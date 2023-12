Kasım ayının son günlerinde ve Aralık ayının ilk günlerinde oyun sektöründe yaşanan gelişmeleri Cepkolik okurları için özetlediğimiz haber ile karşınızdayız. Oyun etkinlik haberlerinden, bedava oyun haberlerine, ücretsiz oyun haberlerinden espor haberlerine ve oyun donanım haberlerine kadar geride bıraktığımız haftadaki bütün gelişmeler içeriğimizde kısa kısa yer almaktadır. İşte oyun haberleri 4 Aralık 2023 derlemesi…

Oyun Haberleri 4 Aralık 2023

Yeni çıkan oyunlar arasında en çok satanlar hangileri? Diablo 4’ten Lords of the Fallen’a kadar son dönemde çıkan ve en fazla satış rakamına ulaşan oyunlar için buraya göz atabilirsiniz.

Aksiyon rol yapma oyunu Flintlock The Siege of Dawn’ın 2024 yazında çıkış yapacağı duyuruldu.

Aralık 2023 yeni HLTV sıralaması açıklandı, 11. sıraya yükselen Eternal Fire, bir Türk takımının ulaştığı en yüksek seviye rekorunu kırdı.

Eternal Fire CEO’su Furkan Güven: “10 gün içerisinde şirketi Avrupa’ya taşıyoruz” dedi.

Türk oyun şirketi Stratera Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Cardboard Town önemli bir başarıya daha imza attı. Dora Özsoy oyunu Cardboard Town Steam’de 1000 incelemeyi aştı.

Misa Esports, LoL Şampiyonluk Ligi’nin yeni takımı olarak yer alacak.

GTA 6’nın ayak sesleri gittikçe daha çok duyuluyor. GTA 6 ilk fragmanı 5 Aralık Salı günü (yarın) saat 17 de yayımlanacak.

Fnatic yeni CS2 kadrosunu duyurdu.

Epic Games’in efsane oyunu Fortnite için bir dizi yeni gelişme yaşandı. 3 yeni Fortnite oyunu, battle royale tutkunları için geliyor.

Wicadia üst üste 2. kez FPL Avrupa Şampiyonu oldu.

Dungeon Crawl Classics (DCC) RPG Oyun Sistemi’nin hızlı başlangıç kuralları Türkçe ve ücretsiz şekilde yayımlandı.

Grinding Gear Games tarafından geliştirilen Path of Exile 2 için 12 dakikalık oynanış videosu yayımlandı.

Ubisoft Connect (Ubisoft Store) platformunda PC oyuncuları için Assassin’s Creed Syndicate ücretsiz oldu. Bu fırsat 6 Aralık’a kadar devam edecek.

Sangal, eski oyuncusu xfl0ud ve AWP oyuncusu Ganginho’yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Red Storm ile Ubisoft tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanacak olan Tom Clancy’s The Division Heartland 2024 başında çıkacak.

VALORANT da Apeks, soulcas, AvovA ve MOLSI ile sözlü olarak anlaşmaya vardı.

AMD oyun sektöründe kartları yeniden dağıtacak. Yeni çıkacak AMD Ryzen 8000G APU oyun performansı nasıl?

Furiosa filminden ilk görsel geldi. Mad Max: Fury Road’un öncesini anlatacak.

Nisan 2024 itibariyle çıkış yapacağı açıklanan Fallout dizisinden ilk fragman geldi. Dizi için yayımlanan poster de beğeni kazandı.

Marvel’s Spider-man 2’nin konsept görselleri yayımlandı.

Grand Theft Auto 6 tüm gelişmeleri ile oyun sektörünü sallamaya devam ediyor. Son söylentilere göre GTA 6 fiyatı 110 dolar olacak!

Monsters Reloaded 2023 Türkiye Elemelerinde Eternal Fire Akademi rakibi DEMONS’ı 2-0 mağlup ederek Türkiye bölgesi şampiyonu oldu.

Sevilen oyun The Last of Us’ın dizi uyarlamasının yeni sezonu gecikecek. The Last of Us 2. Sezonu Pedro Pascal’ın yoğunluğundan ertelendi.

MOUZ’un Slovak yıldızı Frozen, FaZe’e transfer olmaya çok yakın! Oyuncunun G2 ve Falcons gibi takımlardan da teklif aldığı söyleniyor.

11 bit studios tarafından geliştirilen ve yayınlanacak olan Frostpunk serisinin devam oyunu yaklaşıyor. Frostpunk 2 oyun içi videosu geldi.

