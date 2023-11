Yeni çıkan oyunlardan indirimli oyun haberlerine, ücretsiz oyunlardan espor haberlerine, oyun geliştirme yarışmalarından game jamlere, oyun donanım haberlerinden oyun platformlarındaki gelişmelere ve animasyon çizgi dizi duyurularına kadar geniş yelpazede oyun ve eğlence sektöründeki haftalık gelişmeler oyun haberleri 13 Kasım 2023 içeriğimizde Cepkolik okurları için geliştirilmiştir.

Oyun Haberleri 13 Kasım 2023

Şimşek McQueen Rocket League’e kozmetik olarak 7 Kasım itibariyle geldi. Oyuncular bu gelişmeye çok sevindi.

The Game Awards 2023 adayları bugün (13 Kasım Pazartesi) açıklanacak.

Güney Kore’nin güçlü takımı T1, Worlds’teki Çin takımları hakimiyetine son verdi. LoL Worlds 2023 finali T1 ve Weibo Gaming arasında olacak.

Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu SAG-AFTRA, AMPTP ile geçici bir anlaşmaya vardıklarını ve oyuncu grevinin resmen sona erdiğini duyurdu.

Shrek 5 ne zaman çıkacak sorusu cevap buldu. Shrek serisinin gelecek yapımı olan Şrek 5 2025 yılında çıkabilir. Bilgi, NBC Universal’da çalışan bir stajyerden geldi.

SAG-AFTRA’da aktörlerin grevinin sona ermesinin ardından Spider-Man: Beyond The Spider-Verse filminin seslendirilmesine geri dönüleceği öğrenildi.

İzometrik gizli operasyon oyunu Shadow Tactics Steam’de 399 TL iken Epic Games’de 6 liraya düştü.

Assassin’s Creed Red oyunundaki iki karakterden biri Yasuke olacak ve tarihten uyarlanmış hikayesi işlenecek. Diğer karakter ise kadın shinobi Naoe Fujibayashi olacak.

Nintendo Switch 2 performansı nasıl olacak? 2024 yılında çıkması beklenen Nintendo Switch 2 performansı ve özellikleri netleşmeye başladı.

Sony, 13 Kasım tarihinden itibaren Twitter entegrasyonunu PlayStation 5 ve PlayStation 4’ten kaldıracak.

EA Sports WRC çıkış yaptı! EA Sports WRC’i PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında 850 TL’ye satın alabilirsiniz. Bunun yanı sıra oyun Steam ve Epic Games mağazalarında da satışa sunuldu.

Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Deluxe Edition paketi Steam’de 175 TL’ye düştü. İndirim 20 Kasım’da sona erecek.

Baldur’s Gate 3 Xbox için Aralık 2023’te geliyor. Larian Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan Baldur’s Gate 3 Xbox için yıl sonunda çıkacak.

CNN’in haberine göre NVIDIA ve AMD’nin CEO’larının akraba olduğu ortaya çıktı.

Hayranlarının beklemekten neredeyse ilk sezonunu unuttuğu Arcane 2. sezon, 2024 yılı Kasım ayında yayımlanacak.

Vitality, eski Fnatic oyuncusu mezii’yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Aurora, CS2 kadrosuna son olarak 1WIN takımında oynayan deko’yu transfer ettiğini duyurdu.

Survivors of the Dawn Steam’de erken erişime geldi. Bağımsız aksiyon RPG oyunu Survivors of the Dawn Steam’de 6 Kasım Pazartesi itibariyle erken erişime çıktı.

Amerika merkezli Evil Geniuses, Counter-Strike sahnesinden çekilmeye hazırlandığını duyurdu.

World of Warcraft Xbox konsollarına gelebilir. Oyun sektörü kamuoyuna düşen bir söylentiye göre Blizzard’ın efsane MMORPG oyunu World of Warcraft Xbox konsollarına gelebilir.

PARIVISION; Hobbit, Jerry ve sh1ro etrafında bir takım kurmayı planlıyor.

The Finals açık betası 7,5 milyon oyuncuya ulaştı. The Finals açık betası beklenenin üzerinde katılımla gerçekleştirildi. The Finals açık betası 7,5 milyon oyuncuya ulaştı.

G2 Esports, Falcons ile adı anılan NiKo’nun takımdan ayrılmayacağını duyurdu.

Inside Out 2 ilk fragmanı geldi, film ne zaman vizyona girecek sorusu da cevap buldu. Inside Out 2, 2024 ortasında çıkacak.

HLTV’nin sorularını yanıtlayan woxic; bir sonraki Türk genç yeteneğin jottAAA olabileceğini söyledi. Woxic’e göre jottAAA da Wicadia gibi olabilir.

Oyun odaklı canlı yayın platformu Noice, 21 milyon dolar yatırım aldı.

Popüler oyun Fortnite harita güncellemesi sonrası 45 milyon günlük oyuncuya ulaşarak kendi oyuncu rekorunu kırdı.

