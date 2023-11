İndirimli oyunlardan platformların bedava verdiği oyunlara, espor karşılaşmaları ve organizasyonlarından yeni çıkan oyun haberlerine, oyun etkinliklerinden oyun geliştirme yarışmalarına, oyundan uyarlama dizi ve filmler ile animasyonlardan oyun donanım haberlerine kadar bu hafta oyun sektöründe öne çıkan gelişmeler oyun haberleri 20 Kasım 2023 içeriğimizde Cepkolik okurları için özetlenmiştir.

Oyun Haberleri 20 Kasım 2023

LoL Dünya Kupası Worlds 2023 Şampiyonu, finalde Çin Halk Cumhuriyeti ekibi Weibo Gaming’i mağlup eden Güney Kore temsilcisi T1 oldu.

Steam bugün itibariyle TL desteğini kaldırdı ve dolar kuruna geçti.

Koç Grubu şirketlerinden Bilkom PlayStation Türkiye distribütörü oluyor. Ülkemizde PlayStation konsolları, oyunları ve aksesuarları Bilkom’dan sorulacak.

Eternal Fire, PARI Please 2023 Yarı Finali’nde rakibi MIBR’ı 2-0 mağlup ederek Büyük Finale yükseldi.

PS5 satışları toplamda 47 milyon adet düzeyine yaklaştı. PS5, en çok satan PlayStation sıralamasında 2. basamağa yerleşti.

Timothee Chalamet, Kojima Productions’ı ziyaret etti. 2’linin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Oyun Oscarları olarak da tanımlanan, yılın en iyi oyunlarının belirlendiği The Game Awards 2023 adayları belli oldu.

AC serisi ilk oyunu Assassin’s Creed çıkalı 16 yıl oldu.

Garfield resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla yeni Garfield filmi duyuruldu. Yeni Garfield filminin ilk fragmanı da serinin hayranları ile paylaşıldı. Peki yeni Garfield filmi ne zaman çıkacak?

Steam fiyatı dolara geçmeden önce 140 TL olan ve bu yıl piyasaya sürülen bilim kurgu oyunu Deliver Us Mars’ı önümüzdeki hafta Epic Games ücretsiz dağıtacak.

Oyun geliştirme firması YAMY Studio değerini 1 yılda dolar bazında 2’ye katladı. Türk oyun şirketi YAMY Studio 8 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı.

ESL, 2024 yılı için ESL Pro Tour slot dağılımındaki değişikleri duyurdu.

Geçtiğimiz hafta vizyona giren ve daha vizyona girmeden pek çok eleştiriye maruz kalan The Marvels filmi beğenilmedi, gişede de durum iç açıcı değil.

VALORANT Milli takımımız Spike Nations #4 Grup Aşamasının son maçında Birleşik Krallık karşısında 13-8’lik skorla kazandı ve grubunu namağlup tamamladı. Milli takımımız 15-16 Aralık’ta İspanya’nın başkenti Madrid de düzenlenecek finallerde boy gösterecek.

Türkiye Espor Federasyonu TESFED Başkanı Afşin Özdemir hedefi zirveye koydu. Esporda dünyanın en iyi ülkesi Türkiye olabilir mi?

Oyun haberleri 20 Kasım 2023 içeriğimizde bir de nostaljiye uzanalım… Efsane oyunlardan Half-Life 2 çıkalı 19 yıl oldu.

Uzay istasyonunda geçen bilim kurgu FPS oyunu Prey Steam’de yüzde 90 indirime girdi. Oyunun fiyatı 259 TL’den 25,90 liraya indi.

Assassin’s Creed Origins, Odyssey ve Valhalla’yı içeren 1849 TL değerindeki Mythology Pack, Black Friday indirimleri kapsamında Ubisoft mağazasında 370 TL’ye düştü!

26 Ocak 2024’te PlayStation 5, Windows ve Xbox Series X ve Series S için piyasaya sürülecek Tekken 8 sistem gereksinimleri belli oldu.

Efsane oyunlardan Need for Speed: Most Wanted çıkalı 18 yıl oldu.

Super Mario serisi popülaritesini artırarak yoluna devam ediyor. Super Mario Bros 2023 sonunda Netflix’e geliyor.

Üç yıl boyunca FUT Esports forması giyen Buğra “MOJJ” Kiraz artık Papara SuperMassive için sahne alacak.