Oyun haberleri 4 Aralık derlemesinde espordan bir haber daha verelim. FaZe Clan, Twistzz ile yollarını ayırdığını açıkladı.

ABD yapımı süper kahraman temalı dizi The Boys 4. sezonu ilk fragmanı ile tutkunlarına yeniden “merhaba” dedi. Peki The Boys 4. sezon ne zaman?

Bleed Esports, daha önce birçok Kuzey Amerika takımına koçluk yapmış kassad’ı kadrosuna katarak Counter-Strike 2 sahnesine giriş yaptı.

Piyasaya sürülmesine günler kala medyaya düşen oynanış görüntülerinin kalitesizliğiyle eleştirilen The Walking Dead Destinies çıktı, oyunun fiyatı 40 dolar.

Uzun süredir Counter-Strike sahnesinden uzak olan Kuzey Amerika organizasyonu NRG, yeni CS2 kadrosunu duyurdu.

Amazon Prime Video Fallout dizisinden ilk resmi görselleri kamuoyu ile paylaştı. Merakla beklenen dizinin ilk görselleri büyük ilgi uyandırdı.

Esports Integrity Commission (ESIC); SENSEi, THRONE, DarkS1DE ve nat1ve’yi iki yıl boyunca turnuvalardan ve etkinliklerden men ettiğini duyurdu.

Önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek olan The Day Before yeni ekran görüntüleri ile dikkat çekti, oyuncular sabırsız.

Todd Howard, Fallout dizisi için ilk olarak Jonathan Nolan ile görüşüp anlaşmış. Çünkü Interstellar’ı çok seviyormuş.

Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi 8 Aralık 2023 tarihi ile vizyonda yerini alacak. Sanatçının hayranları ve sinemaseverler salonları dolduracağa benziyor.

Paul Atreides ve Feyd-Rautha Harkonnen, Call of Duty’e eklendi.

Google 2023’ün en iyi oyunlarını ve uygulamalarını seçti. Google 2023 en iyi Android oyunları ve uygulamaları hangileri Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

Furiosa: A Mad Max Saga filminden ilk fragman geldi. 24 Mayıs’ta sinemalarda.

Game Pass’e bu ay eklenecek oyunlar açıklandı. Aralık 2023’ün ilk yarısı itibariyle Game Pass’e gelecek 12 yeni oyun bulunuyor.

Oyun dünyasının en büyük markalarından biri olan Grand Theft Auto’nun ilk oyunu bundan 26 yıl önce çıktı.

Rocksteady Studios ile Rocksteady tarafından geliştirilen Batman Arkham üçlemesi Nintendo Switch’e geldi, “oyun akmıyor” serzenişleri yükseldi.

Normal değeri 40$ olan ve %91 çok olumlu oya sahip dövüş oyunu Killer Instinct, Steam’de ücretsiz oldu.

Nekki tarafından geliştirilmekte olan ve 2024 yılında piyasaya sürülmesi beklenen aksiyon oyunu Spine oynanış fragmanı yayımlandı.

Electronic Arts, oyundaki karakterlerimizi kendi sesimizle konuşturmamızı sağlayan yeni bir patent üzerinde çalışıyor.

Türk Oyun Şirketi Tiamo Games geliştirdiği TC Simülasyonu ile dikkatleri üzerine çekmişti. Şirket 22,5 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı.

Cyberpunk 2077’nin Phantom Liberty DLC’si ilk 2 ayında toplam 4.3 milyon adet sattı.

Aralık ayı itibariyle Prime Gaming abonelerine ücretsiz sunulacak oyunlar belli oldu. Amazon Prime Gaming Aralık 2023’te platforma 7 oyun ekleyecek.

Cult of the Lamb yapımcıları, Twitter hesaplarının 300 bin takipçiyi geçmesi durumunda oyuna seks ekleyeceklerini duyuran bir tweet attı.

App Store 2023 ödülleri açıklandı. Teknoloji devi Apple 2023’ün en iyi oyunlarını ve uygulamalarını kendi platformu için tespit ederek duyurdu.

Batman Arkham Knight için The Batman kostümü güncellemesi resmi olarak geldi. İlk olarak Nintendo Switch için gelen kostüm güncellemesi yakında diğer platformlara da gelecek.

Game Pass kullanıcılarına müjde; macera, aksiyon, rol yapma oyun serisi Remnant ve Remnant 2 Game Pass’e eklendi!

Ünlü oyun geliştirici Hideo Kojima, yönetmen Fatih Akın ile görüştü.

