Ana Sayfa » Oyun Oyun Haberleri 15 Ocak 2024 Oyun Oyun Haberleri 15 Ocak 2024 Emine Emre 10 Görüntüleme

Yeni yılın ilk ayının ilk yarısında oyun sektöründe yaşanan tüm gelişmeler, oyun haberleri 15 Ocak 2024 içeriğimizde derlenmiştir, işte detaylar…

Global çapta ve ülkemiz özelinde video oyun sektöründe meydana gelen bütün gelişmeler; oyun etkinliklerinden oyun donanım haberlerine, yeni çıkan oyunlardan indirimli oyunlara kadar içeriğimizde derlenmiştir. Cepkolik okurları ile birlikte özet oyun haberleri 15 Ocak 2024 derlemesine göz atalım…

Oyun Haberleri 15 Ocak 2024

Video Game Insights 2024 Küresel PC Oyun Endüstrisi raporunu yayımladı. Raporda 2024 yılına en çok para kazandırarak giren oyunlar belli oldu, işte detaylar…

Steam de yönetim, simülasyon ve strateji türünde birçok oyunun indirime girdiği kapitalizm ve ekonomi festivali 2024 başladı.

Ocak 2024’te Xbox Game Pass’e gelecek – çıkacak oyunlar… Xbox Game Pass abonelerine müjde! Ocak 2024’te Xbox Game Pass’e gelecek oyunlar arasında Resident Evil 2 ve Assasin’s Creed Valhalla da var.

s1mple, HLTV 2023 Yılın En İyi Oyuncuları sıralamasında 7. sırada yerini aldı!

Enis Kirazoğlu oyunu Anomaly Agent Xbox da ön siparişe açıldı. Oyunun Xbox fiyatı indirimli şekilde 126,43 TL olarak belirlendi. Oyun, Steam’de de 24 Ocak 2024’te çıkacak.

Liquid ve NRG, PGL Major Stockholm 2024 RMR yolculuğunda açık elemeden kapalı elemeye Kuzey Amerika’dan yükselen takımlar oldu.

Türkiye League of Legends esporunda yeni yılın ilk kupası sahibini buldu. Papara SuperMassive LoL Espor da 2024 yılına kupayla başladı, TCL şampiyonu oldu!

3,5 yıldır BBL bünyesinde bulunan AsLanM4shadoW’un BBL’den ayrıldığı duyuruldu. Bu ayrılık ile birlikte BBL’in ilk VALORANT kadrosundan geriye kimse kalmadı.

Sony, PlayStation 5 Slim için yeni renkleri tanıttı; “Cobalt Blue, Sterling Silver ve Volcanic Red” konsol tutkunlarının dikkatini çekecek renkler olacak.

SunPayus, HLTV 2023 Yılın En İyi Oyuncuları sıralamasında 6. sırada yerini aldı!

Ubisoft tarafından geliştirilen ve bu hafta çıkış yapacak olan Prince of Persia The Lost Crown inceleme puanları ve yorumları belli oldu.

ESL Pro League’de mücadele edecek takımlar duyuruldu! Temsilcimiz Eternal Fire, EPL Season 19’da mücadele edecek.

G – Sync Pulsar, oyun monitörlerindeki bulanıklığı önlemek için Nvidia’dan yeni bir çözüm olarak geldi; işte G – Sync Pulsar özellikleri…

Spinx, HLTV 2023 Yılın En İyi Oyuncuları sıralamasında 5. sırada yerini aldı!

Paramount Plus’ta yayımlanan HALO dizisinin 2. sezon fragmanı geldi. Oyundan uyarlama HALO dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak, işte detaylar…

Eternal Fire, IEM China 2024 Avrupa Kapalı Elemelerinde mücadele edecek!

Cooler Master 2024’ün ilk ürününü tanıttı: 27 inç’lik oyuncu monitörü geliyor.

S2G Esports, 2024 VALORANT kadrosunu duyurdu!

2024’ün 2. haftasında ki Epic Games’in ücretsiz oyunu belli oldu.

Regnum Carya Esports ve Bra Esports, PUBG Mobile için birleştiklerini duyurdu.

Samsung’un oyun aksesuarı alanında ilk ürünü kontrolcü oldu. Samsung kontrolcü CES 2024’te tanıtıldı ve ürünün ön siparişleri başladı.

m0NESY, HLTV 2023 Yılın En İyi Oyuncuları sıralamasında 4. sırada yerini aldı!