Krafton, 2023 yılı 3. çeyreğinde 347 milyon dolarlık hasılat yaptığını açıkladı.

Mafia serisinin 3 oyununun bulunduğu Mafia Trilogy Steam’de yüzde 67 indirime girdi; oyun paketi 374 TL yerine 123 TL’den satılıyor.

Tera Portföy ve Ludus Ventures oyun girişimlerine yönelik yeni bir yatırım fonu kurduklarını duyurdu.

Football Manager 2024 mobil sürümü çıktı! Football Manager 2024’e giriş yapabilmek için oyunu App Store ve Google Play’den oyunu indirebilirsiniz.

PlayStation 5 konsol satışlarının 47 milyon seviyesine yaklaştığı açıklandı; son rakam 46,6 milyon adet.

Taksi simülasyon oyunu Taxi Life A City Driving Simulator duyuruldu, oyun yakında oyun severlerle buluşacak.

Second Impact Games tarafından geliştirilen ritim tabanlı aksiyon oyunu Super Crazy Rhythm Castle için yayıncı Konami tarafından üç dakikalık bir fragman yayımlandı.

Rockstar Games GTA 6’yı duyurdu. Bloomberg’ten Jason Schreier’ın duyumu doğru çıktı. Rockstar Games GTA 6’yı duyurdu. GTA 6 trailerı Aralık ayı başında gelecek.

Pieces Interactive tarafından geliştirilen Alone in the Dark için 7 dakikalık oynanış videosu yayımlandı.

The Legend of Zelda filmi geliyor… Nintendo’nun sevilen oyun serisi The Legend of Zelda film olacak. Nintendo tarafından yapılan duyuruya göre The Legend of Zelda filmi Sony Pictures ile ortak yapılacak.

PC için 2024 yılında piyasaya sürülecek #DRIVE Rally tanıtım fragmanı yayımlandı. Oyun PC sonrasında konsollar için de gelecek.

Gelecek yıl yayımlanmaya başlayacak live action Avatar the Last Airbender dizisi ilk fragmanı geldi. Dizi 22 Şubat 2024’te Netflix’te!

Resident Evil 1 için Fan Yapımı Unreal Engine 5 oynanış videosu yayımlandı. 4 dakikalık video büyük ilgi çekti.

Insomniac Games bir sonraki Spider Man oyununun ana karakterini açıkladı! Buna göre devam oyununda Miles merkez konumda yer alacak, Peter ise en azından şimdilik arka planda kalacak.

Netflix aboneleri Football Manager 2024 Mobile ve Dead Cells Mobile’ı herhangi bir ek ücret ödemeden oynayabilecek.

Rahatlatıcı yaşam simülasyon oyunu Our Life on Water duyuruldu. Oyun 2024 yılında Steam üzerinden PC için gelecek.

Amerikan bilgisayar firması Alienware dünyanın en büyük mouse ve klavyesini üretti, espor takımı Team Liquid, Dota 2’de denedi.

Aksiyon rol yapma oyunu Robots at Midnight duyuruldu. Oyun, Xbox Series ile Steam ve Microsoft Store üzerinden PC için piyasaya sürülecek.

Oyun platformları arasında önemli bir yere sahip olan Epic Games Store 5 yıldır kâr elde edemedi. Epic Games Store zam yapacak mı?

SAG-AFTRA grevinin sona ermesiyle birlikte Deadpool 3’ün çekimlerine Şükran Günü’nden önce tekrar başlanacağı öğrenildi.

CoD MW3 oyun sektöründen ağır eleştiri almaya devam ediyor. Call of Duty Modern Warfare 3 PS5 MetaCritic puanı 53’de kaldı.

ESIC, ESL Türkiye Şampiyonası Season 12 play-off aşamasında NOCHANCE formasıyla oynayan Monkeylay’in bahis olaylarına karışması yüzünden turnuvalardan 2 yıl men edildiğini açıkladı.

Netflix, anime filmlerde hız kesmiyor. Şimdi de The Witcher anime filmi Sirens of the Deep duyuruldu. Sirens of the Deep ne zaman çıkacak?

G2, jks’yi benche çekerek nexa’yı kadroya dahil etmek istiyor.

Taxi Life A City Driving Simülatör oynanış videosu yayınlandı! Taxi Life A City Driving Simulator 2024’ün Şubat ayında çıkış yaparak piyasaya sürülecek. Bunun yanında oyun PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC platformlarında çıkış yapacak.

Son olarak FUT Female forması giyen Smurfette ve ness, takım tekliflerini değerlendireceklerini duyurdu. Başarılı ikili, birbirleriyle oynamayı tercih ettiklerini belirtti.

Steam Deck OLED geldi, Steam Deck 2 çıkışı ertelendi. Steam Deck 2 ne zaman çıkacak, 2025’e mi kaldı?

TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir: “Esporda dünyanın en iyi ülkesi olacağız” dedi.