PlayStation Plus üyelerine Aralık ayında ücretsiz verilecek oyunlar belli oldu. Yılın son ayında PS Plus aboneleri; Lego 2K Drive, Powerwash Simulator ve Sable’ye bedava erişebilecek.

EA, It Takes Two’yu Steam’den alıp oynayan bazı kullanıcıların hesabını banladı! Kullanıcılardan biri, oyunu bitirdikten 1 hafta sonra gelen maille hesabının banlandığını öğrendi.

Oyuncu kulaklığı HyperX Cloud 2 Wireless Amazon’da yaklaşık yüzde 40 indirime girerek 2 bin 600 TL’ye düştü.

Sonic the Hedgehog 3’te Shadow’a ilk bakış geldi. Film, 20 Aralık 2024’te sinemalarda olacak.

El konsolları konusunda önde gelen Anbernic yeni el oyun konsolu çıkarıyor. 5000 Oyunlu Anbernic RG35XX Plus Retro el konsolu geliyor.

Avustralya Derecelendirme Kurulu, Senua’s Saga: Hellblade II’yi R 18+ olarak derecelendirdi.

Rockstar Games GTA serisinin mobil versiyonlarına, Netflix de oyun sektörüne yatırım yapmaya devam ediyor. GTA Trilogy Definitive Edition mobile Netflix için ücretsiz şekilde geliyor.

Peter Griffin ve Solid Snake, Fortnite’ın 5. bölüm 1. sezon savaş biletinde yer alacak.

Uzun zamandır beklenen uzay temalı strateji bilim kurgu oyunu Homeworld 3 sistem gereksinimleri belli oldu.

Capcom, Japonya’da yapılan PlayStation Partners etkinliğinde daha fazla Resident Evil yeniden yapımının (Remake) geleceğini doğruladı.

Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanacak olan Dragon’s Dogma 2 yeni fragmanı geldi, oyun ön siparişe açıldı.

House of the Dragon sezon 2’den ilk posterler yayımlandı! Akabinde ilk bakış videosu geldi.

Yeni The Witcher oyunu geliştiriliyor. CD Projekt RED çalışanlarının yaklaşık yarısının bu oyun üzerinde çalıştığı kaydedildi.

House of the Dragon’un 2. Sezonu için ilk fragman yayınlandı.

The Walking Dead Destinies inceleme puanları ve yorumları gelmeye başladı, oyunun puan ortalamaları vasatın da altında.

Fortnite’ın 2 Aralık Cumartesi günü yapılan Büyük Patlama etkinliğini anlık olarak 11.6 milyon oyuncu deneyimledi. Geçtiğimiz ay 6.2 milyon oyuncu ile kırılan tüm zamanların en yüksek oyuncu sayısı rekorunu tekrardan tazeledi.

Oyun geliştiricisi Cloud Imperium Games, geliştirmekte olduğu uzay temalı oyunları Star Citizen ve Squadron 42 ile ilgili bir fragman yayımladı, oyuncular hayran kaldı.

Halo dizisinin 2. sezonundan ilk fragman yayımlandı. Dizi, 8 Şubat tarihinde Paramount+’da yayımlanacak.

Mobil, PC, konsol, VR ve AR ile Web3 oyun endüstrilerinin geliştirilmesine ve pazarlanmasına odaklanan HIT Games Konferansı Aralık ayında online düzenlenecek.

Multiplayer taktiksel FPS oyunu Gray Zone Warfare’in oynanış fragmanı yayımlandı, görüntüler oyuncuların ilgisini çekti.

Fortnite merkezli olarak süren Epic Games ile Google arasındaki çekişmede detaylar ortaya çıktı.

Yeni Metro oyunu şu anda oynanabilir durumda. Tom Henderson’un haberine göre muhtemelen The Game Awards’ta yeni Metro oyununun fragmanı gösterilecek.

Önümüzdeki hafta sonu Bursa’da oyun geliştirme etkinliği düzenlenecek ve “Game Artist nedir, ne yapar?” sorularına cevap verilecek.

Bir Rockstar Games çalışanının oğlu TikTok’tan, Vice City şehir manzarasını ve gökdelenleri gösteren yeni GTA 6 görüntülerini sızdırdı.

Silent Hill 2 Remake geliştirme süreci hakkında oyun stüdyosu Bloober Team’dean açıklama geldi. Peki Silent Hill 2 Remake ne zaman çıkacak?

Oyun haberleri 4 Aralık 2023 içeriğimizi bir nostalji ile tamamlayalım… Birbirinden efsane oyunlar barındıran PlayStation 1, bundan 29 yıl önce hayatımıza girdi.