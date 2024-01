Ana Sayfa » Oyun Oyun Haberleri 29 Ocak 2024 Oyun Oyun Haberleri 29 Ocak 2024 Emine Emre 16 Görüntüleme

Oyun sektörü hem küresel bazda hem de ülkemiz özelinde hareketli günlerden geçmeye devam ediyor. Oyun donanım haberlerinden oyun etkinliklerine, yeni çıkan oyunlardan oyun incelemelerine, espor haberlerinden animasyon ve oyundan uyarlama dizilere kadar; son 1 haftada video oyun pazarındaki gelişmeler, oyun haberleri 29 Ocak 2024 içeriğimizde Cepkolik okurları için özetlenmiştir.

Oyun Haberleri 29 Ocak 2024

Horizon Forbidden West Complete Edition PC için ön siparişe açıldı, oyunun çıkış tarihi de netleşti.

BLAST Premier: Spring Groups 2024 sona erdi! Astralis ve G2, Spring Final’a yükselirken BIG ve Liquid; son şans için Spring Showdown’da mücadele edecek.

Infinifactory 25 Ocak itibariyle Epic Games de ücretsiz oldu.

Galakticos oyuncuları Fire Flux Esports galibiyeti sonrasında X hesapları üzerinden eğlenceli paylaşımlar yaptılar.

Son 1 yılda Valve, Counter Strike kasalarından 1 milyar dolar gelir elde etti;

FUT Esports, Logitech ile olan sponsorluk anlaşmasını bir yıl daha uzattığını duyurdu!

En beğenilen oyun serilerinden biri olan Elder Scrolls’ün online versiyonuna yeni bir genişleme geliyor. Elder Scrolls Online: Gold Road adı ile Zenimax tarafından duyurulan genişleme yakında gelecek.

Karmine Corp, Game Changers için mücadele edecek kadrosunu duyurdu!

Piranha Bytes oyun stüdyosu kapanıyor mu, sorusu sektörde yankılanırken şirket, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile söylentilere son noktayı koydu.

Kuruluşundan bu yana BBL Queens kadrosunda bulunan Eva, Falcons VEGA ile anlaşarak takımdan ayrıldı!

2K Games’in efsane projesi Amerikan güreşi oyunu WWE 2K24 2024 Mart ayında çıkıyor. Serinin yeni bölümü hem WWE 2K22 hem de WWE 2K23 oyun sistemini barındırıyor.

Momodora: Moonlit Farewell, sekiz yılın ardından çıktı ve seri 14. yaşına yeni oyun ile giriyor.

Bethesda Softworks tarafından geliştirilen Starfield, geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya sürülmüştü. Starfield oyunu henüz resmi bir modlama desteğine sahip değil ancak Nexusmods’da en çok modlanan oyunlar arasına katıldı.

The Witcher 3’ün devamını anlatacak çizgi roman duyuruldu. The Witcher: Corvo Bianco, bu yıl geliyor.

CD Projekt yeni bir haberle tüm Witcher sevenleri heyecanlandırdı. The Witcher’ın yeni versiyonu Polaris geliyor! Witcher serisinin yeni oyunu 2024 yılında üretim aşamasına geçiyor.

omb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft Türkçe altyazı desteği ile gelecek.

Bilkom Distribütörlüğündeki PlayStation oyunlarına 2024 itibariyle zam geldi.

Hogwarts Legacy’nin PlayStation’a özel görevi, bu yazın ilerleyen dönemlerinde yeni güncellemeler ile birlikte herkese sunulacak.

Nvidia RTX Remix ile eski oyunlar yenilenerek daha kaliteli bir oyun deneyimi elde edilebiliyor.

Önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek olan Suicide Squad: Kill the Justice League’e Denuvo eklendi.

Palworld satış rekorları ve anlık oyuncu sayısı rekorları kırmaya devam ederken, modlamalar da başladı. Oyunun piyasaya çıkışının üzerinden henüz 4 gün çıkmışken Palworld Pokemon modu geldi.

Metro serisinin sonraki üyesinin tek kişilik bir VR oyunu olacağı iddia edildi.

Riot Games 500’ü aşkın kişinin işine son verecek. Bu rakam ise küresel çapta şirketin iş gücünün yaklaşık yüzde 11’ini oluşturuyor.

RMR EUROPE grupları duyuruldu! Temsilcimiz Eternal Fire, RMR EU 1 grubunda yer alıyor.