Dünya çapında en çok kullanılan oyun platformu Steam’den yeni rekor geldi! Bu hafta sonu 33,5 milyonu aşkın kullanıcı aynı anda platforma girdi!

Evil Geniuses, CS arenasından çekildiğini duyurdu. CS arenasının takip edilerek ileri ki dönemlerde tekrardan değerlendirileceği ifade edildi.

Efsane oyun Half Life’ın merakla beklenen yapımı Half Life 2 RTX için yeni fragman yayımlandı; kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

s1mple, yayımladığı bir video ile yeni projesini duyurdu!

Microsoft Xbox Developer Direct etkinliğini duyurdu. 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek olan etkinlikte sevilen oyunların güncellemeleri açıklanacak.

HLTV Award Show 2023’te zonic, Yılın Koçu seçildi.

ASUS yeni 2024 model Zephyrus oyuncu laptoplarını CES 2024’te tanıttı. OLED ekranlı Zephyrus modeller hem ince hem de hafif, işte detaylar…

BBL Esports, Superdome 2023: Egypt turnuvasında Team Falcons’u 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Geçtiğimiz günlerde taşınabilir oyun konsolunun kısa bir videosunu yayımlayan MSI, ürünün tanıtımını gerçekleştirdi. MSI Claw el konsolu Intel Core ile geliyor.

HLTV, 2023 yılının en iyi oyuncusu olarak ZywOo’yu seçti!

Epic Games Store, 11-18 ocak tarihleri arasında Sail Forth isimli macera-keşif oyunun ücretsiz hale getiriyor.

Eternal Fire, akademi oyuncusu Enes “colorzz” Yıldıran ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Oyundan uyarlama dizilere bir yenisi daha ekleniyor. God of War’un live-action uyarlamasının scripti yazılmaya başlandı. Peki God of War dizisi ne zaman çıkacak?

Istanbul Wildcats, 2024 VALORANT kadrosunu duyurdu!

Steam oyunlarda AI kurallarını yeniledi. Bundan böyle geliştirilen oyunlarda AI kullanıldıysa, açıklamak gerekecek. İşte Steam’in 2024 kararları…

Eternal Fire, akademi kadrosuna iki yeni genç yetenek kattı; Emir “hey” Erçelik ve Bilgihan “depact” Ayaz.

Cyberpunk 2077 tutkunlarına müjde! CD Projekt RED’in popüler oyunlardan olan Cyberpunk 2077’nin Orion kod adlı devam oyunu geliyor, işte detaylar…

Fenerbahçe Espor, geçtiğimiz günlerde Digital Athletics’ten ayrılan tecrübeli IGL oyuncusu cacan’ı kadrosuna kattı.

Remedy, “FBC: Firebreak” ismini markalama için satın aldı. FBC Firebreak nişancı oyunu geliyor.

VALORANT 2024 Birlik Ligi 5 gün sonra başlayacak.

2023 yılı Şubat ayında çıkış yapan ve geçtiğimiz yılın en çok konuşulan oyunu olan Hogwarts Legacy 22 milyon satış rakamını aştı, hedef 2024 yılında 50 milyon satış rakamına ulaşmak.

Steam fiyatı 240 TL olan eğlenceli sandbox oyun Just Die Already, Epic Games’te indirimle birlikte 11,40 TL’ye düştü.

Heyecanla beklenen Helldivers 2 için gereken sistem özellikleri Sony tarafından açıklandı. Helldivers 2 için, cihazın sağlaması gereken özelliklere bakalım…

Bir sonraki Battlefield oyununda gerçekçi yapı yıkımlarına çok daha fazla odaklanılacak.

PlayStation abonelik servisi olan PS Plus Ekstra ve Premium kısımlarına eklenecek 2024 Ocak oyunları açıklandı. İşte kullanıcılara ücretsiz sunulacak oyunlar…

Steam de 1806 TL’den satılan dövüş oyunu Injustice 2 Legendary Edition, Microsoft Store da büyük indirimle birlikte 9,87 TL’ye düştü.

The Walking Dead evreni 2024 yılı ile birlikte genişleyecek. The Walking Dead The Ones Who Live ne zaman çıkacak sorusu yanıt buldu, ilk fragman da yayımlandı.

Steam, kapitalizm ve ekonomi festivaline özel puan dükkanında hareketli avatar, çerçeve ve çıkartma dağıtıyor.

Geçtiğimiz hafta Tez Elektronik olacağı iddia edilen PlayStation Türkiye Distribütörü Bilkom olarak resmileşti; işte detaylar…

Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunu Sail Forth 2.4 milyon indirmeye ulaştı.

