Ana Sayfa » Oyun Oyun Haberleri 12 Şubat 2024 Oyun Oyun Haberleri 12 Şubat 2024 Emine Emre 16 Görüntüleme

Küresel oyun sektöründe ve Türkiye oyun pazarında yaşanan gelişmeler; oyun etkinliklerinden espor haberlerine, oyundan uyarlama animasyonlardan bedava oyunlara ve diğer bütün video oyun gelişmelerine kadar detaylar oyun haberleri 12 Şubat 2024 içeriğimizde Cepkolik okurları için özetlenmiştir.

Oyun Haberleri 12 Şubat 2024

CS2 2024 güncellemesi ile oyuna neler geliyor? Yapılan açıklamaya göre uzun süre sonra yapılan güncelleme ile Counter Strike 2’ye gelen yenilikler…

Resident Evil 3 bu ay içerisinde Game Pass’e gelecek.

Yeni Call of Duty oyununda artık açık dünya dönemi başlayabilir. Çıkan yeni haberlere göre Call of Duty geliştirici stüdyosu Activision, oyunda Far Cry benzeri deneyimlerin yer almasını istiyor.

Steam, ay takvimi yeni yılına özel her gün bir çıkartma hediye ediyor.

2002 yılında kurulmuş olan video oyun geliştiricisi şirket Nordcurrent, PC ve konsol oyunları alanında ilerlemeye devam ediyor.

Dakar Desert Rally, gelecek hafta Epic Games’te ücretsiz olacak.

Stardew Valley 1.6 güncellemesinin bu yıl içinde geleceği duyuruldu. Stardew Valley yeni güncellemesi 2024 yılında neler getirecek?

Ubisoft, Assassin’s Creed Nexus VR oyununun beklentilerinin altında satmasından dolayı VR alanına daha fazla yatırım yapmama kararı aldı.

8 Şubat tarihinde Epic Games üyelerinin ücretsiz bir şekilde kütüphanelerine ekleyebilecekleri oyunlar; Doki Doki Literature Club Plus! ve Lost Castle oldu.

EA Sports FC 24, Epic Games’te indirimle birlikte 359,99 TL’ye düştü, oyunun Steam’deki fiyatı 2185 lira.

Oyun konsolu sektörünün en güçlü aktörlerinden biri olan Xbox, kutulu oyunlar hakkında yeni bir açıklama yaptı. Xbox, Avrupalı oyun tedarikçilerinin artık kutulu/ CD oyunları stoklamadığını deklare etti.

Cyberpunk 2077, Epic Games’te indirimle birlikte 399,50 TL’ye düştü.

Yeni Sony el konsolu oyun sektörüne 2024 ve 2025 yılında damga vurabilir. El konsolu için çalışmalara başlayan Sony PS Vita’nın devam versiyonu olarak planlanan cihaz AMD tarafından destekleniyor ve PS4 ve PS5 oyunlarını oynatabilmesi planlanıyor.

Frostpunk, Epic Games’te yüzde 80 indirimle 9,80 TL’ye düştü.

Starfield hakkında çıkan söylentilere göre, oyunun PlayStation 5 platformu için yayınlanması Bethesda’nın Starfield Shattered Space genişlemesini gerçekleştirmesinin akabinde gerçekleşecek.

Oyun haberleri 12 Şubat 2024 içeriğimize indirim gelişmeleriyle devam edelim… Disco Elysium, Epic Games’te yüzde 75 indirimle 15,25 TL’ye düştü.

Steam Next Fest 2024, 5 Şubat akşamında Türkiye saati ile 21 de start aldı, bu akşam sona erecek.

Battlefield 2042, Epic Games’te %80 indirimle 119,99 TL’ye düştü.

Persona serisinin dördüncü ana oyunu olan Persona 3 Reload için gelen inceleme puanları ve yorumları netleşti.

Star Wars Jedi: Fallen Order, Epic Games’te yüzde 88 indirimle 33,59 TL’ye düştü.

Türk yapımı olan Once Alive Steam Next Fest 2024 etkinliğinde yer aldı. Cem Boray Yıldırım oyunu gamerlardan ilgi gördü.