Death Stranding Director’s Cut iOS, Mac ve iPad’e kısa bir süre içerisinde gelecek.

Arsenal’in yıldız forveti Gabriel Jesus, Counter Strike 2’den ban yediğini açıkladı!

Tekken’in yeni yapımı “mükemmele yakın”. Tekken 8 inceleme puanları ve yorumları detayları…

Valorant Gece Pazarı, 1 Şubat’ta aktifleşecek.

2024 yılı ücretsiz PC oyunları indirilebilen siteler listesi için buraya göz atabilirsiniz.

HLTV sıralaması güncellendi! Temsilcimiz Eternal Fire, 14. sırada yerini korudu.

Steam Türkiye’de haftanın en çok satan oyunlarını açıkladı. Palworld en çok satanlar listesinin zirvesine yerleşti.

ESL Dünya Sıralaması’nda puanlama sistemi değişecek. Değişiklikler 6 Mart’tan itibaren uygulamaya girecek.

CD Project RED, CyberPunk 2077 Phantom Liberty ile aradığı ilgiyi buldu. Şimdi ise CyberPunk 2077 devam oyunu geliştirme aşamasında ve bu oyun çok oyunculu moda sahip olabilir.

Fabre, woxic’in performansı hakkında “beğendiğini” belirten açıklamalarda bulundu.

Skilled Hub ile Co – Founder Academy yeni bir iş birliği gerçekleştirdi ve oyun geliştirme alanında kendini yetiştirmek isteyenler için bir program başlattı; Unity Oyun Geliştirme Programı.

Digital Athletics, Mert, Hueth ve Mitraleius ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Amerika ve Avrupa, PlayStation 4 ve 5 platformlarında en çok hangi oyunları indirdi, hangi oyunları oynadı?

FUT Esports, Adidas ile sponsorluk anlaşması yaptığını duyurdu!

DX11 ve DX12 API kullanan oyunlarda büyük bir başarı yakalayan AMD Fluid Motion Frames yüzde 97’ye varan FPS artışı sağladı.

GAMEON eTürkiye Kupası’nda şampiyon Galatasaray Espor oldu.

Ütopik vaatlerle, yayınladığı üstün kalite fragmanlarla çıkmadan önce büyük bir popülarite yakalayan The Day Before oyunu için Crimson adında bir bağımsız geliştirici parodi fragman hazırladı.

NRG Esports, eski Fire Flux Esports analisti vladk0r’u ve yeboislays’ı koç ekibine dahil ettiğini duyurdu.

2024 yılı ile birlikte nihayet Anomaly Agent çıktı. 24 Ocak Çarşamba günü piyasaya sürülen oyuna dair detaylar…

RMR Avrupa kapalı elemesinde hiçbir galibiyet alamayan Aurora, SELLTER’i yedeğe çektiğini duyurdu.

Supermassive Games’in geliştirdiği sevilen PS4 oyunu Until Dawn PS5 ve PC için hazırlanıyor.

Resident Evil Village, Steam de 30 Ocak’a kadar yüzde 60 indirimle satılıyor.

Ryu Ga Gotoku Studio tarafından geliştirilen ve Sega tarafından yayınlanacak olan aksiyon, macera ve rol yapma türlerindeki oyun Like a Dragon: Infinite Wealth inceleme puanları ve yorumları belli oldu.

FUT Esports, Vodafone FreeZone ile olan sponsorluk anlaşmasını bir yıl daha uzattığını duyurdu!

Pokemon benzeri oyun Palworld, Xbox Store da uygun bir fiyatla oyunculara sunularak piyasaya çıkmıştı. Steam de 13,5 dolardan satılan oyun, Xbox Store da ise yalnızca 85 TL’den satılmaktaydı, oyuna büyük zam geldi.

VALORANT Challengers Türkiye: Birlik Ligi 2nci hafta maçları tamamlandı.

Yapılan duyuruya göre Microsoft, Xbox ve Activision Blizzard çalışanlarından 1900 kişinin işine son veriyor.

Hile skandalı ile ismi anılan Pera Esports, ESL Pro League Season 19’da mücadele edecek.

The Pokémon Company Palworld geliştiricisi Pocket Pair’e dava açabileceğini duyurdu.

IKLA, hile skandalları sebebiyle CS2 faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Her yıl düzenlenen ve oyun severlerin heyecanla beklediği Oyun Geliştiricileri Konferansı’nın 38.’si Mart ayında gerçekleştirilecek.

MAJ3R son günlerdeki hile olaylarına tepki koyan bir paylaşım yaptı.

GeForce Now’a yeni eklenecek ve çıkarılacak oyunlar belli oldu.

LoL Kış Mevsimi 2024 başladı.

Fortnite için yeni bir gelişme yaşandı ve Fortnite Epic Games aracılığıyla yeniden iOS ve Android’e geliyor.

71 yaşındaki eski asker Battlefield oynamasıyla sosyal medyada gündem oldu.

The Finals, oyuncu sadakatini sağlamayı başaramadı. 2024 yılının ilk ayı geride kalmadan THE FINALS oyuncularının yüzde 80’ini kaybetti.

Hextech Mayhem, Ruined King ve The Mageseeker gibi oyunları geliştiren Riot Forge kapandı.

Apollo Justice Ace Attorney Trilogy inceleme puanları ve yorumları belli oldu.

Devil May Cry 2 çıkalı 21 yıl oldu.

Windows işletim sistemi ile gelecek olan Asus ROG Ally 2 çıkış tarihi ne zaman?

Blizzard’ın hayatta kalma oyunu iptal edildi.

Outcast A New Beginning sistem gereksinimleri belli oldu!

Hogwarts Legacy, 24 milyon adet satışa ulaştı.

Epic Games yeni ücretsiz oyunu Doors Paradox olacak.

Dealabs’a göre Death Stranding 2’nin tam adı “Death Stranding 2 – On The Beach” olacağı öğrenildi.

Tüm zamanların en fazla izlenen oyun tanıtım videoları listesi burada…

Global Game Jam 2024’ün İstanbul merkezlerinden biri, ÜNOG Oyun Geliştirici Topluluğu önderliğinde, YTÜ GamesUp ana partnerliğiyle gerçekleşecek.

“i_olga” nickli 75 yaşındaki Rus yayıncının CS2 oynarken oyundan atılması üzerine sitem etmesi sosyal mecralarda bir hayli dikkat çekti.

İlk Postal oyununun Remake versiyonu olan POSTAL Redux, Steam’de yüzde 88 indirimle 0,59 dolara düştü.

Twitch’in yeni aldığı kararla Amazon prime abonelerinin her ay bir kanala ücretsiz abone olma fırsatı iptal edilecek. Ayıca Twitch, Türkiye’deki Prime abone gelirini 0.09 dolara sabitleyecek.

Palworld’ün Steam’deki anlık oyuncu sayısı 2 milyonu aştı ve oyun bu alanda 2nci sıraya oturdu.

Nintendo Switch 2 2024’te piyasaya çıkacak, peki özellikleri ve fiyatı hakkında neler biliniyor?

Steam, özel puan dükkanında çıkartma ve hareketli iki avatarı ücretsiz dağıtıyor.

Oyun haberleri 29 Ocak 2024 içeriğimizde temsilcimiz Eternal Fire’dan da önemli bir gelişmeye yer verelim. ESL Dünya Sıralaması 2024 listesi açıklandı, Eternal Fire kaçıncı?

Forza Horizon 4, Steam’de 3 Şubat’a kadar yüzde 67 indirime girdi.

Gündeme son düşen bilgilere göre, Sonic 3’te Shadow’u Hayden Christensen seslendirecek.

Mordheim: City of the Damned Steam de 13 dolara satılıyor GOG da ücretsiz.

Kutup Ekspresi 2 için çalışmalar başladı, peki film 2024 yılına yetişecek mi?

Project 007 hem birinci şahıs hem de üçüncü şahıs oynanışa sahip olabilir.

Oyun haberleri 29 Ocak 2024 içeriğimize önemli bir dizi müjdesi ile devam edelim… Harry Potter Dizisi için çalışmalar başladı!

This War of Mine, Steam de yüzde 85 indirime girdi.

Koronavirüs pandemisinin hüküm sürdüğü zaman diliminde yayımlanmaya başlayan ve geniş de bir hayran kitlesi edinen Invincible 2024 Mart’ının 14’ünde yeniden hayranlarının karşısına çıkacak.

Behind the Frame: The Finest Scenery VR ve Yars: Recharged, Amazon Prime abonelerine ücretsiz oldu.

Hayranlarının uzunca süredir bekledikleri Avatar the Last Airbender (Avatar: Son Havabükücü) dizisi için yeni bir fragman geldi. 2 dakika 17 saniyelik fragman, Netflix’in bütün sosyal medya hesapları tarafından yayımlandı.