Star Wars Jedi: Survivor 2024’ün ilk yamasını yayınladı. Electronic Arts tarafından yayınlanan oyunun 8. yaması pek çok yenilik içeriyor.

THE FINALS’ın Steam’deki anlık oyuncu sayısı geçen aya kıyasla yaklaşık yüzde 72 oranında düştü.

PlayStation 5 Slim’den sonra markanın yeni ürünü bir kontrolcü oldu. PlayStation 5 Dualsense V2 kontrolcü tam 12 saatlik pil ömrü ile geliyor.

Ubisoft’un aksiyon macera oyunu Immortals Fenyx Rising, Steam de yüzde 90 indirimle 4,79 dolar (145 TL)’ye düştü.

Ripple Effect tarafından geliştirilen sevilen oyun Battlefield serisinin yeni oyunu güçlü efektleri ile geliyor. Daha gerçekçi bir oyun için geri sayım başladı.

Discord, çalışanlarının yüzde 17’sine tekabül eden 170 kişiyi işten çıkardı.

En sevilen oyunlardan olan Diablo 4 ve Overwatch 2 GeForce Now’a geliyor. Nvidia ve Microsoft iş birliği ile yeni oyunlar GeForce Now’a eklenmeye devam ediyor.

Arıcılık simülasyon oyunu APICO, Amazon Prime abonelerine otuz gün boyunca ücretsiz dağıtılıyor.

Hayranlarına müjde, The Mandalorian’ın filmi geliyor. Peki The Mandalorian filmi ne zaman çıkacak, 2024 yılına yetişir mi?

Macera oyunu Detroit: Become Human, Steam’de bugün yüzde 60 indirimde.

Büyük ve fazla yer kaplayan oyuncu bilgisayarları devri arık sona eriyor. Az yer kaplayan mini oyuncu bilgisayarı Asus ROG NUC geliyor. İşte detaylar…

Kendine özgü öğelere sahip bulmaca oyunu Glass Masquerade 3: Honeylines Steam de 3 dolara düştü.

Sevilen oyun Smite’nin devam oyunu resmi olarak duyuruldu. Smite 2 geliyor, kapalı beta 2024 yılı ilk baharında!

Epic Games yılbaşı tatili indirimi 10 Ocak da sona erdi.

Ayaneo Next Lite taşınabilir oyun konsolu piyasaya güçlü giriyor. Marka, Steam Deck, Nintendo Switch gibi güçlü aktörlerle rekabete hazırlanıyor.

Twitch, çalışan sayısının yüzde 35’ine denk gelen yaklaşık 500 çalışanını işten çıkaracak.

Indiana Jones oyunu geliyor. İsveç merkezli oyun stüdyosu MachineGames tarafından geliştirilen ve Bethesda tarafından yayınlanacak olan Indiana Jones and The Great Circle oyunu haftaya duyurulacak.

Tek kişilik macera oyunu Firewatch, Steam de yüzde 90 indirimle 1,04 dolara düştü.

Cult of the Lamb “Sins of the Flesh” güncellemesi 16 Ocak 2024 Salı günü itibariyle gelecek. Stüdyonun vaatleri arasında etkileşime bağlı dikkat çekici güncellemeler mevcut.

Assassin’s Creed Valhalla Game Pass’e eklendi.

CES 2024’ün ilgi çekici teknolojik ürünlerinden biri de bas – konuş cihazı oldu. AI teknolojisi ile geliştirilen cep asistanı Rabbit R1 ön satışları tükendi.

Steam, 33.677.087 anlık aktif kullanıcıya ulaşarak kendi eş zamanlı kullanıcı rekorunu kırdı.

İlk sezonuyla hem oyun sektörüne hem de dizi sektörüne damga vuran oyundan uyarlama The Last of Us 2. sezonunda Abby karakterini Kaitlyn Dever oynayacak.

Tüm Portal 2 sahiplerinin ücretsiz olarak erişebildiği, 8 saatten uzun bir oyun süresi sunan hayran yapımı mod Portal: Revolution çıktı.

Dorohedoro yeni sezonu duyuruldu, Netflix onayı geldi! Dorohedoro 2. sezonu ne zaman, 2024’te mi, 2025’te mi?

Oyun Haberleri 15 Ocak 2024 içeriğimize ekran kartı gelişmesi ile son verelim… Nvidia, daha fazla performans ve üretken yapay zeka özelliklerine sahip yeni RTX 40 Super ekran kartlarını duyurdu.