Hideo Kojima Connecting Worlds belgeseli, 23 Şubat tarihinde Disney+’ta yayınlanacak.

Steam ücretsiz oyunları 2024 listesi için buraya göz atabilirsiniz.

Dune: Part Two’nun IMAX baskısı beğenildi.

XboxEra’dan gelen birtakım söylentilere göre 17 yıl aradan sonra Uncharted 2024 yılında yeniden gelebilir.

RPG oyunu The Surge, Epic Games’te yüzde 87 indirimle 11,70 TL’ye düştü.

Açıklanan resmi verilere göre Disney Plus kullanıcı sayısı 2023 yılının Eylül – Aralık döneminde 111,3 milyon aboneye geriledi. Disney Plus için kullanıcıların Disney Plus kapanacak mı soruları gündemde…

Oyun haberleri 12 Şubat 2024 içeriğimizde bir film haberi; Dune: Çöl Gezegeni tekrardan vizyona giriyor.

Çekimleri uzun süredir devam eden ve 2024 yılında çıkması beklenen A Quiet Place: Day One için artık geri sayıma geçildi. Dün, filmin resmi sosyal medya hesaplarından ilk tanıtım videosu kamuoyu ile paylaşıldı.

Hideo Kojima duyurduğu “PHYSINT” hakkında konuştu; “Elbette bu bir oyun olacak. Ama anneniz içeri girip sizi bu oyunu oynarken görürse, film izlediğinizi düşünecek”.

John Krasinski’nin yönettiği IF filminden kamera arkasını gösteren bir klip yayınlandı. Uzun süredir sinema severlerin merakla ve tutkuyla bekledikleri IF filmi için yayımlanan kamera arkası görüntüleri, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.

HLTV Sıralaması güncellendi! Temsilcimiz Eternal Fire, bir sıra yükselerek 14. sıraya yerleşti.

LoL 2024 Kış Mevsimi tüm hızıyla devam ediyor. Ligin üçüncü haftasını Beşiktaş Esports lider geçti.

PGL CS2 RMR EU1’in ilk maçları belli oldu! Temsilcimiz Eternal Fire, ilk maçını 14 Şubat saat 16.00’da NIP’e karşı oynayacak.

Remastered olarak Ağustos ayında sinemalara geri dönecek olan Coraline için yeni poster yayımlandı.

kennyS, CS2’ye gelen son güncellemeyi değerlendirdi; “oyun iyiye gidiyor”.

Xbox açık betasında, deneme sürümünde bulunan içeriklerin de yer alması bekleniyor. Oldukça sevilen bir oyun olan Final Fantasy 14’ün yeni güncellemesi ile alakalı detaylar belli oldu.

XANTARES, KICK’e geçtiğini duyurdu.

Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Microsoft Windows (PC), Xbox One, Xbox X ve S Serisi ile Klasik Mac OS için piyasaya sürülen Doki Doki Literature Club Plus inceleme puanları nasıl?

BBL Esports, kadın VALORANT takımı oyuncusu Zeynep “Rayka” Kalkan ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Şubat ayında Xbox Game Pass’e eklenecek yeni oyunlar belli oldu.

IEM Katowice 2024 Şampiyonu SPIRIT oldu.

Konami’nin yaptığı açıklamaya göre tüm zamanlarda yayınlanan Yu-Gi-Oh oyunları yenilenecek ve Yu-Gi-Oh Early Days Collection ismi altında toplanacak.

VALORANT Challengers Türkiye: Birlik Ligi’nde dördüncü haftası kıran kırana mücadelelerle devam ediyor.

Nintendo Switch satışları 139 milyonu aştı. Nintendo’nun açıkladığı verilere göre satış rakamı bakımından PlayStation 4 ile Game Boy’u geçen Nintendo Switch oyun konsolunun, Playstation 2 satış rakamlarını da geçebileceği öngörülüyor.

STAR WARS: Squadrons, Epic Games’te yüzde 95 indirimle 13,99 TL’ye düştü.

Reuters’dan gelen haberlere göre Çinli teknoloji devi Tencent, Elden Ring mobil oyununu geliştirmeye başlıyor.

Battlefield V Definitive Edition, Epic Games’te yüzde 92 indirimle 39,99 TL’ye düştü.

