Aralık ayının ilk yarısında oyun sektörü hem ülkemizde hem de dünyada son derece hareketli geçti. 11 Aralık Pazartesi günü ile 18 Aralık Pazartesi günü arasında oyun sektöründe yaşanan gelişmeler; indirime giren oyunlardan espor haberlerine, ücretsiz verilen oyunlardan oyun etkinlik haberlerine, oyun donanım haberlerinden dizi film ve animasyon haberlerine kadar bütün gelişmeler oyun haberleri 18 Aralık 2023 Pazartesi derlememizde Cepkolik okurlarına sunulmaktadır.

Oyun Haberleri 18 Aralık 2023

Valve’in sahibi olduğu ünlü oyun platformu Steam Kış İndirimleri 2024 bu hafta başlıyor. 21 Aralık itibariyle başlayacak indirim kampanyası 4 Ocak itibariyle son bulacak.

CS2 de güvenlik açığı tespit edildi. Buna göre; CS2 oynadığınız zaman oyununuzdaki kişiler basit bir işlemle birlikte sizin IP’nize ve Steam hesabınıza erişebilir, sizin yerinize bilgisayarınızda komutlar çalıştırabilir! Siber güvenlik uzmanı PirateSoftware, bu durumdan yayınında bahsederek bu açık düzeltilene kadar oyuna girilmemesini önerdi.

Ünlü oyun geliştirici ve Youtuber Dora Özsoy oyunu Cardboard Town 2023’ün sistem gerektirmeyen en iyi 10 oyunu arasında gösterildi.

ESL Dünya Sıralaması güncellendi! Temsilcimiz Eternal Fire, 15. sırada yerini korudu.

Uzun zamandır 2028 yılı olarak ön görülen XBOX yeni konsolu ne zaman çıkacak? Yeni Xbox konsoluna erken kavuşmamız söz konusu olabilir.

Yılın oyununu takdim eden Holywood yıldızı Timothée Chalamet, kendine göre yılın oyununun Marvel’s Spider-Man 2 olduğunu açıkladı.

Marvel’s Spider Man 2 için 2024 yılında gelecek güncellemenin detayları belli oldu. Insomniac Games, Marvel’s Spider-man 2’nin yeni güncellemesini duyurdu.

Baldur’s Gate 3, Game Pass’e eklenmeyecek. Larian CEO’su Vincke; büyük bir oyun yaptıklarını ve bunun için ödenmesi gereken adil bir bedel olduğunu düşündüğünü söyledi. Oyunculardan herhangi bir mikro ödeme istemediklerini söyleyen başarılı CEO, oyuncuların ödediği fiyatın karşılığını aldığını vurguladı.

Epic Games Store Yılbaşı İndirimleri 2024 kapsamında indirime giren oyunlar ve Steam ile karşılaştırmalı fiyatları içeriğimizde Cepkolik okurları için derlenmiştir.

Taktiksel ve gerçekçi stratejik FPS oyunu Squad’a, Türk Kara Kuvvetleri eklendi.

2024 yılı Şubat ayında çıkması beklenen Elden Ring Shadow of the Erdtree DLC kontrolcüsü sızdırıldı. Detaylar ve görseller içeriğimizde…

Ücretsiz God of War Valhalla DLC’si oyuncular tarafından beğenildi.

Gigabyte oyun dizüstü bilgisayarı Core Ultra 7 işlemcisi ve yapay zeka teknolojisiyle geliyor. AI destekli Gigabyte oyun laptopu 2024’te çıkıyor!

PlayStation 5 için çıkacak olan Rise of the Ronin de Türkçe altyazı desteği olacak.

Kojima oyunu Death Stranding 16 milyon oyuncuya ulaştı ve bir teşekkür mesajı yayımladı. Oyun, popülaritesini artırarak yoluna devam ediyor.