Arkane 20. Yıldönümü Paketi (Arkane 20th Anniversary Bundle) ile 6 oyunun yer aldığı oyun paketi Steam’de 1064 TL’den 165 TL’ye düştü.

Eternal Fire’ın mücadele edeceği ESL Challenger Jönköping 2023 A Grubu karşılaşmaları belli oldu. Temsilcimizin ilk rakibi Nouns Esports olacak.

Daniel Richtman kaynaklı habere göre, çalışmaları devam eden yeni Fantastik Dörtlü filminde Reed Richards Pedro Pascal olacak.

İstanbul Wildcats yeni kadrosu ile CS2 arenasına giriş yaptığını duyurdu.

Yılın en çok konuşulan oyunlarından Starfield ve Hogwarts Legacy 2023 oyun ödülleri adaylıklarında hüsrana uğradı.

Korku odaklı aksiyon macera oyunu Alan Wake 2 için yeni bir güncelleme geldi. Güncelleme ile oyunda 100’den fazla iyileştirme yapıldı.

Tayvan merkezli olarak oyun donanımları üreten AOC yeni oyuncu monitörünü tanıttı.

Dune: Part Two, iki hafta erkene alındı! Ertelenerek 15 Mart 2024’e alınmış olan film, iki hafta öne çekilerek 1 Mart 2024’te vizyona girecek.

Amerikan süper kahraman filmi Madame Web ilk fragmanı ile izleyici karşısına çıktı. İlk fragmanda Spider Woman’ı oynayan Sydney Sweeney dikkat çekti.

Yılın en sevilen oyunlarından Baldur’s Gate 3 için 2024 yılında fiziksel sürüm gelecek. Fiziksel sürümün PlayStation 5, Xbox Series ve PC için geleceği öğrenildi.

Microsoft’un etik kuralları çalışıyor. Şirket, platformlarında zararlı hesap istemiyor. Bu doğrultuda Microsoft 20 Milyon Xbox hesabını kapattı!

Team Liquid, beş ay önce kadrosuna kattığı Patsi ile bugün yollarını ayırdığı duyurdu.

0 oyunda toplam 1 milyon Türk Lirası ödül havuzuna sahip espor TESFED Türkiye Kupası 2023 kayıtları başladı.

PUBG: BATTLEGROUNDS’un en büyük uluslararası espor turnuvası olan PUBG Global Championship (PGC) 2023 18 Kasım Cumartesi itibariyle başladı.

Eskişehir merkezli Türk oyun firması Tunga Games, Founder One’dan 1 milyon Türk Lirası yatırım aldı.

Fortnite ve Invincible işbirliği ile birlikte Omni-Man, Invincible ve Atom Eve kozmetikleri çok yakında oyuna eklenecek.

Ünlü yönetmen Destin Daniel Cretton Avengers The Kang Dynasty filminden ayrıldı. Yönetmenin Shang-Chi 2 filmine odaklanacağı belirtildi.

Frozen District tarafından geliştirilen ve PlayWay tarafından PlayStation 5 ve Xbox Series için yayınlanacak olan simülasyon inşa etme oyunu House Flipper 2 için çıkış tarihi 21 Mart 2024 olarak duyuruldu.

The Game Awards 2023 adayları oyun sektörü gündeminde yer edinmeye devam ediyor. Alan Wake 2 ve Baldur’s Gate 3 yılın en iyi oyunları 2023 adaylıklarına damga vurdu.

Elder Games tarafından geliştirilen ve Headup Games tarafından 4 Aralık’ta Steam üzerinden PC için erken erişim olarak yayınlanacak olan Vahşi Batı temalı roguelite birinci şahıs nişancı oyunu Soulslinger: Envoy of Death için resmi açıklama geldi.

Her hafta abonelerine verdiği bedava oyunlarla dikkat çeken Epic Games’in bu hafta ki ücretsiz oyunları 426 TL değerinde. 23 Kasım Perşembe akşamına kadar ücretsiz verilecek oyunlar EARTHLOCK ve Surviving the Aftermath olacak.

Aksiyon platform oyunu Trinity Fusion; PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ile Epic Games ve Steam üzerinden de PC için 15 Aralık itibariyle yayınlanacak.

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyun sayısını artırmak ve abonelerine daha büyük / daha pahalı oyunları ücretsiz verebilmek adına personel çıkarıyor.

Age of Empires 4 için yeni bir ek paket yayınlandı. The Sultans Ascend adlı genişleme paketi kısa sürede beğenildi.

Intel’den 11. ve 12. nesil işlemci kullanan gamerlara kötü haber. Intel oyun teknolojisi APO 11. ve 12. nesil işlemcileri pas geçecek.

CS2’ye üç turnuva şampiyonluğu ile başlayan FaZe Clan, takım koçu Neo ile yola devam kararı aldı.

Ünlü yazılımcı, Youtuber, espor sunucusu ve oyun geliştiricisi Dora Özsoy sahibi olduğu Stratera Games oyunlarına Steam’de indirim yaptı.

Rainbow Six Siege arenasında ülkemizi temsil eden Solotov, MNM Gaming ile yollarını ayırdı.

İTÜ Çekirdek tarafından her yıl düzenlenen Big Bang Startup Challenge 2023’te oyun girişimleri de yer alacak.

Daha önce ertelenen açık dünya dinozor temalı hayatta kalma oyunu Ark: Survival Ascended Xbox Series sürümü bir kez daha ertelendi.

Epic Games Store’dan sürpriz bir hamle geldi. 100 dolarlık Suicide Squad Kill the Justice League Epic Games tarafından ücretsiz verildi. Akabinde, bunun bir hata sonucu olduğu ortaya çıktı. Epic Games bedava verdiği oyunu geri aldı.

PUBG’nin yeni haritası RONDO 6 Aralık itibariyle gelecek. RONDO isimli harita bir tanıtım videosu ile duyuruldu.

Demosuyla bir hayli beğenilen sinematik bulmaca oyunu American Arcadia çıktı. Oyun Steam’de yüzde 10 indirimli satılıyor.

Şehir kurma, üs inşa etme, strateji oyunu Pioneers of Pagonia 13 Aralık 2023 itibariyle çıkış yapacak.

Kasım ayının kalan bölümünde Xbox Game Pass’e eklenecek ve çıkarılacak oyunlar belli oldu. Xbox Game Pass yeni oyunları beğenildi.

Subway Suberior League Şampiyonu Alliance 50 bin İsveç Kronu para ödülü ve önümüzdeki 6 ay boyunca ücretsiz Subway sandviç yeme hakkı elde etti.

Oyun telefonu ve oyuncu telefonu denildiğinde akla ilk gelen markalardan Asus’un Rog markası Phone 8 Ultimate ile geliyor, üstelik hızlı şarj özelliği ile dikkat çekiyor.

Fool’s Theory tarafından geliştirilen ve 11 bit studios tarafından yayınlanacak olan hikaye odaklı rol yapma oyunu The Thaumaturge için çıkış tarihi 5 Aralık olarak açıklanmıştı. Yeni bir duyuru ile çıkış tarihinin 20 Şubat 2024’e alındığı belirtildi.

Oyunların ve uygulamaların yükleme konumunun seçilememesi sorunu sona erdi. Artık oyuncular Microsoft Store’dan aldıkları oyunlara yükleme konumu seçebilecek.

Batman: Arkham Trilogy, 1 Aralık 2023 itibariyle Switch konsoluna gelecek.

Uzun zamandır düşmeyen PC Game Pass fiyatında büyük bir indirime gidildi. 1 aylık PC Game Pass abonelik fiyatı 5,90 TL’ye düşürüldü.

Appeal Studios tarafından geliştirilen ve THQ Nordic tarafından yayınlanacak olan aksiyon macera oyunu Outcast: A New Beginning için dövüş mekaniklerinin tanıtıldığı yeni oynanış videosu yayımlandı.

Yeni Hitman Mobil oyunu geliyor. Hitman Blood Money Reprisal hem Android hem de IOS kullanıcıları ile buluşacak.

Arma Reforger erken erişimden çıktı. Oyun, Xbox Series ve Steam ve Microsoft Store üzerinden PC için tam sürüm olarak çıkış yaptı.

Bu hafta Epic Games Store da “bedava verilme krizi” yaşanan Suicide Squad Kill the Justice League için yeni fragman geldi.

Açık dünya aksiyon rol yapma oyunu The Elder Scrolls 3: Morrowind için Rebirth Modunun 6.5 sürümünü yayımlandı.

Simülasyon strateji oyunu Naheulbeuk’s Dungeon Master çıktı. Çarşamba günü piyasaya sürülen oyun Steam’de de satışta.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden esporcu Gizem “Luie” Harmankaya adına VALORANT’a özel bir kart eklenecek.

PlayStation Store Black Friday 2023 indirimleri başladı. Pek çok oyun büyük indirime girdi. İşte cazip indirimli oyunlar.

Flux Games tarafından geliştirilen The Walking Dead: Destinies isimli yayın için oynanış videoları geldi. Oyuncuların beğenmediği oynanış videoları ile sosyal medyada dalga geçildi. Oyun 1 Aralık’ta GameMill Entertainment tarafından yayınlanacak.

Microsoft Store Black Friday 2023 indirimleri kapsamında 1000’den fazla konsol oyunu ve 239 PC oyunu büyük indirime girdi.

Leap Studio ve Maple Leaf Studio tarafından geliştirilen, 663 Games tarafından konsollar ve PC (Steam) için yayınlanacak olan roguelite aksiyon oyunu Realm of Ink 2024 yılında gelecek.

The Last of Us Part 2 PlayStation 5 için geliyor. The Last of Us Part II’nin PlayStation 5 versiyonu PlayStation veri tabanına eklendi.

Lewis Hamilton artık Fortnite’ın ikon serisinde yer alacak.

Star Wars hayranlarına kötü haber geldi. Star Wars KOTOR Remake tamamen iptal edildi. Sony de projeden çekildi.

Challengers Games tarafından geliştirilen, oynaması ücretsiz çok oyunculu Illang isimli oyun 2024 yılında; PlayStation 5, Xbox Series, Switch, Steam, iOS ve Android üzerinden PC için çıkış yapacak.

PlayStation ve PC versiyonu heyecanla beklenen The Last of Us Part 2 Remastered 2024 başında PS5’te olacak.

IKINAGAMES tarafından geliştirilen sıra tabanlı RPG oyunu The Starbites: Taste of Desert 2024 yılında; PlayStation 5, Xbox Series ve Steam üzerinden PC için çıkış yapacak.

Ünlü oyun şirketi Valve Half-Life’ı 25. yılında ücretsiz yaptı ve oyuna bir dizi güncelleme getirdi.

Guild Esports, Bad News Eagles kadrosunu bünyesine dahil ederek CS2 sahnesine giriş yaptı.

Oyuncuların uzun zamandır dile getirdiği Dragon’s Dogma 2 ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı nihayet geldi; 22 Mart 2024!

Tüm zamanların en çok satan oyunu Minecraft çıkalı 12 yıl geride kaldı.

Geçtiğimiz hafta gündeme gelen “Wonder Woman oyunu canlı hizmet (live service) olabilir” söylentisi Warner Bros tarafından yalanlandı. Wonder Woman tek oyunculu olacak.

Cooler Master ve JMDF iş birliğiyle tasarlanan ayakkabı şeklindeki bilgisayar kasası satışa 140 bin TL’den sunuldu.

Resmi duyurusu bu ayın başında yapılan GTA 6 hakkında detaylar netleşmeye devam ediyor. GTA 6 haritası hakkında yeni bilgiler de geliyor. İşte GTA 6 Haritası vs. GTA 5 haritası…

Half-Life, Steam’de son 24 saatte eş zamanlı olarak 31.068 oyuncu sayısına ulaştı.

Sony tarafından PlayStation kullanıcılarına sağlanan abonelik servisi PlayStation Plus’a yeni oyunlar eklendi. Yeni PS Plus oyunları Kasım 2023 itibariyle içeriğimizde…

HLTV’a açıklamalarda bulunan ünlü esporcu MAJ3R; CS2’de CS:GO’ya göre daha iyi işler başaracaklarına inandıklarını dile getirdi.

PUBG geliştiricisi Krafton Sims tarzı yaşam simülasyon oyunu InZoi isimli bir oyun geliştiriyor. IGN, oyundan bir video paylaştı.

Eternal Fire, ESL Challenger Atlanta 2023 Avrupa kapalı elemelerinden çekildi. Turnuvada Eternal Fire yerine Space takımı mücadele etme hakkı elde etti.

2023’ün Şubat ayında piyasaya çıkan Hogwarts Legacy nihayet Switch için de geldi. Peki Hogwarts Legacy Nintendo Switch de nasıl, güzel mi?

Oyun haberleri 20 Kasım 2023 içeriğimizin sonuna gelmişken AC serisi ile bitirelim. Efsane oyunlardan Assassin’s Creed 2 çıkalı 14 yıl oldu.