Netflix, animeler ve çizgi diziler alanında Geeeked Week 2023 etkinliğinde pek çok duyuru yaptı. Son duyuru Netflix Terminatör anime dizisi oldu.

Perfect World, 2024 yılının ikinci Major CS2 turnuvasının Çin’in Şanghay kentinde gerçekleşeceğini açıkladı. Bu turnuva ile birlikte Çin’de ilk kez bir Major düzenlenecek.

Eternal Fire, BetBoom Dacha Closed Qualifier’ın ilk maçında Aurora karşısında 2-0 mağlup olarak grupta ilk mağlubiyetini aldı.

Rockstar Games’in dünyaca ünlü serisi GTA’nın yeni oyunu resmi olarak dün duyuruldu. Peki GTA 6 fiyatı ne kadar olacak?

CAC finalinde MOUZ karşısında kazanan Faze Clan, CS ASIA CHAMPIONSHIP 2023’ÜN Şampiyonu oldu.

Alone In The Dark Remake oynanış videosu yayınlandı! Alone In The Dark Remake için çıkış tarihi 16 Ocak 2024 olarak belirlenmiş durumda, bununda yanında fiyatı ve sistem gereksinimleri henüz tam bir netlik kazanmış değil.

The Bear’ın 3. Sezonu onaylandı.

Warner Bros Games live service oyunlara (canlı hizmet) daha fazla odaklanacağını duyurdu. Oyuncular ise bu durumdan hoşnutsuz.

PS5 Slim için yeni bir tanıtım yayımlandı. Paylaşım, kısa sürede 1 milyondan fazla görüntülenme aldı.

Sniper Elite 4 Steam’de yüzde 90 indirim ile 89 TL’den 8,90 TL’ye düştü.

Bioware, yeni Mass Effect oyunundan bir teaser paylaştı. Paylaşım, kısa sürede 3 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı.

The Marvels filminden son fragman yayımlandı. Yeni Amerikan süper kahraman filmi The Marvels fragman sonrasında 10 Kasım itibariyle vizyona girdi.

The Boys’un 4. sezonundan posterler yayımlandı.

10 Kasım 2023 resmi olarak çıkış yapan CoD Modern Warfare 3 tartışmaların odağında; oyun neden beklenen seviyede olmadı?

The Marvels’ın Rotten Tomatoes’taki eleştirmenlerden aldığı puan %52 oldu.

Ünlü oyun şirketi Valve, OLED ekranlı Steam Deck OLED’i duyurdu. Cihaz, uzun pil ömrü ve ekran kalitesi ile dikkat çekiyor. İşte Steam Deck OLED özellikleri ve fiyatı…

Rockstar Games’in yeni GTA’nın fragmanını duyurduğu tweet 100 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı.

The Day Before sistem gereksinimleri belli oldu! The Day Before 7 Aralık 2023 tarihinde çıkış yaparak 39.99 Dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak ve çıkacağı platformlar şu şekilde; PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi ve PC platformlarında yer alacak.

Mortal Kombat 1 oyunu yaklaşık 3 milyon adet sattı.

The Golden Joystick Awards 2023 gerçekleştirildi, Baldur’s Gate 3 yılın en iyi oyunu seçildi. Aynı zamanda oyun pek çok dalda da ödül aldı.

Oyun haberleri 13 Kasım 2023 içeriğimizin sonuna gelirken Örümcek Adam’ın satış rakamına da değinelim. Marvel’s Spider-man 2 oyunu ilk 10 günde 5 milyondan fazla sattı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen, toplam 52.500 TL ödüllü oyun geliştirme yarışması İnovaTİM GameJam başvuruları başladı.

Tomb Raider hayranları Steam dolara geçmeden önce Tomb Raider I-III Remastered’ı 252 TL’den ön sipariş geçebiliyor.

Milyonlarca tutkunu olan sevilen oyun Hades Netflix’e mobil kullanıcılar için geliyor. Ancak Android kullanıcıları biraz daha bekleyebilir.

Netflix’in 3 Cisim Problemi uyarlamasından yeni fragman geldi. Dizi, 21 Mart 2024’te Netflix’te yayımlanacak.

Hideo Kojima bu hafta vizyona giren The Marvels ve The Killer’ı değerlendirdiği uzun bir paylaşımda bulundu. Ünlü isim, yapıma geçer not verdi.

10 yılı geride bırakan Attack on Titan animesi bitti. 2013 yılında başlayan beğenilen yapım, 2023 yılında sona erdi.

The Witcher: Sirens of the Deep animesinde Yennefer ortaya çıktı. Karakteri, diziden de tanıdığımız Anya Chalotra seslendirecek.

TESFED, 1 milyon TL ödül havuzuna sahip TESFED Türkiye Kupası’nı duyurdu. Oyun haberleri 13 Kasım 2023 içeriğimizin sonunda, turnuvada yer alacak oyunlara da göz atalım: