inceleyelim.

Oyun Haberleri 19 Şubat 2024

Herhangi bir kodlama bilgisi olmadan kendi RPG oyununuzu oluşturmanıza imkan sağlayan RPG Maker XP Steam’de ücretsiz.

ESL Pro League Season 19 grupları duyuruldu. Temsilcimiz Eternal Fire, A grubunda mücadele edecek.

Dijital oyun dağıtım platformu Epic Games’te oyun fiyatlarına zam geldi. Son dönemlerde döviz kurunun artışı oyun sektörünü derinden etkiledi.

Temsilcimiz Eternal Fire, BetBoom ekibine karşı 2-0 kazanarak PGL Major Kopenhag 2024 biletini aldı.

X-men (1997) çizgi filminin yeni sezonundan ilk fragman yayımlandı. Ayrıca, çizgi filmden yeni poster de yayımlandı. X-Men çizgi filmi yeni sezon 20 Mart itibariyle Disney Plus da yayımlanmaya başlayacak.

PUBG 8 bin dolar ödül havuzu olan Tulpar PROTALITY EMEA TOUR kayıtları başladı.

Konami tarafından yayınlanan ve ücretsiz indirilebilen Silent Hill The Short Message rekor kırmaya devam ediyor. Silent Hill The Short Message indirme sayısı 2 milyonu aşarak yeni bir eşiği daha geçmiş oldu.

Fnatic, VALORANT takımının IGL’i Boaster’ın sözleşmesini 2025’e kadar uzattığını duyurdu.

Netflix’in rakibi olan dijital yayın platformu Disney Plus bir zam haberi ile gündeme geldi. Şirket abonelik ücretlerine yüzde 100’e yakın zam yaptı ve aylık Disney+ aboneliği 135 TL seviyesine çıktı.

FPL’de s1mple ile karşı karşıya gelen genç yetenek donk, 46 vurdu.

Banishers: Ghosts of New Eden, gamerlar ve oyun sektörü tarafından beğenildi. Macera, dövüş ve aksiyon türlerindeki tek oyunculu Banishers Ghosts of New Eden inceleme puanları ve yorumları nasıl?

VALORANT Challengers Türkiye Birlik Ligi’nde 5. hafta ikinci gün mücadeleleri sona erdi

2023’ün Aralık ayında GTA serisinden; GTA 3, GTA: San Andreas ve GTA: Vice City mobil oyunları platformda yayınlanmıştı. GTA 5 Netflix’e gelecek.

IEM Dallas 2024 Kapalı Elemelerine davet edilen takımlar duyuruldu.

Deadpool serisinin yeni filmi olarak vizyona girecek olan Deadpool & Wolverine ya da nam-ı diğer Deadpool 3 için tanıtım videosu ve poster geldi, fragman rekor kırdı.

s1mple, Cloud9’a transfer dedikoduları hakkında net konuştu, söylentileri reddetti.

2023’ün Ekim ayında, Marvel’s Spider Man 2, PlayStation 5 için yayınlansa da resmi olmayan bir sürümü de PC de oynanabiliyor. Şimdi ise bu resmi olmayan Spider Man 2 PC modu için sistem gereksinimleri ortaya çıktı.

PGL, CS2 Major Copenhagen 2024’ün Kick platformu üzerinden de yayınlanacağını duyurdu.

Günümüzün en büyük oyun firmalarından 2K Games’in FIFA ile anlaşma yaptığı iddiaları oyun dünyasını sardı. Bu iddialar gözleri yeni FIFA oyununa çevirdi.

CS2’ye gelen güncellemelerin FPS değerlerini gitgide düşürüyor.

Heyecanla beklenen Marvel’ın yeni filmi The Fantastic Four’un kahramanları duyuruldu. Marvel Sinematik Evreni’nde hayat bulacak olan Fantastic Four Matt Shankman tarafından yönetilecek.

HLTV Sıralaması güncellendi. Temsilcimiz Eternal Fire, 2 sıra düşerek 16. sıraya yerleşti

House Flipper serisinin devam oyunu niteliğindeki ikinci yapım, kısa sürede önemli bir gamer kitlesine ulaştı. House Flipper 2 inceleme puanları ve yorumları ne durumda?

BIG, syrsoN’un kadroya geri döndüğünü ve JDC’nin takıma katıldığını duyurdu.

Japon video oyun yazarı, tasarımcısı, yönetmeni ve yapımcısı olan Hideo Kojima, HideoTube’un yeni bölümünü yayınladı. Tam 7 yılın ardından yayınlanan bölümde Kojima, yeni oyunu Physint hakkında yeni detaylar paylaştı.

Bandai Namco’nun IP ortaklığı 24 Nisan 2023 itibari ile bitirilerek tüm fikri mülkiyet hakları FromSoftware’e geçti.

Steam de anlık oyuncu sayısı Ocak ayı sonunda 2 milyon rakamının üzerinde bulunan Palworld de bu sayı Şubat ayı ortasında 500 bin rakamı seviyesine kadar geri çekildi.

Sangal Esports, takım koçu stikle’ın son maçına çıkacağını duyurdu.

Sony PlayStation 5’te aradığını bulamadı; satış rakamları 2023 yılında beklendiği gibi gerçekleşmedi.

Game Changers 2024 EMEA Stage 1 turnuvası üçüncü gün mücadeleleri sona erdi.

Cosmic Crisis adı verilen 9. sezon Overwatch 2 oyunu yeni güncelleme ile hem oynanış hem de kahramanlar bakımından yenilikler sunacak. Overwatch 2 2024 güncellemesi yayımlandı.

Nintendo’nun önümüzdeki hafta “Nintendo Direct Mini” düzenlemesi bekleniyor. Nintendo Switch 2’ye dair haberler gelmesi bekleniyor.

PC ve PS5 kullanıcılarının en sevdiği yapımlardan biri olan Helldivers 2, God of War’ı geçerek Steam’de en çok oynanan oyun oldu.

Siber güvenlik şirketi Group-IB, Iphone’u hedef alan bir trojan bulduğunu duyurdu. GoldDigger adındaki virüs, 17 yıldır Iphone’a bulaşan ilk trojan oldu.

Xbox oyunları PS’a geliyor. PlayStation’da yayınlanacak ilk Xbox oyunları da belli oldu.

Alan Wake 2 çıkışından bu yana 1.3 milyon adet kopya sattı. Ayrıca en hızlı satan Remedy oyunu oldu.

Sony’nin strateji değişiklikleri kapsamında artık daha fazla PlayStation oyunu PC’ye gelecek.

Embracer Group geçtiğimiz yılın Temmuz ve Aralık ayları arasında duyurulmamış olan 29 oyunu iptal ettiğini duyurdu.

Star Wars: The Old Republic geliştirici kadro, en son gerçekleştirdiği canlı yayınında oyunun yeni güncellemesi olan 7.4.1’i duyurdu. Güncelleme ile Galactic Sezon 6, bir diğer adı ile Building a Foundation, yakında oyuncuyla buluşacak.

Park Chan-wook’un yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerini Hoa Xuande, Robert Downey Jr ve Sandra Oh’un paylaştığı The Sympathizer için yeni bir teaser yayınlandı. Dizi, 14 Nisan tarihinde Max’te yayınlanacak.

Uzun zamandır beklenen Dragon’s Dogma 2 VRR desteği ve sınırsız kare hızıyla geliyor. Oyun 22 Mart 2024 tarihinde oyuncuyla buluşacak.

Diablo IV, 28 Mart tarihinde Game Pass’e geliyor.

Sevilen oyun serisi Tomb Raider’in yenilenmiş versiyonu Tomb Raider I – III Remastered yayınlandı. Tomb Raider I-III Remastered; serinin ilk üç oyununun düzenlenmiş hali olarak karşımıza çıktı.

Larian Studios’tan Sevgililer Günü sürprizi geldi. Yayımlanan video kısa sürede hatırı sayılır seviyede izlendi.

Son zamanlarda çalkantılı bir dönem geçiren Xbox, detaylı bir güncelleme ile Xbox sahiplerine yenilikler sunmayı planlıyor. Xbox Şubat 2024 güncellemesi neler getiriyor, Xbox Podcast etkinliğinde neler açıklandı?

Metro Exodus, 5 yıl önce bugün çıktı ve 10 milyon adet kopya sattı. Vertigo Games tarafından geliştirilen Metro Awakening VR, 2024 yılı içerisinde çıkacak. 4A Games tarafından geliştirilen Metro serisinin devam oyunu da yolda.

Büyük bir kitlesi bulunan sevilen oyun, No Man’s Sky Omega güncellemesi 19 Şubat’a kadar (bu akşam) ücretsiz olarak oynanabilecek.

Oyun haberleri 19 Şubat 2024 içeriğimize bir DLC gelişmesiyle devam edelim; Microsoft Flight Simulator için Dune DLC’si çıktı.

Epic Games her hafta belirlediği oyunları kullanıcılarına ücretsiz olarak sunmakta. Genellikle Perşembe günleri yeni oyunları erişime açan dijital oyun dağıtım platformu bu hafta (15 Şubat) Dakar Desert Rally oyununu ücretsiz sundu.

Sony, önümüzdeki mali yıla yani 31 Mart 2025 tarihine dek büyük bir oyun çıkartmayı planlamadıklarını açıkladı.

Alan Wake 2’nin 2 DLC’si yolda, evren daha da büyüyor. İlk geliştirme paketi kısa bir zaman sonunda oyuncuya buluşacak ancak diğerinin henüz çıkış tarihi belli değil.

Hogwarts Legacy, 2023’ün en çok satan oyunu olduğunu duyurdu.

Birinci şahıs kameralı bir Mandalorian oyunu geliştirildiği dün itibariyle oyun sektörüne bomba gibi düştü. Mandalorian temalı Star Wars oyunu olarak da tanımlanabilecek yapımın ne zaman piyasaya çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

Hollow Knight: Silksong 5 yıl önce duyuruldu.

Yakın zamanda oyun dünyasına bomba gibi düşen Alan Wake 2, en kısa sürede en çok satış yapan oyunlardan birisi olarak oyun tarihine geçti.

Sony Başkan’ı Hiroki Totoki, bugün düzenlenen “Gelir Yatırımcıları Soru ve Cevap Sunumu”nda; “Geçmişte 1. parti oyunlarımız konsollarımızı popüler yapmaya odaklıydı. Artık buna odaklanamayız. Güçlü 1. parti oyunlarınız varsa, çoklu-platform, bilgisayar gibi, hedefiniz olabilmeli” dedi.

Abonelik sistemi ile pek çok gamera onlarca oyunu cazip fiyatlarla sunan platform PS Plus için bu ayın 2nci yarısında eklenecek oyunlar açıklandı.

Sony’den PlayStation hakkında açıklamalar geldi. PS5 satışları 55 milyona yaklaştı, 2025 Nisan’a kadar önemli bir Franchise oyunu çıkarmayacağını doğruladı.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve Diablo serisi hayranlarının keyifle oynadıkları Diablo IV hakkında önemli bilgiler geldi. Xbox tarafından yapılan açıklamada, oyunun Xbox Game Pass ve Xbox konsoluna geleceği duyuruldu.

Marvel’s Spider-man 2 oyunu, 10 milyon adet satışa ulaştı.

LoL 2024 TCL Kış Mevsiminde 4. hafta geride kaldı. Haftaya lider konumda giren Beşiktaş Esports, bu hafta çıktığı 2 mücadeleyi de kazanarak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

Madame Web filminin Rotten Tomatoes eleştirmen skoru yüzde 23 oldu.

Abonelerine daha iyi hizmet vermek amacıyla sunduğu oyun sayısını ve avantajlarını artırmaya çalışan GeForce Now’a eklenecek yeni haftanın oyunları da dün itibarıyla belli oldu.

Dune: Çöl Gezegeni, bugün yeniden vizyona girdi. İkinci filminden kısa bir sahne de içeriyor.

Nintendo Switch’in yeni nesil versiyonu, 2024 yılında tanıtılacaktı ancak gelen duyumlara göre cihaz biraz daha ileri bir tarihte oyuncuyla buluşacak. Nintendo Switch 2 çıkış tarihi 2025 yılına ertelendi.

Oyun haberleri 19 Şubat 2024 içeriğimize film haberi ile devam edelim; Poor Things vizyona girdi.

Epic Games önümüzdeki haftanın oyunları ise Fallout serisindendi ancak Epic Games gelecek haftanın ücretsiz oyununu değiştirdi.

Gerçek zamanlı taktik oyunu Partisans 1941 – Extended Edition, Epic Games’te indirimle beraber 17,70 TL’ye indi.

Xbox oyunlarının diğer oyun konsollarında yayınlanması fikri sonunda açıklığa kavuştu. Açıklanana göre ilk etapta Xbox’a özel 4 oyun PS5’e ve Nintendo Switch’e gelecek.

Görsel roman macera oyunu Ken Follett’s The Pillars of the Earth, Epic Games’te yüzde 90 indirimle 7,90 TL’ye indi.

Steam’de Ubisoft yayıncı indirimi kapsamında popüler ve sevilen oyunlarda büyük indirimler var.

Blizzard, İrlanda Cork stüdyosundaki 200 çalışandan 136’sını işten çıkardı.

Oyuncu laptopu satın almayı düşünenler için güzel bir haberimiz var; 23 Şubat’ta BİM oyuncu bilgisayarı getiriyor.

Steam, güncel düzenlediği etkinliğe özel çıkartma, hareketli avatar ve hareketli avatar çerçevesini puan dükkanında ücretsiz dağıtıyor.

PlayStation 5 ve PC için yayınlanan Helldivers 2, 8 Şubat itibariyle piyasaya sürülmüş ve aynı gün de Steam’e gelmişti. Helldivers serisinin devam oyunu olarak çıkış yapan Helldivers 2, oyuncu sayısında Steam de giderek yükseliyor.

Oyun haberleri 19 Şubat 2024 içeriğimize bir Türkçe dil desteği gelişmesi ile son verelim; Furnish Master, Türkçe dil desteği ile piyasaya sürülecek.