Belçika liginde mücadele eden KV Mechelen taraftar grubu Red Dead Redemption temalı bir koreografi yapmak istedi ama tabancalı bir adam çiziminin saldırgan olacağı için yasaklandı.

Marvel tutkunları için geliştirilmekte olan 5 oyun mevcut. Bunlardan biri olan Marvel’s Blade görselleri oyun kamuoyu ile paylaşıldı, Kuran detayı dikkat çekti.

Gravity Falls’un yeni kitabı duyuruldu. The Book of Bill önümüzdeki yaz çıkacak.

Acer 16 inç Triton Neo 16 ve 14 inç Acer Swift Go 14 yakında piyasaya sunulacak. Acer ultra işlemcili oyun bilgisayarı 2024 yılında geliyor.

4 Ocak’ta Netflix’e gelecek Delicious in Dungeon animesinden yeni poster paylaşıldı.

GTA tutkunlarına müjdeli haber sonunda geldi. Rockstar Games, Netflix abonelerine ücretsiz GTA Trilogy Definitive Edition versiyonunun mobile geldiğini duyurdu.

Zack Snyder’ın yeni bilim kurgu evreninin ilk filmi Rebel Moon Part One – A Child of Fire filmi eleştirmenlerden düşük not aldı.

Naughty Dog tarafından geliştirilen aksiyon macera video oyunu The Last of Us Online versiyonu iptal edildi. Açıklama Naughty Dog’dan bugün geldi.

Dredge x Dave the Diver crossover içeriği, ücretsiz DLC olarak Dave the Diver’a eklendi.

Bulut oyun servisi GeForce Now’a 3 yeni Game Pass oyunu 15 Aralık itibariyle eklendi. İşte yeni eklenen oyunlar ve GeForce Now’a gelecek yapımlar…

Hideo Kojima, Midsommar ve Hereditary filmlerinin yönetmeni Ari Aster ile fotoğraf paylaştı. Kojima, yeni korku oyunu OD için Jordan Peele dışında başka büyük isimlerle çalışacağını söylemişti. Ari Aster de onlardan biri olabilir.

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo EA FC rakibi UFL için 40 milyon dolar yatırım yaptı. Yatırım, hem futbol dünyasında hem de oyun sektöründe büyük ses getirdi.

John Krasinski’nin IF filminden ilk fragman geldi; 17 Mayıs 2024 itibariyle sinemalarda!

Yılın en iyi oyunu BG3 geliştiricisi The Game Awards’ta konuşamadı, twit attı! 2023 yılının en iyi oyunu Baldur’s Gate 3 geliştiricisi olan Larian Studios’un kurucusu ve CEO’su Swen Vincke; etkinlikte yapamadığı konuşmayı paylaştı.

Good Omens 3. sezon onayını aldı.

Klasik çizgi film tutkunlarına müjdeli haber… Klasik çizgi film FPS oyunu Mouse için ilk oynanış fragmanı geldi. Oyun şimdiden büyük beklenti yarattı.

Oyun Haberleri 18 Aralık 2023 derlememizin yeni oyun duyurularından… İki kişilik bulmaca / macera oyunu Together in Between’in demosu yayımlandı.

Epic Games “etik dersi” vermeye devam ediyor… Epic Games Store kısa sürede indirime giren oyun için oyunculara para iadesi yapıyor; gamerlar memnun!

WEB 3.0 özellikli yerli kart oyunu Storm Warfare’in açık betası için bir fragman yayımlandı.

Epic Games’ten oyuncular için cazip bir kampanya daha geldi. Epic Games Store yılbaşı indirimleri 2024 kapsamında fiyatı düşen oyunlar listesi içeriğimizde.

Twistzz, FaZe’den ayrılma sürecini anlatarak, eski takımın görüşmelere başlamak için isteksiz davrandığını deklare etti.

Büyük beklenti yaratarak çıkan ancak beklentileri karşılayamayan Starfield için şehir haritaları ve yeni seyahat seçenekleri geliyor.

Gen.G, Counter-Strike sahnesine geri dönüyor! Kuzey Amerika ekibi, Çinli oyunculardan oluşan kadro ile arenaya dönecek.

Xbox Cloud Gaming Epic Games’in Fortnite’ini ücretsiz olarak sunuyordu. Yeni stratejiler deneyen Xbox Cloud Gaming ücretsiz oluyor, reklam izlemek yetecek!

BIG, Krimbo ile uzun süreli sözleşme uzattığını duyurdu!

Dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri konumunda bulunan E3 iptal edildi; bundan sonra düzenlenmeyeceği resmi olarak açıklandı.

G2, CS2 Takımı için TaZ’ın koç olarak takıma katıldığını duyurdu.

Oyuncu dostu Epic Games Store 2024 yılbaşına kadar bugünden başlamak üzere her gün 1 oyun, toplamda 17 ücretsiz oyun verecek. İlk bedava oyun Destiny 2: Legacy Collection oldu.

Avustralya organizasyonu Grayhound, bir süredir Fnatic’te inaktif durumda olan dexter’ı CS2 kadrosuna kattığını duyurdu.

PlayStation Plus, PlayStation Plus Extra ve Deluxe kütüphanesine Aralık 2023 itibariyle eklenecek oyunlar arasında GTA 5 de var. İşte PlayStation Plus’a eklenecek oyunlar…

Bir süredir paz, soulfly ve cacan ile FACEIT oynayan ngiN, X kullanıcı adından ‘vlr’ kısmını kaldırdı!

Steam’in dolara geçmesinden sonra oyun indirim dönemleri daha fazla önem kazandı. Steam indirim tarihleri 2024 yılı için oyun kamuoyuna duyuruldu.

Acend Valorant kadrosuna chiwa’yı kattığını duyurdu!

Yerli yatırım şirketi Boğaziçi Ventures, beğendiği projelere yatırım yapmaya devam ediyor. Türk oyun girişimi Frozen Pawn Boğaziçi Ventures’ten yatırım aldı.

Team Spirit koçu HALLY, BetBoom Dacha 2023 turnuvasında harika performans gösteren genç yıldız donk hakkında; “onu akademi kadrosundan keşfettim ve çok hızlı gelişim gösterdi” dedi.

Steam’in TL ile oyun satışını bırakmasının yankıları henüz devam ederken, farklı firmalar da bu yolu izlemeye başladı. Steam gibi EA Play de TL’den dolara geçti!

Heroic, İsveçli koç Xizt ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Geçtiğimiz hafta ilk fragmanı yayımlanan ve 2025 yılında konsollar için çıkış yapacağı açıklanan GTA 6 PC için ne zaman gelecek, neden gecikti?

Bir zamanlar Gambit forması giyen Dosia, o dönemki şike olaylarından bahsetti; “bize yıllar önce şike teklif edenlerin şu an takımları var.”

En İyi iPhone, iPad ve Apple Oyunları 2023 – 2024! Yılın sonuna gelinirken; App Store verileri ile; Apple resmi sitesi en iyi iPhone, iPad ve Apple oyunları 2023 listesini açıkladı. İşte 2023’ün sonunda, 2024’ün başında oynanabilecek en iyi iPhone oyunları…

paz ve hardstyle’ın birlikte kuracağı CS2 takımı; soulfly, S3NSEY, cacan, paz ve ngiN şeklinde olabilir.

Epic Games ile Google arasındaki davanın kazananı oyun şirketi oldu. 2020 yılında başlayan “Antitröst davası” Epic Games lehine sonuçlandı.

xfl0ud, s1mple hakkındaki düşüncelerini dile getirdi; “s1mple hakkında iyi duygular beslemediğini” ifade etti.

Sancılı bir süreç sonunda piyasaya çıkan ve beğenilmeyen The Day Before geliştiricisi Fntastic ekonomik gerekçelerle kapanma kararı aldı.

cadiaN, yeni kurulan Team Liquid kadrosu hakkında iddialı konuştu: “Can yakacak bir kadromuz var.”

Yapımcı şirket GTA 6’nın en erken 2025 yılında piyasaya çıkacağını ön görmekte, ilk olarak çıkacağı platformlar ise Xbox X ve S Serisi, PlayStation 5 platformlarında çıkış yapacak ve kısa süre sonra PC versiyonu ile de oyuncular ile buluşacak. GTA 6 tahmini sistem gereksinimleri nasıl olacak?

DenizBank İstanbul Wildcats, VALORANT Challengers Türkiye: Birlik Ligi’nde mücadele edecek olan yeni kadrosunu duyurdu: Onur Bora “dRKY” Genç, Arda “sh1va” Özkaya, Baha “bahavl” Gözmen, Emre “MERZ” Aktaş ve Akın “deminatiX” Tak.

Tayvan merkezli, bilgisayar donanımları üreticisi ve dağıtıcısı olan şirket Gigabyte oyuncu monitörü ekran yanma sorununu yapay zeka ile çözdü.

Papara SuperMassive, yeni VALORANT kadrosunu duyurdu: Caner “CyderX” Demir, Baran “Izzy” Yılmaz, Emre “sterben” Demirci, Buğra “MOJJ” Kiraz, Emirhan “hiro” Kat, Emir “Celasun” Celasun, Timur “Bishop” Şengül ve Üveys “uveyS094” Selimoğlu.

Bulut oyun hizmetlerinden biri olan Nvidia GeForce Now’a yeni oyunlar geliyor. İşte GeForce Now’a eklenecek Game Pass oyunları listesi Aralık 2023…

Movistar Riders CS2 takımı koçu bladE ile yollarını ayırdı!

Çin ambargosu kaçakçılığın artmasına yol açıyor. Ekran kartları ve işlemcilerin ardından şimdi de Nintendo Switch oyunları kaçakçılığa konu oldu.

paz’ın yeni kuracağı takım ile adı anılan Soulfly, The Witchers takımından ayrıldığını duyurdu!

Yapımcı şirket oyunun çıkış tarihi hakkında Rise of the Ronin’nin, 22 Mart 2024’de Playstation 5 için çıkış yapacağını belirtti.

Oyun Haberleri 18 Aralık 2023 içeriğimizde espor transfer haberleri de var… Falcons, Snappi’yi kadrosuna kattığını duyurdu!

Hello Games’in yeni oyunu geliyor: Light No Fire! RPG oyunu Light No Fire bütün gezegeni simüle ediyor; oyun tam ölçekli bir gezegende geçiyor.

ENCE, CS2 kadrosu ile yollarını ayırıyor! Önümüzdeki günlerde 2024 planlarının açıklanacağı duyuruldu.

PS5 vs PC: Sony’e göre PS5 daha iyi ve avantajlı. Hideaki Nishino (Sony’nin üst düzey yöneticilerinden) PS5 ile oyun bilgisayarını kıyasladı. İşte ayrıntılar…

Heroic, ENCE’den ayrılan sAw’ı kadrosuna kattığını duyurdu!

TCL geçtiğimiz günlerde yeni ürünlerini tanıttı. Oyun severler için güzel bir haber var ki; TCL’den kubbe şeklinde kavisli OLED oyuncu monitörü geliyor.

ENCE, SunPayus ve maden ile yollarını ayırdığını duyurdu! SunPayus için başka bir organizasyonun teklifi olduğu açıklandı.

Sosyal medya devlerinden olan TikTok, yeni bir rekora imza attı. Oyun uygulamalarına harcama miktarında yaklaşan ilk uygulama Tiktok oldu!

Monsters Reloaded 2023 şampiyonu Endpoint oldu. Büyük Final de temsilcimiz Eternal Fire Akademi karşısında 3-0 galip gelen Endpoint, kupayla birlikte 10 bin dolar ödülün de sahibi oldu.