Resident Evil 4 Gold Edition; Steam, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için 9 Şubat Cuma günü itibariyle çıkış yaptı.

Bilim kurgu korku oyunu SOMA, Epic Games’te indirimle birlikte 4,90 TL’ye düştü.

Microsoft, Indiana Jones, Starfield ve Great Circle ve benzeri gibi Xbox oyun konsoluna özel çıkan oyunları Microsoft, PlayStation 5’te yayınlayacağını duyurmuştu. Xbox hayranlarını oldukça mutsuz eden bu karar üzerine sosyal medya üzerinden şirkete eleştiri yağdı.

Red Dead Redemption 2, Epic Games’te yüzde 67 indirimle 379,50 TL’ye düştü.

Cyberpunk 2077’nin büyük beğeni kazanması ve oyunun popülerliği serinin devam oyunu Project Orion’u ortaya çıkardı.

RPG oyunu Chernobylite, Epic Games’te indirimle birlikte 40,05 TL’ye düştü.

GTA 6 geliştirici oyun stüdyosu Rockstar Games’in üst kuruluşu olan Take – Two Interactive’in yatırımcı kazanç çağrısı, oyun dünyasında büyük bir beklentiye neden oldu; GTA 6 için yeni gelişmeler kapıda…

Rogue-lite oyun Moonlighter, Epic Games’te indirimle birlikte 4,80 TL’ye düştü.

PlayStation Plus abonelerine Şubat ayı için ücretsiz sunulan oyunlar belli oldu ve artık indirilebilir konumda. Bu kapsamda PS Plus üyeleri Rollerdrome, Foamstars ve Steelrising oyunlarını herhangi bir ücret ödemeden indirebilecekler.

Assassin’s Creed Valhalla, Epic Games’te yüzde 75 indirimle 174,75 TL’ye düştü.

Nvidia DLSS desteği verdiği yeni oyunları açıkladı…

Macera oyunu Lake, Epic Games’te indirimle birlikte 16,50 TL’ye düştü.

Microsoft da yeni nesil Xbox modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket 2 farklı model oyun konsolu üzerinde çalışmalarını sürdürürken, bu cihazların piyasaya çıkmasının 2026’yı bulacağı söyleniyor.

Horizon Zero Dawn Complete Edition, Epic Games’te yüzde 75 indirimle 224,75 TL’ye düştü.

Microsoft’un açıklamasına göre 2024 Şubat ayı Xbox Game Pass eklenecek ve çıkarılacak oyunlar ile ayın Ultimate hediyeleri belli oldu.

Far Cry 3, Epic Games’te yüzde 75 indirimle 44,75 TL’ye düştü.

Çoğunlukla fiyat performans ürünü olan telefonları ile bilinen RedMi, oyunculara yönelik cihazları da ürün gamına aldı, oyuncu monitörü satacak.

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, Epic Games’te indirimle birlikte 14,90 TL’ye düştü.

Popüler açık dünya aksiyon RPG’si Genshin Impact, haksız avantaj elde etmek için yetkisiz araçlar kullanan hilecilerin saldırısına uğradı. Geliştirici HoYoverse, hile yaratıcıları Joaquin Soarin ve diğerlerini Kanada mahkemesinde dava etti.

Missile Command: Recharged, Amazon Prime abonelerine otuz gün boyunca ücretsiz oldu.

Oyunların demolarının yayımlandığı, oyun geliştirici ekipler ile gamerların buluştuğu, canlı yayında geliştirilen oyunların deneyimlendiği bir ortam sunan Steam Next Fest 2024 de dikkat çeken oyunlar…

Co-op platform macera oyunu It Takes Two, Epic Games’te yüzde 75 indirimle 99,99 TL’ye düştü.

Alex Massé ve Paralives Studio tarafından geliştirilen ve yayınlanacak olan yaşam simülasyonu oyunu Paralives geliştirme güncellemesi yayınlandı.

Metro Exodus, Epic Games’te yüzde 80 indirimle 37,40 TL’ye düştü.

Disney’den Epic Games’e 1 milyar dolarlık yatırım geldi. Oyun sektörünün dev aktörlerinden Disney ile Epic Games, çok yıllık bir anlaşma yaparak iş birliği gerçekleştirdiler.

İzometrik aksiyon oyunu Ultimate Zombie Defense Steam de ücretsiz dağıtıldı.

Ubisoft tarafından geliştirilen ve oyun dünyasının değerli yapımlarından biri olan Assassins’s Creed serisinin yeni oyunu olan Assassin’s Creed: Codename Red çıkış tarihi belli oldu.

Road 96, Epic Games’te indirimle birlikte 15,24 TL’ye düştü.

Her hafta abonelerine farklı oyunları ücretsiz olarak sunan Epic Games, 8 – 15 Şubat haftası için iki oyun hediye ediyor. Oyunlardan biri korku rol yapma oyunu Doki Doki Literature Club Plus! iken diğeri ise bir RPG Rogue-Lite oyunu olan Lost Castle.

RPG macera oyunu Haven, Epic Games’te indirimle birlikte 15,60 TL’ye düştü.

61 milyon adet satış rakamının üzerine çıkan Red Dead Redemption 2, bu rakamla, “tüm zamanların en çok satan oyunları” sıralamasında 7. basamağa yerleşti.

This War of Mine, Epic Games’te indirimle birlikte 6,20 TL’ye düştü.

Homeworld 3, Mart ayında oyuncu ile buluşacaktı. Yayıncısı Gearbox Software olan oyun, son yayınlanan demodan sonra, gerekli olan düzenlemelerin yapılması için ertelendi.

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter, Epic Games’te indirimle birlikte 22,35 TL’ye düştü.

Nintendo Switch 2’nin çıkış tarihi ile ilgili de pek çok iddia çıksa da cihazın tanıtımı hala gerçekleşmedi. Ancak şimdi, resmi olmamakla birlikte çıkış tarihle ilgili güvenilir kaynaklardan açıklama geldi. Nintendo Switch 2’nin 2 Mart’ta tanıtılacağı söyleniyor.

Oyun haberleri 12 Şubat 2024 içeriğimizde bir de yeni poster gelişmesi; Beetlejuice 2 için ilk poster yayınlandı.

Steam en iyi ücretli oyunları 2024 listesi için bu haberimize göz atabilirsiniz.

Jason Schreier, yeni kitabı Play Nice’ı duyurdu. Kitapta, Blizzard Entertainment’ın yükselişi, düşüşü ve geleceği anlatılacak.

Pek çok video oyunu için çeşitli modların yer aldığı, mod yazarları tarafından yazılarak kullanıcıya sunulduğu platform olan Nexus Mods, PC modlama sitesidir. Nexus Mods’un açıkladığı verilere göre sitede günlük 10 milyon mod indiriliyor.

Stellar Blade ön siparişe açıldı, oyunun fiyatı 2 bin TL.

Şu anda beta sürümünde olan ve oyun severlerin ücretsiz bir şekilde deneyebileceği Skull and Bones için 2024 çıkış yılı olacak.

Zorlu platformlara ev sahipliği yapan yerli oyun Ingression demosu Steam Next Fest 2024 de oyuncularla buluştu.

Steam oyunlarına cihazda kolaylıkla ulaşılabilmesi adına, iVRy tarafından Apple Vision Pro için SteamVR uygulaması geliştiriliyor.

Ubisoft’un CEO’su Yves Guillemot, Skull and Bones’un 70 dolar olmasını, oyunun AAAA olmasına bağladı.

Teknoloji devi Sony Play Station 6 ile zaten belli bir üstünlüğünün bulunduğu oyun sektörünü tamamen domine etmeye hazırlanıyor.

Subnautica 2 hakkında çıkan haberlerden sonra resmi açıklama geldi, oyun 2024 de erken erişime gelmeyecek.

PlayStation 5 için yayınlanan, Insomniac Games tarafından geliştirilen yapım Spider – Man 2 yeni güncellemesi New Game Plus geliyor.

Dune: Çöl Gezegeni, bugün yeniden vizyona girdi. İkinci filminden kısa bir sahne de içeriyor.

2023 yılında çıkış tarihi 2024 yılının ilk ayları olarak duyurulan Granblue Fantasy: Relink inceleme puanları ve yorumları belli oldu.