Dünyaca ünlü medya devi Netflix, önemli bir istatistik yayımladı. Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri 2023 ilk yarısı için açıkladı.

Falcons’un CS2 kadrosu tamamlandı: Mohammad “BOROS” Malhas, Marco “Snappi” Pfeiffer, Alvaro “SunPayus” Garcia, Pavle “Maden” Bošković, Emil “Magisk” Reif ve Danny “zonic” Sørensen (Koç).

En çok Brooklyn Nine – Nine dizisinde canlandırdığı Raymond karakteri ile tanınan Emmy ödüllü ünlü aktör Andre Braugher hayatını kaybetti.

Spike Nations #4 Büyük Finali’nde Birleşik Krallık’ı 2-0 mağlup eden milli takımımız şampiyonluğa ulaştı. Millilerimiz şampiyonluk ile birlikte 8 bin Euro’luk ödülün de sahibi oldu.

Oyundan uyarlama filmlere bir yenisi daha ekleniyor. Kojima oyunu Death Stranding filmi geliyor, ne zaman çıkacak?

Cloud9, bir süredir inaktif durumda bulunan sh1ro ile yollarını ayırdı! Team Spirit, sh1ro transferi için 1 milyon 750 bin dolar ödedi!

Google stratejik değişikliklerine devam ediyor ve bir uygulamayı daha kullanımdan kaldırıyor. Google Play Filmler ve TV Uygulaması yakında kapatılıyor.

Convergence 2023 Büyük Finali’nde Team Vitality’i 3-1 mağlup eden temsilcimiz FUT Esports şampiyonluğa ulaştı. FUT Esports – Team Vitality maçının MVP’si qRaxs oldu.

WIT Studio, anime tutkunlarına ve One Piece hayranlarına müjde verdi. One Piece Remake Animesi Netflix için yapılacak, resmi duyuru geldi.

Cloud9, Evil Geniuses’in sahip olduğu BLAST Premier slotunu satın aldı!

Animasyon tutkunlarına müjde, Tavuklar Firarda 2 Netflix de yayında… Nam-ı diğer Tavuklar Firarda: Kurtarma Operasyonu dün itibariyle izleyiciyle buluştu.

BBL Esports VALORANT takımına son olarak S2G Esports forması giyen Kaan “reazy” Ürpek’i kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

İlk sezonu ile dikkatleri üzerine çeken Blue Eye Samurai 2. Sezonu için onay aldı. Peki Blue Eye Samurai 2. sezonu ne zaman?

Team Spirit, yıldız AWP oyuncusu sh1ro’yu transfer ettiğini duyurdu!

Kung Fu Panda serisinin dördüncü filmi için ilk poster ve ilk fragman yayımlandı. Kung Fu Panda 4 ne zaman çıkacak sorusu da yanıt buldu.

ENCE, NertZ’in bonservis bedeli karşılığında başka bir takıma transfer olduğunu açıkladı. NertZ, yeniden yapılanmaya giden Heroic’e katıldı!

Alan Wake 2 için yeni güncelleme 11 Aralık Pazartesi itibariyle geldi. Alan Wake 2 için The Final Draft isimli güncellemeyle gelen New Game+ modu özellikleri hakkında detaylı bilgi burada…

Oyun haberleri 18 Aralık 2023 içeriğimize 2 espor gelişmesi ile daha son verelim. ENCE, CS2 kadrosunu duyurdu! Finlandiya ekibi 9INE’dan üç oyuncuyu kadrosuna kattı:

Lukas “gla1ve” Rossander

Paweł “dycha” Dycha

Olek “hades” Miskiewicz

Krzysztof “Goofy” Górski

Kacper “Kylar” Walukiewicz

VALORANT ESA Open Fire All Stars 2023 turnuvasında mücadele edecek 8 takım belli oldu: